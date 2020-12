Rezultate alegeri parlamentare 2020 Vâlcea. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Ialomița, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Vâlcea la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Vâlcea la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Vâlcea la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ROIBAN IONEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COTAR MARIANA-MĂDĂLINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CORNOIU CONSTANTIN-BOGDAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOICA COSTINEL



PARTIDUL PRO ROMÂNIA SANDU ADRIAN-DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA COSTEA NICOLETA-AMALIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOGEANU ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIRIŢĂ-COSTACHE RAMONA-VICTORIA



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BANU CLAUDIA-MIHAELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONIŢĂ GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PROTEASA RADU-EDUARD

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SITARU MIHAI-DRAGOŞ



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MATEI CONSTANTIN-BOGDAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHĂILESCU GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DOBRETE FLORENTINA-ADINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT APOSTOLESCU FLORIAN-GEORGE



ALIANȚA USR PLUS BOTORAN GEORGE

ALIANȚA USR PLUS DURLĂ MIHAI-ADRIAN

ALIANȚA USR PLUS NIŢU MARIANA

ALIANȚA USR PLUS LUŢĂ VALERIU



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEKELY PAVEL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MŰLLER KRISTINA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEBRECZENI VASILE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ACZEL ALEXANDRU-PETER



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE IORDACHI ALINA-FLORINA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BORUZ GILI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROŞU-CĂLINA ROXANA-LAURA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ILIE ION

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIACONEASA NICON



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FRUMOSU DRAGOŞ VASILE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEAMU IOAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEAMU IULIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CUMPĂNĂŞOIU TIBI-DIONISIE



PARTIDUL VERDE HRENCIUC MIHAI-PETRICĂ

PARTIDUL VERDE BOGOSLOV ION

PARTIDUL VERDE TONESCU MARIUS-VIRGIL

PARTIDUL VERDE BREAZU DANIELA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VINEREANU MIHAI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TUDORACHE CONSTANTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SORESCU ELENA-LOREDANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHIRCUŞ MARIAN



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MĂNOIU REMUS-FLORIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RĂDUCU IOAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN AVRAM MIHAELA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GIB GABRIEL



PARTIDUL ROMÂNIA MARE SPÎRLEANU PETRE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE IACOB ELENA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDREI CRISTIAN-EMIL

Lista candidaţilor din judeţul Vâlcea la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PREDA MARIA-CARMEN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂRĂSCU FELICIA-SILVANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PREOTEASA-STURZU ANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BODODEA RADU-SEBASTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOISE IULIANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VOICU MARIUS-IULIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DAVIDESCU ANDI-ŞTEFAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUCULESCU ANDREEA-CONSTANTINA



PARTIDUL PRO ROMÂNIA COBRESCU ILIE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FRÂNCU EMILIAN-VALENTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GUŢUI GHEORGHE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PÎRVU-OBADĂ-MARINESCU IRENA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRAGU IONEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ZAMFIR MĂDĂLINA-MARIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA UNGUREANU CRISTIAN-EMANUEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NICOLAE ION



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUICAN CRISTIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CAZAN LAURENŢIU-NICOLAE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STĂNCULESCU VICTOR-GEORGE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SIMION AUREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POENARU CONSTANTIN-MIRCEA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PĂRDUŢ ALEXANDRU-ŞTEFAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BULACU CEZAR-FLORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TRICUŢĂ ALGINA-ELENA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPA ŞTEFAN-OVIDIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OTEŞANU DANIELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEAŢĂ EUGEN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CONCIOIU NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COCOŞ VASILE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHĂILĂ ADRIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRIGORESCU REMUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPA VALENTIN-ADRIAN



ALIANȚA USR PLUS LAZĂR ION-MARIAN

ALIANȚA USR PLUS UDREA ANDREEA-IULIANA

ALIANȚA USR PLUS LĂCĂTUŞU CRISTINA

ALIANȚA USR PLUS IAMANDEI FLORINA-MĂDĂLINA

ALIANȚA USR PLUS ENE CONSTANTIN

ALIANȚA USR PLUS LOIDL OTILIA-SILVIA

ALIANȚA USR PLUS TUDOR CĂTĂLIN-NICOLAE

ALIANȚA USR PLUS POPESCU GEORGE-MARIUS



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZAKACS-DAROCZI HUNOR-EDVIN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MATHE VERONIKA-TIMEA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ORBAN PETRU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOLOG SANDOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BAIZATH ANDREI-GABRIEL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KERTESZ STEFAN CSABA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ÖTVÖS KOPPÁNY-BULCSÚ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEK MIKLÓS-ZOLTÁN



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE TÎRZIU ALEXANDRU-CONSTANTIN



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN AVRAM NICOLAE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA DIANA-NICOLETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEDELCU ŞTEFAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUMITRU MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CROITORU ION

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PIŢIGOI LOREDANA-VERONICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞERBAN GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SĂNDULESCU ION



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PÂRCĂLABU DOMNICA-DOINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) AMUZAN ILIE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BRĂNESCU IOAN-CĂTĂLIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GOGA ILIE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IOVAN CONSTANTIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BELDIMAN MIHAIL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MITRICIOIU IONUŢ-DRAGOŞ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STĂNICĂ RĂZVAN-NICOLAE



PARTIDUL VERDE TĂCUTU DAN

PARTIDUL VERDE MARIA CONSTANTIN

PARTIDUL VERDE DEACONESCU CLAUDIU

PARTIDUL VERDE OLTEANU MIRELA-ADRIANA

PARTIDUL VERDE TĂNASE ILEANA

PARTIDUL VERDE STEGĂROIU OCTAVIAN-MIHAI

PARTIDUL VERDE BADEA ILIE

PARTIDUL VERDE POPESCU CONSTANTIN-ALEXANDRU



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CĂRBUNESCU GHEORGHE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRĂCIUN IULIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MAZILU ELENA-LOREDANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MAIORU MIHAI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHEORGHIŢESCU NICOLAE-FLORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SANDU DAN-FLORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LAZĂR ROLAND-FILIP

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VĂDEAN GEORGE ALEXANDRU



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ROTARU CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SANDU CONSTANTIN-LIVIU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TÎMPLĂRESCU DENISA-ODAVINIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SAVU NICOLAE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DINU ION-CLAUDIU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ŢICLEANU ELENA-MĂDĂLINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MARINESCU NICOLAE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CHICIU ELENA-NICOLETA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE FITION GHEORGHE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DASCALIŢA GABRIELA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PETRESCU ION

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRĂGOESCU ION

PARTIDUL ROMÂNIA MARE OPRIŢOIU CLAUDIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIOCOVEANU CAMELIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE NICULAE RALUCA



CANDIDAT INDEPENDENT BULAT FLORIN