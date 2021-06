Căpitanul Danemarcei, Simon Kjaer, erou pentru Eriksen. Rolul decisiv pe care l-a jucat în salvarea sa

Un rol cheie pentru salvarea sa, în acele momente de maximă tensiune, l-a avut căpitanul Danemarcei, Simon Kjaer, jucător al lui AC Milan.

Imediat după ce Eriksen s-a prăbușit pe gazon, Kjaer i-a eliberat căile respiratorii coechipierului său și s-a asigurat că acesta nu își înghite limba, relatează Sport Bible.

Odată ce medicii au ajuns pe gazon, Kjaer și-a chemat colegii pentru a face un paravan în jurul lui Eriksen, pentru a fi protejat de ochii publicului. Apoi, a încercat să o consoleze pe soția lui Eriksen, Sabrina, aflată la marginea terenului.

Simon Kjaer with the Eriksen family ????♥️ #EURO2020 pic.twitter.com/nwFe0hkZni

După circa zece minute de aşteptare, cele două echipe au plecat spre vestiare, în timp ce jucătorul, protejat de privirile spectatorilor şi de camerele de televiziune, a fost evacuat cu targa de pe teren.

Simon Kjaer. What a man. What a leader. What an act of heroism. ???????????? pic.twitter.com/tKWLmwQ3LI