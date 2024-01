Școala de iarnă GPeC - 15 sesiuni de cursuri intensive de E-commerce și Digital Marketing

În cele patru zile, participanții vor avea acces la 15 sesiuni de cursuri susținute de patru traineri internaționali și 15 dintre cei mai buni specialiști din România, astfel încât să afle cum cresc vânzările online în 2024 și cum să facă marketing online cu rezultate măsurabile. Taxa de participare este de 349 EUR.

Școala de Iarnă GPeC se adresează tuturor celor interesați de creșterea vânzărilor online, precum și specialiștilor în marketing online. Nivelul cursurilor este Intermediar (sunt necesare cunoștințele de bază în E-Commerce și Digital Marketing). Înscrierile se fac online pe website-ul GPeC până pe 5 februarie: https://www.gpec.ro/scoala-de-iarna-gpec/

Cursurile și trainerii Școlii de Iarnă GPeC

§ Situația pieței de e-commerce la zi. Provocări și oportunități pentru 2024 – Tudor Manea (CEO eMAG), Cornel Morcov (Chief Commercial Officer FAN Courier), Mircea Căpățînă (Co-Founder SmartBill), Flavius Valentin Jakubowicz (Managing Partner JASILL)

§ Growth isn’t Marketing: How to Structure and Scale Your Growth – Daphne Tideman, Growth Advisor, Trainer & Consultant

§ Cum să atragi clienții potriviți în eCommerce – Valentin Radu, Omniconvert

§ Ce-i mai place lui Google în 2024? Maximizarea rezultatelor de marketing prin SEO – Horia Neagu, Founder Napoleon Digital

§ Eficientizarea campaniilor de Facebook Ads prin structuri de funnel avansate – Vlad Niță, Founder & CEO DoAds

§ Automatizarea producției de reclame cu AI – Dan Oros, CEO Creatopy

§ 10 AI Methods for B2B Content Creation, SEO and Analysis – Andy Crestodina, Co-Founder & CMO Orbit Media

§ 10 Sfaturi pentru Maximizarea ROAS din Campaniile Tale de Performance Max – Anabela Luca, Managing Director AdLemonade

§ Customising and leveraging GA4 to find key insights and drive growth – Luke Carthy, E-Commerce Expert in Growth, SEO & Conversion

§ Noutăți și vechituri juridice pentru târgul de magazine online :) - Bogdan Manolea, Co-Founder TRUSTED.ro & Director Executiv APTI

§ Digital Marketing / PPC – Sam Tomlinson, Digital Expert, Startup Advisor & Investor

§ Crește-ți rezultatele din marketing în DOAR 4 pași – Călin Biriș, Marketer, Trainer & Consultant

§ SEO Trends & Non Trends pentru 2024 – Steffen Heringhaus, CEO five elements digital

§ 3×5 Sfaturi pentru Strategia de Marketing Online în E-Commerce - Raluca Radu, Founder MTH Digital

§ Despre Influencer Marketing și amprenta digitală a brand-ului tău – Cristian China-Birta.

Școala de Iarnă GPeC se va desfășura exclusiv online astfel încât participanții să poată accesa cursurile de oriunde ar fi. De asemenea, ei vor avea acces și la înregistrările video ale tuturor sesiunilor pentru a putea aprofunda cunoștințele ulterior.

Agenda Școlii de Iarnă GPeC conținând programul complet pe zile și pe ore, precum și informații detaliate despre fiecare sesiune de curs, poate fi consultată online pe site-ul GPeC: https://www.gpec.ro/scoala-de-iarna-gpec/agenda/

Detaliile complete și înscrierile la eveniment se regăsesc în secțiunea dedicată Școlii de Iarnă GPeC 7-10 februarie 2024: https://www.gpec.ro/scoala-de-iarna-gpec/

