Busu, mărturii sincere: " Au fost 10-12 intervenţii. Puţini oameni au o a doua şansă"

"Încă mă dor coastele şi nu pot să respir tocmai bine". Busu ne povesteşte, mai calm ca niciodată, cum se simte viaţa după o cumpănă trecută, din fericire, cu bine.

A doua şansă. O primesc cei norocoşi, puternici ori cu datele necesare la purtător. Ce fac însă cu ea? Aici apelăm la colegul nostru. Alături de care vorbim despre regulile protecţiei cardio-vasculare. La el, prima e simplă: mult mers pe jos!

"Nu sunt perfect, sunt în refacere spre perfecţiune.

Puţini oameni au o a doua şansă. Asta e adevărat", spune Busu.

"Nu mă mai agit atât de tare, e unul dintre lucrurile pe care încerc să le fac acum după întâmplarea nefericită, nu mă mai agit. De asta nu fac încă ştirile de dimineata, o să revin şi dimineaţa. Mă apuc şi de teatru", mai spune colegul nostru.

"Aştept să îmi mai treacă puţin coastele, coastele mă împiedică să respir normal şi repiratia e mai complicată, mai de câine aşa, nu mă lasa să fac efort de vorbire foarte mare, dimineaţa eu având vreo 10-12 intervenţii am zis mai stau un pic să mi se mai refacă coastele, nu mai iau niciun medicament de durere", precizeaza Busu.

"Coastele mi le-a rupt colegul meu Bogdan Talisman care mi-a făcut resuscitare şi care m-a salvat astfel pentru că dacă nu mă resuscita, nu ajungea oxigen la creier şi eram o legumă".

"El am ai avut o experienţă, are o poveste ciudată cu tatăl lui, care s-a prăpădit sub ochii lui neştiind ce să facă, tot de la un infarct, şi a zis pe ăsta nu-l mai pierd".

"Am fumat. Tot aş face acelaşi lucru, aş lua-o de la capăt cu aceleaşi prostii, nu cred în această minte a tânărului care a trecut prin experienţa bătrâneţii, a redevenit tânăr şi nu mai reia greşelile. Nuuu. Le trăieşte plenar".

"M-am bucurat de toate, acum mă bucur de cea mi-a mai rămas şi de ce pot să mai fac. Medicii nu mi-au recomandat o dietă extraordinară. Azi am mâncat o salată, nişte humus. Mai sănătos, acum după ştiri mă duc la o masă la nişte prieteni.

Un pahar de vin pot. Am slăbit de la 104 kg la 97. Cred că drumul e bun să zicem că aş putea să slăbesc 10 kg".

"Fără grăsimi, fără împins, fără cărat şi mers pe jos. N-am mers pe jos foarte tare înainte şi probabil şi asta a contribuit la infact. Acum, mersul pe jos e chiar magic. Am un capital de simpatie foarte mare, nu ştiu de ce, eu sunt cam nesimţit şi neplăcut de felul meu. Eu nu sunt atât de drăgălaş. Aşa pare la televizor", marturiseste Busu.