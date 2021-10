Primele modele Dacia sunt tot mai căutate de tinerii pasionați de mașinile retro

Tot mai mulți tineri sunt atrași de mașinile retro din perioada comunistă. Primele modele ''Dacia'' sunt cele mai căutate, iar recondiționarea lor costă mii de euro.

Însă puse din nou în funcțiune sunt perfecte pentru plimbări în weekend. Iar atunci devin centrul atenției, pentru ceilalti șoferi din trafic, care își amintesc de mașinile copilăriei. Pasiunea lui Tudor pentru mașinile retro a pornit de la tatăl sau. Iar de 7 ani are o Dacie 1310, ieșită pe porțile fabricii în 1984.

Tudor Petrică: „Mare parte din vopsea era originală, dar avea și elemente peticite: Am crescut pe lângă ea și în toate momentele importante din viața mea știam că acolo undeva într-o parcare stă și ea sau chiar acele momente importante s-au petrecut alături de ea”.

Alin are mai multe mașini vechi. Recunoaște că este un hobby costisitor. Ca să vă faceți o idee, o Dacie 1100 în stare perfectă se vinde și cu 10 mii de euro. Iar o recondiționare ajunge la câteva mii.

Alin: „Aveam un prieten care avea această Dacie 1100. Mi-a zis că vrea s-o vândă, m-am dus, am condus-o și e foarte amuzant pentru că atunci n-aveam toți banii s-o cumpăr, dar eu când am mers cu mașina asta deja i-am pus nume: ‘Pe tine o să te numesc Săftica și tu o să fii a mea!’ Și după aia vedem de unde facem rost de bani și o luăm”.

Prima mașină condusă de Vanesa a fost una retro. Și acum conduce un Fiat 850 Sport Coupe, din 1968.

Vanessa Turcan: „Pasiunea mea a început la vârsta de 16 ani, când am și luat permisl pentru categoria B1. Am primit cadou o mașină foarte, foarte micuță, botezată Michituță, era un Fiat 500L. Se strecura absolut peste tot... se uită lumea ciudat la mine că sunt tanără”.

Și Sabrina are 18 ani, iar mașina ei, un Volkswagen Kafer, fabricat în 1963, era în familie.

Sabrina Conecini: „Primul meu drum în mașina aceasta a fost când aveam 4 săptămâni și stăteam la mama în brațe, de când eram mică chiar voiam să o conduc”.

Mașinile de acest fel vin la pachet și cu probleme, atât de cunoscute celor care le conduceau în anii 80, 90

Daniel Barbu: „Sunt o grămadă de experiențe comune. Se mai înfundă o piesă, se mai rupe o membrană și toată lumea a trecut prin experiența respectivă, ca și cum am avea un trecut împreună cu toți șoferii”.

Să nu uităm de mașina de miliție din anii 70, care multora le-a dat fiori. Aceasta este a lui Viorel Burcea, un fost polițist .

Viorel Burce: „Are doar o stație cu sirenă, o stație radio, un girofar și dotările specifice”.

Pentru ca un vehicul să fie considerat istoric trebuie să fie mai vechi de 30 de ani și să fie într-o stare foarte bună. Următorul pas este atestatul primit de la Retromobil, iar în final Registrul auto îi va da calitatea de vehicul istoric. Asta îi va scuti pe proprietari de impozite și le va oferi un tarif special pentru asigurare. În România sunt peste 5.000 de astfel de vehicule.