Un român din Londra arată cât de ușor ar putea fi fraudat votul prin corespondenţă. VIDEO

Autocolantul cu menţiunea ”Votat” utilizat la votul prin corespondenţă la alegerile prezidenţiale se poate dezlipi şi lipi din nou cu uşurinţă.

Asta deşi pe instrucţiunile transmise alegătorilor scrie explicit că odată dezlipit, acesta nu poate fi reutilizat, conform imaginilor postate pe Facebook de un român stabilit în Londra.

Conform imaginilor difuzate, Daniel Ursache, din Târgu Neamţ, stabilit la :Lobdra, dezlipeşte autocolantul cu menţiunea ”Votat” din caseta în care este înscris numele candidatului USR - Plus, autocolantul rămânînd în perfectă stare,. Apoi, îl lipeşte din nou în caseta în care este înscris numele preşedintelui Klaus Iohannis şi îl dezlipeşte şi de această dată, fără ca stickerul sau buletinul de vot să fie deteriorate, potrivit News.ro.

Ursache a postat şi pagina pe care scrie în mod explicit că, ”odată aplicat, autocolantul cu menţiunea ”votat 2019 P turul 1” pe buletinul de vot, acesta nu mai poate fidezlipit fără a nu conduce la distrugerea acestuia”.

Conform art. 14 alin. 5 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, plicurile exterioare sigilate trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, pentru a asigura livrarea acestora până cu 3 zile înaintea datei votării, inclusiv, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondenţă.

Astfel, plicul cu buletinul de vot trebuie să ajungă la biroul electoral pentru votul prin corespondenţă, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, după caz, până la data de 7 noiembrie 2019 pentru TURUL 1 şi până la data de 21 noiembrie 2019 pentru TURUL 2.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituleţu-Buică, susţine că nu este mulţumit de cum a decurs votul prin corespondenţă, considerând că acesta a fost un eşec, în condiţiile în care doar 41.000 de persoane şi-au manifestat interesul de a vota în acest mod.

“Nu sunt mulţumit de votul prin corespondenţă. Am spus de foarte multe ori, votul prin corespondenţă credeam că are un succes, a fost un eşec indiferent indiferent de cât de mult am informat noi cetăţenii, indiferent de câte deplasări am făcut acolo în străinătate în a informa cetăţenii, 41 de mii de cereri nu sunt mulţumitoare. La acest moment deja 17.000 de voturi s-au întors, suntem într-un proces continuu, dar nu este satisfăcător. Cred că dacă s-ar fi introdus şi s-ar introduce şi pentru ţară şi în străinătate cetăţenii ar fi mai implicaţi să voteze prin corespondenţă”, a explicat vineri Constantin-Florin Mituleţu-Buică.