Pățania unui posesor de mașină electrică din Cluj. S-a încheiat cu o amendă și mașina demontată pe bucăți

Clujeanul, posesor al unei mașini e-Up de la Volkswagen, povestește că a vrut să-și încarce automobilul la o stație Fast din oraș. „L-am pornit am plecat, iar după 5 minute mi s-a deconectat. M-am întors și am refăcut pașii însă, după mai multe încercări, am ‘reușit’ să blochez CCS ul și să nu-l mai pot scoate”, povestește șoferul în postarea sa.

A urmat o serie de încercări de a deconecta mașina de la stație, chiar a apăsat un buton roșu, care în mod normal, avea rolul de a reseta stația de încărcare, dar nu s-a întâmplat nimic.

„Am încercat să sun la stație înainte să dau butonul roșu de pe stație și evident fiind duminică nu e alocat numărul. Am sunat la ce numere am avut de la VW RO am ajuns prin Germania cu telefonul. Am încercat să refacem pașii, dar tot nu s-a deblocat”, continuă să povestească clujeanul, care cerea idei și de la alți posesori de mașini electrice.

În încheiere, spune că a luat decizia de a lăsa mașina „în parcate 'mufată’ și aștept ziua de luni. Poate îmi pot recupera mașina [...] Poate mâine primesc și amendă de parcare până vine service-ul”.

Ulterior, bărbatul a revenit cu o continuare a poveștii, iar veștile nu au fost tocmai bune pentru el: a primit amenda despre care vorbea în prima postare „În final, ieri seară pe la 11 PM am primit o amendă că staționam pe un loc de electrică și nu încărcam (nu mai eram lângă mașina la ora aia), amendă pe care azi voi încerca cu dovezi să o anulez”.

Dar veștile proaste nu se termină aici. Luni dimineață, a venit o echipă de service să-i deconecteze mașina. „Până la urmă au venit cei de la Audi Service, trimişi de VW, și mi-au demontat-o, la propriu (roata din dreapta spate, protecții, bornele de la bateria principală) mi-au scos contactele de pe baterii ca să poată lucra la ea, au reușit să scoată CCS –ul”, continuă clujeanul povestea.

Partea tragicomică pentru el este că, în timp ce aștepta lângă mașina demontată să vină o platformă să o ridice, un alt șofer a venit cu o Teslă și și-a încărcat mașina cu același CCS, fără nicio problemă.

Finalul postării este în concordanță cu toată povestea: „Acum așteaptă să fie diagnosticată. Sper totuși acum să fie totul inclus pe garanție... (nu are un an mașina), că dacă nu... cine știe cât va fi factura”.

Postările clujeanului au avut numeroase comentarii, cele mai multe cu sfaturi din partea altor șoferi. Mulți dintre ei spunând că au trecut și ei prin situații similare și l-au îndemnat să încerce diferite „trucuri” pentru a-și deconecta mașina.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 01-09-2022 14:44