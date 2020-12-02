Rezultate alegeri parlamentare 2020 Vrancea. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Vrancea, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Vrancea la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Vrancea la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Vrancea la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TÎLVĂR ANGEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRESCU CRISTIAN-SORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AILINCUŢEI LAURIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MATIŞAN BOGDAN-EMILIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KISS ISTVÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MAIOR ANDRÁS-LAJOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BEGE LÁSZLÓ BALÁZS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MĂRGĂI CSILLA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PURLUCA FLORIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CABA GINA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SEREA MIRELA-DOINA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE NEGRUŢ AUGUSTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IOAN RALUCA-GABRIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LAMBRINÓ EDUARD
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NEDELCU FLORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRĂGUŞANU EUGENIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GUŢU ANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MICU-ILIESCU ELENA-GEORGETA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VULCAN DĂNUŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SAMOILĂ CRISTINEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARBU CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢONI VIOREL-LARY
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROTARU NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIRONICĂ IONUŢ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROŞU ILIE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DAMIAN NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SPULBER MARICEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŢIGĂNUŞ NELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TUDORACHE LIVIU-DORINEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHENUCHE DANIELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOCANU CARMEN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHENUCHE LUCIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GOGORIŢĂ CONSTANTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BARI ILEANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LOVIN CĂTĂLIN-MARIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RADU IRINA-MIHAELA
Lista candidaţilor din judeţul Vrancea la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HALICI NICUŞOR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STOICA ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIN LAURENŢIU-DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CARNARIU VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NICA GEORGE-CLAUDIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂLAN DORU-GEANY
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞELARU AUREL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IMRE GÁBOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PREZSMER CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZÖLLÖSI TAMÁS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DICU HENRIETTA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SIPOS MARTON-ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DÁVID ENDRE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LAKATOS LÁSZLÓ
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MĂLUREANU LIVIU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GAVRILĂ SILVIU MIHAIL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BĂLAN ANA-MARIA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARIN COSMIN-IONUŢ
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ISAC ANCA-MIHAELA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CARABĂ IONEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA LUPU PETRUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞTEFAN ION
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DANCĂ IONEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TĂNASE NECULAI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOSTAN LIVIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARCHITAN GABRIELA-DANIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COLEV GEORGE-ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUFARU ANDY-FLORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HORNEA SORIN-IONEL-FLORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BÎZNĂ MIRELA-CARMEN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PASCU ALIN-DARIE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂCANU-ILIE ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OCHIUZ RĂZVAN-VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BRATOSIN CAMELIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BURLACU ALEXANDRA-NICOLETA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIRCEA CĂTĂLINA-NAUSICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ULUITU CORNEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA URSESCU VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GOGORIŢĂ ION
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ATANASIU ZINEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOGDAN EMILIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VASILE PAULIEAN-SILVIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BADIU GEORGEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RUSU COSMIN-GEORGE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MILITARU VIOREL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PÎSLARU FLORICA-FLORENTINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GĂLĂŢANU DORIN-MARIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETREA DANIELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANGHELACHI GEORGE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GÎSCULESCU-ANGHELIU VIOLETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OPRIA MONICA-OCTAVIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OTAVĂ VIOREL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FILIP LUCIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUMITRIU CAROLINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TROFIN IOANA-RALUCA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FILIP ANGELA-LUMINIŢA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IORDACHE INGRID-GEORGIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOBOTARU RADU-NICOLAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BADEA LUCREŢIA-RALUCA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRAGOMIR SORIN-ADRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SIMION ADRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TERTIU VIOLETA-VALENTINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LOVIN THEODORA-MIRENA
Sursa: StirilePROTV