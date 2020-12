Rezultate alegeri parlamentare 2020 Vrancea. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Vrancea, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Vrancea la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Citește și Cum arăta harta României după alegerile parlamentare din 2016. Partidul care a câștigat cele mai multe mandate de parlamentar

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.

Lista candidaţilor din judeţul Vrancea la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Vrancea la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TÎLVĂR ANGEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRESCU CRISTIAN-SORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AILINCUŢEI LAURIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MATIŞAN BOGDAN-EMILIAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KISS ISTVÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MAIOR ANDRÁS-LAJOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BEGE LÁSZLÓ BALÁZS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MĂRGĂI CSILLA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PURLUCA FLORIN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CABA GINA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SEREA MIRELA-DOINA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE NEGRUŢ AUGUSTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IOAN RALUCA-GABRIELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LAMBRINÓ EDUARD

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NEDELCU FLORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRĂGUŞANU EUGENIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GUŢU ANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MICU-ILIESCU ELENA-GEORGETA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VULCAN DĂNUŢ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SAMOILĂ CRISTINEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARBU CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢONI VIOREL-LARY

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROTARU NICOLAE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIRONICĂ IONUŢ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROŞU ILIE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DAMIAN NICOLAE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SPULBER MARICEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŢIGĂNUŞ NELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TUDORACHE LIVIU-DORINEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHENUCHE DANIELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOCANU CARMEN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHENUCHE LUCIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GOGORIŢĂ CONSTANTIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BARI ILEANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LOVIN CĂTĂLIN-MARIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RADU IRINA-MIHAELA

Lista candidaţilor din judeţul Vrancea la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HALICI NICUŞOR

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STOICA ELENA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIN LAURENŢIU-DANIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CARNARIU VASILE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NICA GEORGE-CLAUDIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂLAN DORU-GEANY

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞELARU AUREL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IMRE GÁBOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PREZSMER CSABA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZÖLLÖSI TAMÁS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DICU HENRIETTA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SIPOS MARTON-ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DÁVID ENDRE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LAKATOS LÁSZLÓ

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MĂLUREANU LIVIU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GAVRILĂ SILVIU MIHAIL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BĂLAN ANA-MARIA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARIN COSMIN-IONUŢ

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ISAC ANCA-MIHAELA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CARABĂ IONEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA LUPU PETRUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞTEFAN ION

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DANCĂ IONEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TĂNASE NECULAI

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOSTAN LIVIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARCHITAN GABRIELA-DANIELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COLEV GEORGE-ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUFARU ANDY-FLORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HORNEA SORIN-IONEL-FLORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BÎZNĂ MIRELA-CARMEN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PASCU ALIN-DARIE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂCANU-ILIE ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OCHIUZ RĂZVAN-VALENTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BRATOSIN CAMELIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BURLACU ALEXANDRA-NICOLETA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIRCEA CĂTĂLINA-NAUSICA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ULUITU CORNEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA URSESCU VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GOGORIŢĂ ION

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ATANASIU ZINEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOGDAN EMILIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VASILE PAULIEAN-SILVIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BADIU GEORGEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RUSU COSMIN-GEORGE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MILITARU VIOREL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PÎSLARU FLORICA-FLORENTINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GĂLĂŢANU DORIN-MARIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETREA DANIELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANGHELACHI GEORGE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GÎSCULESCU-ANGHELIU VIOLETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OPRIA MONICA-OCTAVIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OTAVĂ VIOREL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FILIP LUCIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUMITRIU CAROLINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TROFIN IOANA-RALUCA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FILIP ANGELA-LUMINIŢA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IORDACHE INGRID-GEORGIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOBOTARU RADU-NICOLAE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BADEA LUCREŢIA-RALUCA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRAGOMIR SORIN-ADRIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SIMION ADRIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TERTIU VIOLETA-VALENTINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LOVIN THEODORA-MIRENA