Rezultate alegeri parlamentare 2020 Tulcea. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Tulcea mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Tulcea la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.



Lista candidaţilor din judeţul Tulcea la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Tulcea la Senat la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDRÁS HUNOR-JENŐ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSATÓ ZSÓFIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZENTES ANTAL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RÁKOSI-SEIWARTH ILDIKÓ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IARU ROMULUS-LUCIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MÂNEA FLORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TĂNASE ALINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANTON TUDOREL

ALIANȚA USR PLUS VICOL COSTEL

ALIANȚA USR PLUS GRECEANU GEORGE-DANIEL

ALIANȚA USR PLUS PÎRVULESCU CRISTIAN-DUMITRU

ALIANȚA USR PLUS HALIŢ TATIANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FURDUI LUCIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARINESCU LILIANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIAUŞ TIMUR-ALEXANDRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VENIN SORIN-CLAUDIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IORDAN ALEXANDRU-CRISTIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢILINCĂ GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FRANDEŞ CLAUDIA-ALINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BIBU NICOLAE-FLORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TEODOROVICI EUGEN-ORLANDO

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIZAUER LAVINIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT JUGĂNARIU MARIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRCIU IRINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOCANU ION

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CALĂNCIU DUMITRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TĂNASE IOANA-IRINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IORDACHE MARIUS-IONUŢ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FEODOROV LAURENŢIU-ADRIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TEODORU RĂZVAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SIMION CARMEN-MIHAELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SCRIPCARU CLAVA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOROMELEA VALENTIN-RICĂ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BEZMAN EMIL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIMA MARIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MANOLE PAUL-ADRIAN

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BOTEA MARIAN

PARTIDUL VERDE SIDORENCU VALENTINA

Lista candidaţilor din judeţul Tulcea la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BORS BÉLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LAKATOS EMŐKE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ALBERT ALFONZ-PÁL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CILIP ÁRPÁD

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁL ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TAMÁSI DEZSŐ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TARHON VICTOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SPIRU VALENTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VRĂMULEŢ GRIGORE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COZMA VICTORIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CONDRATOV DANIELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MAXIM MITREA

ALIANȚA USR PLUS TERENTE EUGEN

ALIANȚA USR PLUS AVERIAN ALEXANDRU

ALIANȚA USR PLUS MIRON VALENTIN

ALIANȚA USR PLUS PORNEALĂ SERGIU-CRISTIAN

ALIANȚA USR PLUS GRECU RĂZVAN

ALIANȚA USR PLUS SMOLEI AURORA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ZIBILEANU ŞTEFANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPA OCTAVIAN-MARIUS

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CILIGHIDREANU NECULAI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PASCALE FLORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VĂTAFU ALEXANDRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOCANU LAURENŢIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞIŞCU GEORGE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GUDU MICHAEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SĂCUI DOINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VASILESCU BOGDAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IANCU ALINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PROCOP CAMELIA-MARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FURTUNĂ MIRELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCA ANDALUZIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AVRAM MARIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIMION LUCIAN-EDUARD

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RADU ANIŞOARA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VÂLCU DUMITRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SADÎCA MIHĂIŢĂ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOCANU MIHAELA CARMEN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NURCIU NARCIS

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SADÎCA ISABELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GIUGLAN IOAN-CĂTĂLIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TOMA GEORGE-CĂTĂLIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SIDOR TĂNASE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE STOIAN MARIAN-VALENTIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BABIC VASILE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STAN IONEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COMAN ŞTEFAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BIBICĂ GABRIELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SIMION DRAGOŞ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PETREA DAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RAŢĂ SILVIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DOBOŞ ELENA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PLATON PAUL-ANDREI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CONDRAT CRISTIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BLEBEA RĂZVAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TUDORACHE DANIELA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BIBIRIG ANCUŢA-IULIANA

PARTIDUL VERDE GHIONU OVIDIU