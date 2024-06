Un gol al lui Cristiano Ronaldo i-a creat probleme lui Florinel Coman. Dezvăluirile starului de la FCSB | VIDEO

Starul de la FCSB a povestit, în cadrul unui interviu publicat pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal, cum un gol marcat de Cristiano Ronaldo, din lovitură liberă, i-a creat probleme acasă.

Coman a vrut să reproducă execuția lui CR7, însă încercarea s-a terminat dezastruos. Fotbalistul a spart geamul casei, iar bunicul său s-a enervat cumplit.

"Am venit de la școală și, când am intrat pe poartă, era mingea pe mijlocul curții. Fusese meci înainte, cu o seară. Cristiano a marcat gol din lovitură liberă. Când am văzut mingea, am lovit-o și s-a dus direct în geam. A început bunicul meu să urle pe acolo.

Făceam multe. Săream gardul să furăm cireșe. Odată ne-a prins un vecin și s-a terminat mai urât", a dezvăluit Florinel Coman.

Stadionul "Steaua", gazda ultimelor amicale înainte de EURO 2024

Înainte de EURO 2024, naționala României va disputa două meciuri amicale.

Partida România - Bulgaria este programată pe data de pe 4 iunie de la ora 21:30.

Meciul România - Liechtenstein va avea loc pe 7 iunie, de la ora 21:00.

Ambele partide se vor disputa pe stadionul "Steaua".

Programul României la EURO 2024

La EURO 2024, echipa națională de fotbal a României face parte din Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și Ucraina. Iată programul "tricolorilor" în această fază a competiției:

Luni, 17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (München, 16:00);

Sâmbătă, 22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Köln, 22:00);

Miercuri, 26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19:00);

Meciurile de la EURO 2024 vor fi transmise în exclusivitate de PRO TV, PRO Arena și VOYO.

