Ce este melasma, afecțiune întâlnită în rândul femeilor la nivelul pielii

O piele sănătoasă este o piele îngrijită in fiecare zi, indiferent de sezon. Iar vremea rece poate lasă urme dacă nu luam măsuri la timp.

Mai mult, este timpul sa înlăturăm toate problemele care au apărut ca urmare a expunerii la soare din timpul verii. Petele pigmentare, chiar dacă nu reprezintă o afecțiune gravă, trebuie înlăturate doar cu indicația specialistului dermatolog.

„Melasma este o afecțiune care apare în special la femei, simplă din punct de vedere medical. Nu prezintă riscuri, dar are impact estetic și este greu de controlat. Trebuie sa ștergem leziunile, dar și sa prevenim apariția lor. Chiar dacă in sezonul rece petele se estompează, la reîntâlnirea cu radiatiile ultraviolete vor reapărea.

Petele pot apărea însă și din cauza problemelor hormonale, in administrarea contracepției sau din cauza anumitor cosmetice”, explică dr. Amalia Anghel, medic dermatolog.

Mai multe detalii în video despre cum se poate preveni apariția petelor pigmentare la nivelul pielii, dar și care sunt tratamentele cele mai indicate pentru îngrijirea tenului.