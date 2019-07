S-a trezit cu un parazit în ochi din cauza unei greşeli făcute la duş. Reacţia medicilor

O femeie în vârstă de 41 de ani nu mai poate vedea cu ochiul stâng după ce un parazit s-a dezvoltat în lentilele ei de contact în timp ce făcea duș.

Femeia din Marea Britanie s-a dus la doctor și s-ar fi plâns de sensibilitate la lumină, dureri ale ochiului și vedere încețoșată în ultimele 2 luni, scrie The Sun care citează New England Journal of Medicine. Ea a precizat că obişnuieşte să nu-şi dea jos lentilele de contact în timp ce înoată sau face duș.

Potrivit doctorului Lanxing Fu de la Spitalul din Manchester, care a examinat-o, femeia de-abia a putut să-și țină ochii deschiși în timpul controlului medical. Ca urmare doctorii i-au făcut teste iar după analiza acestora, s-a descoperit că femeia suferă de Keratită amibiană.

Deși a primit un tratament pentru a trata infecția, britanica nu și-a mai recăpătat vederea la ochiul stâng. După ceva timp, femeia a făcut un transplant parţial de cornee care a ajutat-o să scape de dureri și să-și recapete vederea.

Keratita amibiană este o infecție a corneei, cauzată de un parazit ce se găsește în apa netratată, în sol și chiar în aer. Simptomele pot include durerea ochiului, sensibilitate la lumină, vedere încețoșată, ochi roșii și senzație de disconfort. Pentru a se evita contractarea acestui parazit, se recomandă să nu se poarte lentilele de contact în apă.

