Rezultate alegeri parlamentare 2020 Tulcea. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Tulcea mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Tulcea la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Tulcea la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Tulcea la Senat la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDRÁS HUNOR-JENŐ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSATÓ ZSÓFIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZENTES ANTAL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RÁKOSI-SEIWARTH ILDIKÓ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IARU ROMULUS-LUCIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MÂNEA FLORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TĂNASE ALINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANTON TUDOREL
ALIANȚA USR PLUS VICOL COSTEL
ALIANȚA USR PLUS GRECEANU GEORGE-DANIEL
ALIANȚA USR PLUS PÎRVULESCU CRISTIAN-DUMITRU
ALIANȚA USR PLUS HALIŢ TATIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FURDUI LUCIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARINESCU LILIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIAUŞ TIMUR-ALEXANDRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VENIN SORIN-CLAUDIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IORDAN ALEXANDRU-CRISTIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢILINCĂ GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BIBU NICOLAE-FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TEODOROVICI EUGEN-ORLANDO
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIZAUER LAVINIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT JUGĂNARIU MARIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRCIU IRINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOCANU ION
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CALĂNCIU DUMITRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TĂNASE IOANA-IRINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IORDACHE MARIUS-IONUŢ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FEODOROV LAURENŢIU-ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TEODORU RĂZVAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SIMION CARMEN-MIHAELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SCRIPCARU CLAVA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOROMELEA VALENTIN-RICĂ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BEZMAN EMIL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIMA MARIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MANOLE PAUL-ADRIAN
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BOTEA MARIAN
PARTIDUL VERDE SIDORENCU VALENTINA
Lista candidaţilor din judeţul Tulcea la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BORS BÉLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LAKATOS EMŐKE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ALBERT ALFONZ-PÁL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CILIP ÁRPÁD
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁL ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TAMÁSI DEZSŐ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TARHON VICTOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SPIRU VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VRĂMULEŢ GRIGORE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COZMA VICTORIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CONDRATOV DANIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MAXIM MITREA
ALIANȚA USR PLUS TERENTE EUGEN
ALIANȚA USR PLUS AVERIAN ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS MIRON VALENTIN
ALIANȚA USR PLUS PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS GRECU RĂZVAN
ALIANȚA USR PLUS SMOLEI AURORA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ZIBILEANU ŞTEFANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPA OCTAVIAN-MARIUS
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CILIGHIDREANU NECULAI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PASCALE FLORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VĂTAFU ALEXANDRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOCANU LAURENŢIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞIŞCU GEORGE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GUDU MICHAEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SĂCUI DOINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VASILESCU BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IANCU ALINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PROCOP CAMELIA-MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FURTUNĂ MIRELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCA ANDALUZIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AVRAM MARIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIMION LUCIAN-EDUARD
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RADU ANIŞOARA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VÂLCU DUMITRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SADÎCA MIHĂIŢĂ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOCANU MIHAELA CARMEN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NURCIU NARCIS
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SADÎCA ISABELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GIUGLAN IOAN-CĂTĂLIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TOMA GEORGE-CĂTĂLIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SIDOR TĂNASE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STOIAN MARIAN-VALENTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BABIC VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STAN IONEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COMAN ŞTEFAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BIBICĂ GABRIELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SIMION DRAGOŞ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PETREA DAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RAŢĂ SILVIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DOBOŞ ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PLATON PAUL-ANDREI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CONDRAT CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BLEBEA RĂZVAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TUDORACHE DANIELA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BIBIRIG ANCUŢA-IULIANA
PARTIDUL VERDE GHIONU OVIDIU
Sursa: Pro TV