Stoc epuizat în 24 de ore. Prima mașină electrică care nu se încărcă niciodată a înregistrat comenzi record

Compania producătoare de maşini, Aptera Motors, a anunţat vineri, 4 decembrie că s-a întors cu un nou vehicul electric solar. Potrivit Aptera vehiculul costă doar 26.000 de dolari (19.661 de lire sterline) și nu trebuie niciodată să fie încărcat în mod activ de către proprietarul său.

Aptera Motors se mândreşte cu o autonomie de până la 1.600 de kilometri pe încărcare completă, distrugând performanţele industriei până în prezent.

Într-o postare pe Twetter, producătorul a spus: "VEȘTI BUNE! Pre-comenzile pentru modelele Paradigm și Paradigm + în ediție limitată s-au VÂNDUT oficial în mai puțin de 24 de ore. Salutări celor care au făcut lansarea noastră un succes atât de uimitor."

