BAC-ul de toamnă 2023. Reacția unui elev după proba la română: „La celelalte am fost în regulă, decât româna...”

Candidații au avut, printre alte subiecte, și de analizat opere de Mihail Sadoveanu și George Călinescu. La final au predat lucrările asistenților din sală, care le-au scanat și le-au introdus într-o platformă securizată. De acolo urmează să plece către profesorii care le coretează, oriunde în țară.

R: Așa de repede? Tot ai făcut?

Elev: „N-am reușit chiar tot. Pentru că n-am știut autorii, nu am făcut. Operele - Călinescu și Sadoveanu.”

R: Cum a fost?

Elev: „Aveam nevoie doar de 5, să fiu sincer. La celelalte am fost în regulă, decât româna”.

R: Doar româna.

Elev: „Da, emoții...”

R: Cum a fost?

Elev: „Ușor”.

R: Mai ușor ca în vară?

Elev: „Și în vară a fost ușor pentru mine, dar problema a fost de corectori. Și-au bătut joc. Adică am făcut și prima oară BAC-ul, am refăcut BAC-ul după ce am făcut și trebuia să iau minim 7,50”.

Candidații de acum sunt un eșantion de test pentru evaluarea digitalizată. La finalul probei, toți au mers cu teza la catedră.

De fapt, asistenții doar scanează lucrările, apoi le trimit într-o aplicație cu trafic de date protejat, spre a fi distribuite corectorilor.

Candidații au mari speranțe.

R: Ce vei face mai departe?

Elev: „Voi da la facultate la ASE”.

Toți se pregătesc și pentru scenariul nefericit.

Elev: „Mai dăm în vară, fără muncă, doar sport”.

Dată publicare: 16-08-2023 13:34