Însă nu toate companiile pot sau vor să ofere angajaților flexibilitatea de a putea lucra de oriunde.

''Viitorul va fi despre flexibilitate. Probabil există undeva o temere de pierdere a controlului - dacă nu am angajații sub supravegherea mea, aș putea să consider că nu mai sunt sub control, însă pentru companii momentul acesta este de cotitură, pentru că cele complet inflexibile, care vor să aducă înapoi angajați probabil că vor pierde talent, resurse'', spune Gabriela Drăghia, cofondatoarea unei rețele de spații de lucru, invitată în emisiunea Conectat la România by stirileprotv.ro, prezentată de Laura Culiță.

Potrivit unui sondaj recent realizat de o platformă de recrutare, peste 50% dintre respondenți, dintr-un total de 1.300, au răspuns că ar munci de la birou cel mult două zile pe săptămână, dar alți 22% ar prefera să nu meargă deloc și să lucreze din altă parte.

Gabriela Drăghia: ''Companiile inovatoare decid să meargă împreună cu echipa două săptămâni, o lună într-o destinație exotică, să lucreze de acolo dintr-un spațiu de co-working și în același timp să se distreze seara, în weekend. Așa ai continuitate în business și se sudează echipa''.

