Rezultate alegeri parlamentare 2020 Vâlcea. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Ialomița, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Vâlcea la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Vâlcea la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Vâlcea la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ROIBAN IONEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COTAR MARIANA-MĂDĂLINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CORNOIU CONSTANTIN-BOGDAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOICA COSTINEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SANDU ADRIAN-DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COSTEA NICOLETA-AMALIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOGEANU ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIRIŢĂ-COSTACHE RAMONA-VICTORIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BANU CLAUDIA-MIHAELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONIŢĂ GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PROTEASA RADU-EDUARD
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SITARU MIHAI-DRAGOŞ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MATEI CONSTANTIN-BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHĂILESCU GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DOBRETE FLORENTINA-ADINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT APOSTOLESCU FLORIAN-GEORGE
ALIANȚA USR PLUS BOTORAN GEORGE
ALIANȚA USR PLUS DURLĂ MIHAI-ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS NIŢU MARIANA
ALIANȚA USR PLUS LUŢĂ VALERIU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEKELY PAVEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MŰLLER KRISTINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEBRECZENI VASILE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ACZEL ALEXANDRU-PETER
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE IORDACHI ALINA-FLORINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BORUZ GILI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROŞU-CĂLINA ROXANA-LAURA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ILIE ION
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIACONEASA NICON
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FRUMOSU DRAGOŞ VASILE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEAMU IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEAMU IULIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CUMPĂNĂŞOIU TIBI-DIONISIE
PARTIDUL VERDE HRENCIUC MIHAI-PETRICĂ
PARTIDUL VERDE BOGOSLOV ION
PARTIDUL VERDE TONESCU MARIUS-VIRGIL
PARTIDUL VERDE BREAZU DANIELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VINEREANU MIHAI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TUDORACHE CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SORESCU ELENA-LOREDANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHIRCUŞ MARIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MĂNOIU REMUS-FLORIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RĂDUCU IOAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN AVRAM MIHAELA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GIB GABRIEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SPÎRLEANU PETRE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE IACOB ELENA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDREI CRISTIAN-EMIL
Lista candidaţilor din judeţul Vâlcea la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PREDA MARIA-CARMEN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂRĂSCU FELICIA-SILVANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PREOTEASA-STURZU ANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BODODEA RADU-SEBASTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOISE IULIANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VOICU MARIUS-IULIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DAVIDESCU ANDI-ŞTEFAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUCULESCU ANDREEA-CONSTANTINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COBRESCU ILIE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FRÂNCU EMILIAN-VALENTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GUŢUI GHEORGHE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PÎRVU-OBADĂ-MARINESCU IRENA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRAGU IONEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ZAMFIR MĂDĂLINA-MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA UNGUREANU CRISTIAN-EMANUEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NICOLAE ION
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUICAN CRISTIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CAZAN LAURENŢIU-NICOLAE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STĂNCULESCU VICTOR-GEORGE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SIMION AUREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POENARU CONSTANTIN-MIRCEA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PĂRDUŢ ALEXANDRU-ŞTEFAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BULACU CEZAR-FLORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TRICUŢĂ ALGINA-ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPA ŞTEFAN-OVIDIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OTEŞANU DANIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEAŢĂ EUGEN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CONCIOIU NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COCOŞ VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHĂILĂ ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRIGORESCU REMUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPA VALENTIN-ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS LAZĂR ION-MARIAN
ALIANȚA USR PLUS UDREA ANDREEA-IULIANA
ALIANȚA USR PLUS LĂCĂTUŞU CRISTINA
ALIANȚA USR PLUS IAMANDEI FLORINA-MĂDĂLINA
ALIANȚA USR PLUS ENE CONSTANTIN
ALIANȚA USR PLUS LOIDL OTILIA-SILVIA
ALIANȚA USR PLUS TUDOR CĂTĂLIN-NICOLAE
ALIANȚA USR PLUS POPESCU GEORGE-MARIUS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZAKACS-DAROCZI HUNOR-EDVIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MATHE VERONIKA-TIMEA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ORBAN PETRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOLOG SANDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BAIZATH ANDREI-GABRIEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KERTESZ STEFAN CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ÖTVÖS KOPPÁNY-BULCSÚ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEK MIKLÓS-ZOLTÁN
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE TÎRZIU ALEXANDRU-CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN AVRAM NICOLAE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA DIANA-NICOLETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEDELCU ŞTEFAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUMITRU MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CROITORU ION
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PIŢIGOI LOREDANA-VERONICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞERBAN GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SĂNDULESCU ION
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PÂRCĂLABU DOMNICA-DOINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) AMUZAN ILIE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BRĂNESCU IOAN-CĂTĂLIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GOGA ILIE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IOVAN CONSTANTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BELDIMAN MIHAIL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MITRICIOIU IONUŢ-DRAGOŞ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE
PARTIDUL VERDE TĂCUTU DAN
PARTIDUL VERDE MARIA CONSTANTIN
PARTIDUL VERDE DEACONESCU CLAUDIU
PARTIDUL VERDE OLTEANU MIRELA-ADRIANA
PARTIDUL VERDE TĂNASE ILEANA
PARTIDUL VERDE STEGĂROIU OCTAVIAN-MIHAI
PARTIDUL VERDE BADEA ILIE
PARTIDUL VERDE POPESCU CONSTANTIN-ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CĂRBUNESCU GHEORGHE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRĂCIUN IULIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MAZILU ELENA-LOREDANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MAIORU MIHAI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHEORGHIŢESCU NICOLAE-FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SANDU DAN-FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LAZĂR ROLAND-FILIP
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VĂDEAN GEORGE ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ROTARU CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SANDU CONSTANTIN-LIVIU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TÎMPLĂRESCU DENISA-ODAVINIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SAVU NICOLAE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DINU ION-CLAUDIU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ŢICLEANU ELENA-MĂDĂLINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MARINESCU NICOLAE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CHICIU ELENA-NICOLETA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE FITION GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DASCALIŢA GABRIELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PETRESCU ION
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRĂGOESCU ION
PARTIDUL ROMÂNIA MARE OPRIŢOIU CLAUDIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIOCOVEANU CAMELIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE NICULAE RALUCA
CANDIDAT INDEPENDENT BULAT FLORIN
Sursa: Pro TV