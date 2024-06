EURO 2024 | Antrenament special pentru România înaintea meciului cu Olanda. Unde s-au pregătit „tricolorii” - FOTO

Jucătorii naţionalei au intrat rapid după calificare în procesul de refacere. Titularii au rămas la hotel pentru a se recupera cât mai bine după efortul depus în partida cu Slovacia, în timp ce restul fotbaliştilor din lot s-au deplasat la stadion pentru un program special de 45 de minute în sala de forţă.

Următorul meci, cel din faza optimilor, se va juca marţi, 2 iulie, de la ora locală 18:00 (19:00 în România), la München, în direct la PRO TV și VOYO, cu selecţionata Olandei, care a încheiat pe locul al treilea în grupa D, în urma Austriei şi Franţei,notează News.ro.

Altfel, atacantul George Puşcaş a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută în Germania, că naţionala României a demonstrat pe teren în meciurile de până acum că pot să se bată de la egal la egal cu Olanda, adversara din optimile EURO 2024.

"Cred că vom fi pregătiţi la ora jocului de Olanda. Am venit aici să trecem de grupe şi acum ne regăsim într-un moment istoric pentru România. Iar dacă tot am ajuns pe valul acesta incredibil al competiţiei sper să putem continua performanţa aceasta şi să fim pregătiţi pentru un meci mare. Mă simt recunoscător să ajung să joc la o asemenea competiţie cu naţionala României, cu ţara mea, şi să pot să înfrunt unii dintre cei mai buni jucători din lume. Avem încredere că putem să ne batem cu Olanda, am demonstrat asta pe teren. Eu sunt entuziasmat să fiu în teren şi să mă bat de la egal la egal cu orice adversar. Iar acum bucuria pe care o trăim consider că o merităm", a spus el.

"În 2019, la tineret, am avut un grup la fel de frumos cum avem şi acum. Şi am plecat ca şi acum, nu prea credea nimeni că putem ieşi din grupa aceea de foc. Aşa a fost şi această grupă. Atunci nu mă gândeam că puteam să ajung în semifinale, dar sentimentul s-a construit pe parcurs, de la meci la meci. Iar după ce am realizat performanţa de la tineret mă gândeam că o să vreau să fac asta şi la echipa mare. Simţeam că la un moment dat o să vreau să joc la un European cu naţionala mare. Iar acum, după tot ce s-a întâmplat în preliminarii, credeam că vom ieşi din grupa aceasta. Şi acum sperăm şi la mai bine. Pentru că este loc de şi mai bine. Echipa dacă a demonstrat până aici, poate să demonstreze şi în continuare. Şi de ce să ne mulţumim cu ce am făcut până acum? Eu cred cu tărie că avem potenţial şi că putem produce din nou asemenea bucurii suporterilor", a adăugat Puşcaş, potrivit Agerpres.

