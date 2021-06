Bacalaureat 2021. Ce subiecte au picat la Matematica si care este baremul de corectare

Bacalaureat 2021. Examenul naţional de Bacalaureat 2021 continuă marți, cu proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenţii de la real se pregătesc pentru proba la Matematică, iar absolvenţii de la uman se pregătesc pentru proba la Istorie.

Subiecte BAC 2021 la Matematică

Potrivit Ministerului Educaţiei, pentru susţinerea probelor scrise s-au înscris 133.663 de candidaţi, dintre care 114.137 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 19.526 de candidaţi din promoţiile anterioare. În Capitală vor susţine probele scrise ale examenului de Bacalaureat peste 15.300 de candidaţi.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 12:00).

Contestaţiile pot fi depuse/transmise în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Afişarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui şi a prenumelui candidatului.

Ce au de rezolvat elevii. Precizările ministrului Educației

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu afirmă că programa şi subiectele au fost adaptate situaţiei create în sistemul de educaţie de anul de pandemie.

„Avem o flexibilizare în sensul adaptării programei de examen la specificul acestui an şcolar. În fiecare dimineaţă dinaintea examenului vor fi extrase, apoi verificate şi reverificate subiectele, apoi baremul de corectură, pentru a face tot posibilul în vederea unei promovări cât mai ridicate, fără să coborâm, subliniez, fără să coborâm gradul de dificultate a subiectelor, dar insistând pe formularea clară a acestor subiecte care să fie adecvate pregătirii elevilor pentru examen. Nu accept sub nicio formă formulări de tip capcană care nu sunt conforme gradului de dificultate mediu, care este un grad de dificultate impus pentru orice examen naţional. Nu este un examen în care să probăm cât de multe capcane întindem elevilor. Nu este corect ca elevii să fie responsabili de toate neajunsurile ultimei perioade, alături de neajunsurile cronice ale sistemului de învăţământ. Pentru aceste lucruri suntem responsabili în primul rând noi, cei din educaţie, profesorii în ultimă instanţă, dar nicidecum elevii, nu doresc să se descarce aceste neajunsuri pe elevii care susţin examenul de bacalaureat”, a afirmat Cîmpeanu.

El a făcut apel la elevi să nu încerce să fraudeze examenul, amintind că cei eliminaţi pentru fraudă nu vor putea echivala în sesiunile viitoare probele deja date şi nici nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale bacalaureatului.

Cum se desfășoară examenul de Bacalaureat 2021

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.

În sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire şi protecţie:

►fiecare centru de examen va dispune de de asistenţă medicală, echipamente şi materiale de protecţie (dezinfectanţi, măşti etc.).

►intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat.

►în sălile de clasă în care se desfăşoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidaţi o distanţă de 1 metru unul faţă de celălalt, pe rânduri şi între rânduri.

►în situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maximă posibilă.

►fiecare persoană care are drept de acces în şcoală va primi câte o mască la sosire şi, dacă solicită, şi la plecare.

►sălile de clasă vor avea dezinfectanţi pentru mâini.

►în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecţie.

►colectarea măştilor purtate se va face în locuri special amenajate şi semnalizate.

În acelaşi timp, este interzis schimbul de obiecte personale.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Obiectele interzise în sală la BAC 2021

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită şi primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susţinerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfăşurare a Bacalaureatului.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Cum se promovează examenul

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

►recunoaşterea/echivalarea/ susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

►susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

►obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise.