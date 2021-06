Scandal pe Arena Naţională între familiile jucătorilor francezi. Mama lui Adrien, în prim-plan

RMC Sport a scris că, după fluierul final al meciului, a izbucnit un conflict între mama lui Adrien Rabiot şi rudele lui Paul Pogba.

Familiile celor doi jucători au continuat în tribune schimbul virulent de cuvinte pe care Rabiot şi Pogba l-au avut pe teren după cel de-al treilea gol al Elveţiei, conform News.ro.

Mama lui Adrien Rabiot a reproşat în special modul în care Paul Pogba a putut pierde mingea, la mijlocul terenului, la faza care a dus la golul egalizator al Elveţiei.

C’est n’importe quoi, on croirait voir les parents du dimanche matin au bord des terrains de jeunes !

De plus en plus insupportable cette Veronique Rabiot …

