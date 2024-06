Povestea lui Răzvan Marin, omul care a marcat debutul de vis al României la EURO 2024. A jucat în trecut în Belgia

Răzvan Marin, omul care a marcat la debutul de vis al naționalei României la Euro are doi suporteri speciali în Germania.

Soția și fiica îi sunt alaturi și strigă pentru el la cele mai importante meciuri din cariera sa. Tricoul în care Răzvan Marin a dat gol împotriva Ucrainei va fi în tribună astăzi.

Răzvan Marin are 28 de ani, iar ambiția, determinarea și pasiunea pentru fotbal le-a moștenit de la tatăl său - Petre Marin - fost jucător la FC Național și Steaua București. Aflat acum la primul său mare turneu final, mijlocașul vrea să își depășească tatăl și să obțină în același timp admirația românilor.

„Tata fiind Petre Marin, lumea probabil spunea și când eram mai mic că nu știu, ăsta joacă pentru că e taică-su sau ăsta face pentru că e taică-su, sau la școală am anumite avantaje pentru că e tata cine e și chestia asta m-a făcut să am o ambiție mai mare. Să îl depășesc în rezultate. Momentan nu știu dacă am reușit. El nu a jucat încă în străinătate, dar a jucat totuși o semifinală de Europa League” - secvență din „În inima României”, în regia lui Remus Achim.

Răzvan Marin este unul din fotbaliștii naționalei care a jucat la o echipă din Belgia - țară pe care ai noștri sunt hotărâți să o învingă în seara aceasta pe teren.

Este format de fostul mare fotbalist Gică Hagi la academia lui din Constanța și are la activ 56 de partide jucate la națională. Golul dat în repriza a doua cu Ucraina a emoționat-o extrem de mult pe iubita lui, Crina, medic stomatolog.

Reporter: Cum a fost când a dat al doilea gol?

Crina, iubita lui Răzvan Marin: „Ce să zic? Nu știu, sincer, mi-am pierdut copilul, am uitat complet de care era rolul meu acolo, sinceră să fiu. A fost minunat, nu așteptam asta din partea lui Răzvan pentru că sinceră să fiu a avut un an greu, dar a muncit intens, a fost foarte motivat de această calificare”.

Cei doi sunt logodiți și au împreună o fetiță de doi ani pe care au adus-o și pe stadion.

Reporter: Ce zice cea mică?

Crina, iubita lui Răzvan Marin: „Îl caută pe tati, nu înțelege de ce nu este, îl cheamă la masă, dar ei se văd pe Facetime și povestesc ziua. Știe că a dat tati gol, știe, e foarte fericită că a dat tati golul”.

Cu obiectivul bine setat în minte, dar și cu susținerea familiilor care îi vor aplauda din tribune, fotbaliștii naționalei sunt pregătiți să marcheze din nou, un triumf la EURO.

Crina, iubita lui Răzvan Marin: „Am adus tricoul de la meci, l-a purtat el, am adus tricoul câștigător, sperăm să poarte noroc și chiar suntem pozitivi în legatură cu rezultatul. Sunt determinați, sunt uniti și după părerea mea, asta face diferența. Sunt generația de suflet! Sunt încrezătoare într-o victorie 2-1 pentru România”.

