Cioloş, după exit-poll: Rezultatul din această seară arată că PSD se duce spre istorie

Liderul PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş, crede că rezultatul de la primul tur al alegerilor prezidenţiale arată că PSD se duce spre istorie.

Cioloş a declarat, la scurt după închiderea secţiilor de votare din ţară, că acest rezultat al exit-poll-urilor arată că Alianţa USR-Plus este una dintre principalele forţe politice ale ţării.

“În primul rând rezultatul din această seară pe care îl vom ştii mai concret luni dovedeşte că Alianţa USR – Plus este una dintre principalele forţe politice ale ţării şi datorită dumneavoastră celor care v-aţi mobilizat la vot suntem în măsură să putem promite că vom fi acolo la modernizarea României, nu suntem decât la jumătatea drumului cu aceste alegeri prezidenţiale încă totul se joacă pentru că ceea ce aţi văzut aici nu ia în considerare rezultatul votului din diasporă şi nu ia în considerare ceea ce încă se votează, dar oricum suntem de la jumătatea drumului şi noi suntem convinşi cu ceea ce am obţinut la europarlamentare şi acum la prezidenţiale, că Alianţa USR-Plus poate să câştige anul viitor la ocale şi la parlamentare şi cu siguranţă Alianţa USR - Plus va fi cea care va aduce aerul de modernizare României”, a afirmat Cioloş.

Cioloș crede că şi rezultatul din această seară arată că PSD se duce spre istorie.

“PSD-ul e, şi rezultatul din această seară arată, PSD se duce spre istorie şi sunt convins că Plus şi USR au un destin comun, că vor şti să construiască acest destin comun, că vor şti să construiască pe încrederea pe care ne-aţi acordat-o”, a mai afirmat liderul PLUS.

Cioloş l-a felicitat pe Dan Barna pentru modul cum a făcut campania electorală.

“Vreau să îi mulţumesc deja de acum Dan Barna pentru modul în care a făcut campanie, prezenţa printre oameni, asta e ceea ce vă propunem, un dialog, deschis direct, concret, vom continua în acest fel şi sunt convins că prin ceea ce se va întâmpla în următoarele ore vom ştii să mergem înainte şi vom învăţa din lecţia pe care ne-aţi oferit-o mobilizându-vă la vot în aceste zile”, a precizat Cioloş.

El le-a cerut colegilor aflaţi în secţiile de votare să fie atenţi la numărarea voturilor.

“Vreau să le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în această campanie şi să îi rog pe colegii care sunt în secţiile de vot să fie foarte atenţi la ceea ce se va întâmpla în următoarele ore pentru că asta e în democraţie totul se joacă până la numărarea ultimului vot”, a explicat Dacian Cioloş.

