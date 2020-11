Black Friday 2020 în România. EMAG a anunțat ce produse vor fi la ofertă specială

Cel mai așteptat eveniment de shopping online din România, Black Friday 2020, are loc la Emag în 13 noiembrie.

Potrivit unui comunicat, în această ediție, EMAG va avea la ofertă apartamente cu reducere de până la 50.000 euro, teste RT-PCR pentru depistarea Covid-19 la 199 lei (cu reducere de aproape 50%), dar și închiriere de rulote.

Mai exact, în 13 noiembrie, de Black Friday 2020, peste 4 milioane de produse vor avea reduceri totale de 300 de milioane de lei, oferite de către eMAG și de sellerii din Marketplace.

eMAG estimează că în această ediție aniversară de Black Friday clienții vor realiza comenzi totale în valoare de 585 de milioane de lei, cu 17% mai mult decât anul trecut.

”Potrivit unui studiu realizat în această lună, 54% dintre românii cu vârsta între 18-65 ani intenționează să facă cumpărături în această ediție de Black Friday, în creștere cu 8% față de anul trecut. Veniturile totale nu au avut foarte mult de suferit în urma măsurilor luate de autorități, chiar dacă activitatea oamenilor a fost afectată de pandemie. Cheltuielile au fost mai mici, oamenii au renunțat la deplasări, concedii, ieșiri în oraș. Venitul disponibil a crescut, fapt relevat și de creșterea față de anul trecut a depozitelor populației la bănci” - se mai arată în comunicat.

“Anul acesta oamenii vor să investească mai mult în confort și tehnologie, în contextul generat de pandemie, și am construit o oferta diversă cu milioane de produse. Ne pregătim de un an, timp în care am lucrat cu furnizorii și partenerii noștri, firmele de curierat s-au pregătit și ele intens pentru a avea o zi de sărbătoare în care le oferim clienților cele mai mari reduceri din an”, spune Tudor Manea, director general eMAG, conform sursei citate.

În prezent, amatorii de oferte din România au deja parte de prețuri speciale în magazinele Altex şi Media Galaxy din ţară, dar şi pe www.altex.ro şi www.mediagalaxy.ro.

Black Friday 2020 la EMAG: oferte și pregătiri speciale

Pentru a oferi flexibilitate cât mai mare clienților, eMAG a extins ”considerabil” rețeaua easybox, ajungând în prezent la peste 850 de unități, de peste trei ori mai mult față de ediția anterioară de Black Friday. Așteptările sunt ca un sfert dintre comenzi să fie livrate în easybox, aproape triplu față de numărul de comenzi din ediția anterioară.

Pentru a susține o experiență foarte bună de navigare și căutare în aplicație și site în ziua de Black Friday, eMAG a investit peste 4 milioane de euro în servere, servicii de hosting cloud și dezvoltare, precum și în cele trei depozite care, împreună, acoperă o suprafață de peste 170.000 mp.

În plus, compania a angajat anul acesta 1.200 de oameni în zonele de Customer Care, în centrele logistice, dar și în echipele de tehnologie.

Echipele din depozitele eMAG sunt pregătite pentru a procesa coletele încă de la primele ore, în condiții de deplină siguranță, astfel încât comenzile să fie predate către curieri cât mai rapid și livrate până pe 27 noiembrie. Pentru a atinge acest obiectiv, eMAG colaborează strâns cu firmele de curierat FAN Courier și Sameday.

Produse medicale în oferta EMAG de Black Friday 2020

Iastă care sunt stocurile EMAG de Black Friday 2020, adaptate vremurilor, cu produse medicale în ofertă:

• 40.000 de produse IT

• 220.000 de electrocasnice mici

• 75.000 de televizoare

• 130.000 de smartphone-uri

• 50.000 de sticle de whisky, vin și alte băuturi alcoolice

• 10 tone de cafea

• 40.000 de electrocasnice mari

• 400.000 de articole fashion

• 200.000 de parfumuri și cosmetice

• 500.000 de jocuri și jucării

• 500.000 de produse pentru casă și grădină

• 100.000 de articole și echipament sportiv

• 100.000 produse de protecție și echipamente medicale



Produse speciale:

• Teste Real Time PCR la 199 lei, cu reducere de aproape 50%

• Beneficiul de transport gratuit pentru membrii Genius va fi extins doar în ziua de Black Friday de la 250.000 produse la toate cele 7 milioane de produse, inclusiv ofertele Marketplace

• Toți clienții care devin membri Genius începând de astăzi și până vineri inclusiv, vor primi 18 luni de beneficii premium, la prețul de 12 luni

• Peste 200 de mașini și moto, cea mai extinsă ofertă din toți cei 10 ani de Black Friday

• Cea mai mare reducere, de 34.000 euro la un BMW 840d XDrive Gran Coupe

• Închiriere de rulote, mașini, servicii taxi și car-sharing

• Abonamente de telefonie

• Servicii medicale

• Cafea de la Starbucks

• Monede și lingouri de aur

• Ceasuri și bijuterii de lux

Pentru o experiență cât mai bună de cumpărături și o comandă rapidă în ziua de Black Friday, pe 13 noiembrie, eMAG le recomandă clienților:

• Să își salveze easybox-ul favorit pentru a-și putea ridica rapid și confortabil produsele preferate

• Să își salveze cardul în cont pentru a plasa comenzi în siguranță și rapid

• Să își pregătească lista cu produsele favorite

• Să își instaleze aplicația eMAG și să-și activeze notificările pentru a afla când începe Black Friday

• Să profite de oferta limitată Genius pentru a economisi costurile de livrare

Pentru clienții noi care vor să beneficieze de ofertele spectaculoase de vineri, eMAG recomandă înregistrarea gratuită a unui cont și pregătirea conform ghidului interactiv accesibil tuturor în aplicația eMAG sau pe www.emag.ro.