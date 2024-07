Stephanie Constantinescu a făcut contestație la BAC după ce a luat 9,95 la Istorie. Ce s-a întâmplat la reevaluare

Procentul de promovare, și așa mare, a crescut - de la 76,4%, la 78,2%. Sunt și mai multe note de 10, motiv de bucurie pentru cei care ținteau la o medie perfectă. De acum încolo se pregătesc pentru facultate. În timp ce unii au fost deja admiși, alții încep să își adune documentele pentru înscriere.

Peste 51.000 de contestații au fost soluționate anul acesta, iar în cazul a 48.000 de lucrări notele inițiale au fost modificate. Rata de promovare a crescut astfel până la 78,2%.

Au fost diferențe de câteva puncte între nota inițială și nota finală doar la două lucrări, una la Limba română alta la Matematică, încărcate greșit din vina unor profesori.

După soluționarea contestațiilor, candidaților promovați li se adaugă alți 2.354 de absolvenți de liceu. 18.000 dintre ei au obținut medii situație între 9 și 9,49, iar 59 dintre elevi au încheiat probele scrise cu media 10. Cu 20 mai mulți decât cei care au obținut notele maxime iniante de contestații.

Așa a pățit Stephanie Constantinescu. Inițial luase 10 la Română, 9,95 la Istorie și 10 la Logică. A făcut contestație, iar acum are 10 curat. Va merge la facultate în Paris.

Stephanie Constantinescu, absolventă de liceu: „Voi studia Dreptul la Universitatea Paris Cite. Voi studia Dreptul. Am aplicat la mai multe universități și am intrat la marea majoritate dintre ele și am ales-o pe aceasta, fiind cea mai bună. Am fost foarte mulțumită și de România, dar mi-am dorit și ceva nou și am zis să încerc. Mi-ar placea să mă întorc și în România, totul depinde de oportunitățile care mi se vor deschide și care va fi traseul meu în viață".

Și Mihai va pleca în străinătate. Cu 9,95 la Bacalaureat speră să intre la o facultate de Medicină în Germania.

Mihai Andrei Saftoiu, absolvent de liceu: „Am aplicat, tocmai ce am terminat, am aplicat la toate facultățile și aș prefera Berlin, Munchen sau Heidelberg”.

Reporter: Care e media de admitere la universitățile din Germania?

Mihai Andrei Saftoiu, absolvent de liceu: „Ar fi foarte bine peste 9,90, dar dacă aș fi avut 10 aș fi fost sigur admis. M-am decis pentru Medicină de la vârstă mică și în Germania aș dori să am mai multe oportunități, să am un loc de muncă".

Ca plan de rezervă a aplicat și la Universitatea de Medicină „Carol Davila”, unde are locul asigurat, fiind pe lista olimpicilor. Mulți dintre absolvenții de top care aleg să rămână în țară se îndreaptă spre Medicină, Cibernetică și Politehnică.

Pentru cei care nu au învățat suficient, a doua sesiune de examen este programată între 8 și 30 august.

