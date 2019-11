Au dat lovitura de Black Friday! Cum au cumpărat cu 5 euro un produs de 300 €

Potrivit mirror.co.uk, clienții magazinului Currys PC World au putut cumpăra un iPad Apple de 9,7 inci, din 2018, cu un preț de 4 lire sterline (aproximativ 5 euro), în loc de 289 de lire sterline (300 de euro), în momentul în care au introdus codul „FREECASE” la finalizarea comenzii.

Sursa citată notează că ceea ce s-ar fi dorit a fi o reducere de 30 de lire sterline s-a transformat în una de sute de lire sterline.

Vestea s-a răspândit rapid în social media, astfel că numărul comenzilor a fost foarte mare.

Oamenii au postat mesaje pe Twitter sau alte rețele, prin care se lăudau că au putut cumpăra tableta iPad cu doar 4 lire sterline.

"Jumătate din locuitorii din Blackpool și-au luat un iPad cu mai puțin de 5 lire de la Curry. Cineva va fi concediat dimineață", este unul dintre mesajele de pe Twitter .

