Gestul extrem la care a recurs un bărbat, supărat că a votat cu partidul greşit

Un bărbat din India şi-a tăiat degetul arătător, după ce a fost să voteze. Pawan Kumar nu a fost atent şi a votat cu partidul greşit.

Pawan a ajuns să fie cunoscut în toată lumea după ce mai multe publicaţii au aflat despre gestul său şi au vrut să îi ia interviu. Bărbatul a povestit pentru BBC că numeroasele simboluri de pe buletinul de vot l-au bulversat şi că a votat cu alt partid.

Acest lucru l-a înfuriat atât de tare încât a decis să îşi taie degetul arătător.

"Am vrut să votez cu partidul simbolizat de un elefant, şi am ajuns să îmi pun degetul pe cel reprezentat de o floare. Nu am fost foarte atent şi m-au bulversat şi semnele de pe buletin", a declarat bărbatul pentru BBC.

