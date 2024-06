Ștucan, despre șansele României la EURO 2024: "Naționala știe să facă lucruri atunci când te aștepți mai puțin de la ea"

Germania și Scoția se vor întâlni, vineri, de la ora 22:00, la Munchen, în meciul de deschidere al EURO 2024. Partida va fi transmisă în direct de PRO TV și VOYO.

Costin Ștucan, gazda emisiunilor de analiză ale meciurilor de la EURO 2024, a fost prezent în studioul Știrilor PRO TV. Jurnalistul a discutat cu Andreea Esca despre cea mai tare competiție fotbalistică din acest an.

Andreea Esca, PRO TV: Începe a 17-a ediții a Campionatului European de fotbal și a 6-a la care participăm noi. La ce să ne așteptăm?

Costin Ștucan: "E o ediție care vine într-o perioadă în care Europa e ruptă de război, de cel din Ucraina. E o competiție de la care se speră că va unii cumva Europa. O Europă tot mai dezbinată, însă e o competiție care pentru noi e foarte importantă, pentru că mergem acolo. Ne-am abonat să mergem din 8 în 8 ani la turneele finale.

Sunt niște așteptări de la naționala României. Pentru noi, competiția asta are o miză cu adevărat importantă. Altfel, stăteam și ne uitam ca niște simpli privitori".

Andreea Esca, PRO TV: Se pare că am picat sau, mă rog, mulți spun că am picat într-o grupă destul de ușoară. Crezi că avem șanse să ajungem în optimi?

Costin Ștucan: "E ușor înșelătoare treaba asta. Mulți ar spune «Domnule, n-avem nicio șansă», pentru că așa spuneau și înainte. Avem o națională care a reușit să treacă de o grupă neînvinsă, ceea ce e foarte important. Și cred că avem șanse. Da, avem șanse, pentru că avem o echipă națională care știe să sufere. Am văzut-o și în documentar. E o națională care știe să facă lucruri atunci când te aștepți mai puțin de la ea, așa cum a fost în Elveția, când am egalat de la 0-2".

Andreea Esca, PRO TV: Până la urmă, despre asta este sportul, despre asta este fotbalul. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla.

Costin Ștucan: "Exact!".

Andreea Esca, PRO TV: Dar care sunt echipele favorite? Vorbim despre Italia care este campioana en-titre, vorbim de Germania, de Spania, tu ce crezi?

Costin Ștucan: "Păi favorita, pe hârtie, este Anglia, în momentul ăsta, țara care are campionatul cel mai puternic, cu cei mai mulți bani. România e undeva pe locul 19 la cote. 250 e cota pentru România să câștige turneul final.

Anglia e principala favorită, după care Franța a doua favorită, Germania, fiind țară gazdei, e a treia favorită, a patra e Portugalia, după care Spania. Italia, culmea, deși este deținătoare a trofeului, nu e în primele patru favorite la turneu ăsta final, pentru că nu s-a calificat la ultimul mondial și e într-o tranziție Italia".

Andreea Esca, PRO TV: Noi am avut o singură victorie, dacă ne gândim, în anul 2000. Dintre echipele cu care jucăm acum, Ucraina, Belgia, Slovacia, cu care ai vedea că poate am avea o șansă?

Costin Ștucan: "Păi, e și aici, e o chestie înșelătoare, pentru că Ucraina e așteptată în Germania ca o țară care e o victimă a războiului.

Se va aduna multă emoție în jurul Ucrainei și va fi destul de greu pentru noi să învingem și această emoție care se va aduna în spatele Ucrainei. Însă, eu cred că echipa asta e posibilă să facă niște lucruri la care lumea nu se așteaptă, pentru că a demonstrat asta în preliminarii".

Andreea Esca, PRO TV: Care crezi că sunt jucătorii decisivi de la noi?

Costin Ștucan: "Lumea așteaptă de la Drăgușin multe, pentru că e cel mai important, cel mai bine cotat, cel mai valoros fotbalist al nostru în momentul ăsta. Faptul că ne vom apăra foarte mult în meciurile astea cumva mută toată atenția pe zona asta, pe pe portar. Deci cam aici avem speranțele. Și, evident, un jucător din atac care poate să dea lovitura la un moment dat".

Andreea Esca, PRO TV: Și Ianis, care poartă numărul tatălui?

Costin Ștucan: "E o pe povară mare pentru Ianis, am văzut și în documentar, chiar cred că nu e ușor deloc. I-au dat lacrimil în momentul în care vorbea despre presiune și va fi o mare presiune pe el, pentru că tatăl lui era în 2000 pe teren atunci când am bătut Anglia. Da, și de la el putem aștepta lucruri".

Andreea Esca, PRO TV: Mi se pare interesant că cel mai tânăr jucător de la EURO are 16 ani și cel mai în vârstă are 41. E portughezul Pepe care are 41 și Yamal care a a zis că o să continue să meargă la școală online cât timp este campionatul. E interesant, nu, să fie așa diferență de vârstă între jucători?

Costin Ștucan: "Sunt generații care se succed și, evident, unii se retrag. Cum a fost și în 2000 pentru naționala României. Chivu a dat gol cu Anglia, Hagi se retrăgea, adică era o mare diferență între cei doi".

Andreea Esca, PRO TV: Tu o să conduci echipa de analiză de la PRO TV. Cine vor fi invitații tăi?

Costin Ștucan: "Invitații sunt Reghecampf, Marica, Răzvan Raț, Răducioiu - care este golgheterul României la turneele finale -, Chipciu și, evident, Cătălin Oprișan - fostul căpitan al naționalei jurnaliștilor, campion mondial".

Andreea Esca, PRO TV: Hai să vorbim puțin și despre bani. UEFA pune la bătaie peste 300.000.000 de euro. Cine cum câștigă în funcție de unde ajunge?

Costin Ștucan: "28.200.000 de euro pentru câștigătoare, România are deja 9.250.000 asigurate pentru că s-a calificat. Orice punct obținut la turneul final, un egal, aduce 500.000 de euro, o victorie aduce 1.000.000 de euro, deci sunt niște bani foarte buni.



Drepturile de televizare sunt undeva la 2 miliarde și ceva de euro, foarte mulți bani".

