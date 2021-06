Legătura nebănuită între vacanța de vară și fumatul la adolescenți. Cum pot fi convinși că e un obicei dăunător

Vacanța de vară este, o spun studiile, sezonul ideal pentru...adolescenții interesați de fumat. Începe simplu, precum o curiozitate, susținută de ideea controlului: pot să mă las oricând.

Din păcate, acest gând care apare în mintea oricărui tânăr declanșează un lanț de evenimente psihologice care se termină în dependență.

Fumatul cronic - care este o boală, potrivit medicilor de toate specialităţile - determină valori mai mari ale proteinei C reactive în sânge. Aceasta este produsă de ficat şi își semnalează prezența atunci când în organism există o inflamație acută. Efectele sunt dezastruoase la nivelul vaselor mici de sânge. Şi apar de la primele ţigări.



Bogdana Bursuc, psiholog: „Adolescenții pot avea experienţa asta - am fumat o ţigară că am avut teză, am fost stresat şi nu îmi mai trebuie, sau fumez în fiecare zi la şcoală, dar în weekend nu fumez. Formularea mesajului, că de fapt pot controla fumatul şi nu sunt dependent şi că cei care nu se pot lăsa de fumat - respectiv părinţii - sunt nişte fraieri”

Citește și Fumatul duce la parodontoză. Care sunt primele semne ale problemelor gingivale

În funcţie de bagajul genetic, dependența de o substanţă se instalează uşor sau într-un timp mai lung. Indiferent de timp, adolescentul trage concluzia că poate controla ţigara. Şi fiecare copil ar trebui să ştie că, în mod normal, în creier apare această iluzie a… controlului.

Este însă doar o iluzie. Ultimii ani adaugă acestei categorii vulnerabile de vârstă încă o treaptă în drumul spre dependență. Ţigările au făcut legătura cu tehnologia.

Bogdana Bursuc, psiholog: „Noile instrumente de fumat vin cu discursul că sunt mai puţin nocive biologic dar ce e important de ştiut, din punct de vedere psihologic, acest device-uri nu fac altceva decât să menţină dependența psihologică şi să crească atractivitatea pentru consumul de nicotină”.

Din punct de vedere psihologic, fumatul e periculos pentru că devine dependență. Iar dependența este o boală psihică întâlnită în manual.

Cum să nu se apuce de fumat? Părinţii nefumători ar putea fi un model – spun psihologii. Iar părinţii fumători ar putea să le împărtăşească copiilor experienţele lor legate de fumat. Cum a fost prima ţigară, cum a fost când am realizat că nu pot să mă las. Aceste poveşti pot împiedica adolescentul să încerce fumatul!

Încercaţi să nu formulaţi propoziţia . Pentru că orice interdicţie - potrivit legilor… fizicii - dezvoltă o reacţie de opoziţie. - spus de prea multe ori - deschide de fapt calea adolescentului tocmai spre ţigări.

Ne uităm şi biologic spre un organism în creştere – adolescentul. Un fum de ţigară determină şi apoi menţine inflamaţia, în toate celulele organismului.

Conf. dr Mihai Craiu, medic primar pediatru: „Va determina un răspuns al organismului nostru şi al căilor aeriene, care îşi doreşte să recicleze aceste particule care s-au depus în căile aeriene mici. Fenomenele de reciclare au nevoie de energie, deci este un proces. Imaginaţi-vă o fabrică care reciclează deşeuri, trebuie să ardă ceva, de asta depunem masa particulată, cu sau fără componente toxice”.

Fenomenul determină remodelarea aparatului respirator. Aceasta e o condiţie care se leagă de toate bolile grave de plămân.Iar în privinţa vaselor de sânge este condiţia care determină atero-scleroza la vârste mici.