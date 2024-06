Explozie de bucurie în toată țara după golul care a adus România pe primul loc în grupe și a trimis-o în optimi

Tinerii spun că până la acest campionat au trăit cu amintirile părinților despre Generația de Aur, însă acum simt și ei ce înseamnă să câștige echipa națională.

Imediat după terminarea meciului, suporterii au ieșit pe străzile din Brașov. S-au așezat în genunchi și au scandat cu tricolorul în mâini.

Suporter: „ Mi-e foame de fotbal! Mi-e foame de victorie! Piele de găină, ce să zic. Am trăit până la ultima secundă am trăit pentru ei".

Suporter: „ Un egal, dar bine meritat. Hai, România! Nu ne-am mai bucurat de mult timp de așa ceva".

Suporter: „ Am venit să sărbătorim după atâția ani.”

Reporter: Cum sărbătoriți?

Suporter: „ Cu copiii, îi învățăm spiritul României. Zi, tata, v-ați bucurat?”

Fetiță: „Da!"

Sărbătoare mare a fost și în Piața Unirii din Iași.

Suporter: „ Foarte fericit, este prima noastra victorie pe care o prindem ca generație. Nici nu eram născuți când a jucat România așa meciuri importante.”

Suporter: „ Când am văzut că au dat un gol, am crezut că se repetă istoria cu Belgia. Dar nu ne-au bătut, România s-a calificat. Avem echipă, avem valoarea cea mai tare.”

Suporter: „ Cei mai feiriciți din lume suntem. Pe 14 iulie suntem aici la finală.”

Sute de oameni în culmea fericirii au mărșăluit pe bulevardul Ștefan cel Mare din Iași, până la Palatul Culturii.

Reporter: De cât timp așteptați victoria asta?

Suporter: „ Din 89 de când m-am născut. Eu am fost copil când România s-a calificat în 94. Bravo lor, generația de suflet.”

Suporter: „ Suntem foarte fericiți. Ajungem în semifinală, ascultați la mine!”

Suporter: „ Pentru mine înseamnă că fotbalul românesc nu este mort, ultima dată când ne-am calificat eram copil, nu trebuie să mai stau să îmi povestească tata despre meciul de atunci.”

Suporter: „ Victoria asta e o bucurie mare, e ceva ce nu am trăit în viața mea.”

Suporter: „ E un câștig pentru noi toți, pentru toată țara.”

Suporter: „ Cel mai mare moment istoric din fotbalul românesc după Hagi.”

Suporter: „ Este o calificare istorică, nu am prins niciodată România mai departe de grupe și mulțumesc lui Dumnezeu că am prins calificarea în optimi. Fularul ăsta e de când am bătut Ucraina cu 3-0.”

La fel de animate au fost și străzile din Cluj-Napoca. Sute de suporteri s-au adunat în centrul orașului Cluj-Napoca și scandează, cântă și se bucură pentru calificarea României.

Suporter: „ Mă simt euforic. Am 23. Nu am mai văzut o calificare. Este un moment pe care o să-l prețuiesc toată viața mea. Mă abțin să nu plâng. Hai, România!”

Suporter: „ Doamne, e atmosferă extraordinară. Sunt enorm de fericit.”

Bucuria victoriei a animat și Constanța.

Suporter: „ Doamne ajută. Hagi să își amâne nunta.”

Reporter: Cum e scorul?

Suporter: „ Echitabil pentru toți, bine ca s-a dus Ucraina. Rațiu cu Niță, forță România!”

Copil: „Un meci extraordinar. Sperăm ca rundele din optimi să fie bune, să luam cupa, generația de suflet. Joc la Academia Hagi. Toată lumea să facă sport.”

Reporter: Care e jucătorul tău preferat?

Copil: „În seara asta, cel mai bine a jucat Răzvan Marin.”

O atmosferă incendiară - la propriu - a fost surprinsă după meci în centrul vechi din Baia Mare.

