Rezultate alegeri parlamentare 2020 Suceava. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Suceava mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Suceava la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Suceava la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Suceava la Senat la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IZSÁK-SZÉKELY LÓRÁNT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LŐRINCZ CSABA-LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁL HAJNAL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OROSZ ORSOLYA-ANNA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FAZAKAS MIHAIL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSIFÓ LEVENTE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CADARIU CONSTANTIN-DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CULIPEI LAURA-CĂTĂLINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PENTIUC RADU-DUMITRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PLĂCINTĂ TUDOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOCREI LEONARD-CRISTIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BARBĂ NICULAI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ILISOI OCTAVIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIORNEI CORNELIU-NICOLAIE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEMŢOI LAZĂR PETRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STRATON LĂCRĂMIOARA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SIMINICEANU MIHAELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIOCAN FLORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LEFTER DORU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SIDOR CRISTIAN-GHEORGHE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NICOLAU BOGDAN-ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CONSTANTINESCU CRISTINA-GABRIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TIMOFICIUC ILIE-CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LARION IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STAN IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞOLOGON IOAN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHAI GABRIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COSTACHE GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MACSIM CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IOJA CEZAR
ALIANȚA USR PLUS MÎNDRUŢĂ GHEORGHIŢĂ
ALIANȚA USR PLUS POPESCU NICOLAE-DANIEL
ALIANȚA USR PLUS CLOPOTARI ADRIAN-ŞTEFAN
ALIANȚA USR PLUS GHEORGHIŢĂ MARIANA
ALIANȚA USR PLUS SOLOGIUC TEODOR-GHEORGHE
ALIANȚA USR PLUS CĂLIN CLAUDIA-GIANINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SANDU OVIDIU-IULIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LUPU MIHAELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IRIMIA ANA-CARMEN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BUNDUC CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANTON RAMONA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ACATRINEI CONSTANTIN-EUGEN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ NICHITEAN COSTICĂ
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ONUŢE OTILIA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BREABĂN LORIN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ URSACIUC ADRIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COTLEŢ VALENTIN CEZAR
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IONAŞCU DUMITRU-DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ZAMFIR NICOLETA-VALENTINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GRĂDINARIU IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RAICU IULIAN-DUMITRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) JUCAN GHEORGHE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SIMIONIUC ELENA CĂTĂLINA
PARTIDUL VERDE BERNE VASILICA-DIANA
PARTIDUL VERDE HAUCA VIOREL
PARTIDUL VERDE CHIRAŞ IONEL-LIVIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DĂNEASĂ MIRCEA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HÎNCU ADRIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SAVENCU SIMION-IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PATRAUCEAN DORIN-ZAHARIE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BALABAŞCIUC MUGUREL-SORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUCA CĂTĂLIN-IONEL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE IPSALAT ŞTEFAN
Lista candidaţilor din judeţul Suceava la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FODOR ZOLTÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARDOCZ LÁSZLÓ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOTH BÉLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOGOS ÁKOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARTA GELLÉRT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ CSONGOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOPAN NORBERT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PELGER ILDIKÓ-MATILD
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BÁNDI ISTVÁN-JENŐ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MÁRTON ZSOMBOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MOLDOVAN ROZALIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA WILHELEM GYÖNGYI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABO ANDRÁS-EDE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BALAN IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FĂDOR ANGELICA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GHEORGHIU BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHALESCUL DUMITRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SEREDENCIUC VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PUIU GELU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HRIŢCU OVIDIU-PAUL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SALUP-RUSU ALEXANDRU-MARIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SCRIPCARIU FLORENTINA-MANUELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VIŢEGA NARCISA-AMEDEIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUCA CORNELIA-OLIMPIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RÎPAN MARIUS VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CREŢU SILVIU-CRISTINEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NECHIFOR CĂTĂLIN-IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HAVRICI EMANUEL-IULIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIHAI LUMINIŢA-PAULA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SÂRGHE TEODOR SEBASTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DENEŞ DOREL-VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VASILIU CĂTĂLIN-IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ONIŞORU ANDREEA-MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GHELIUC VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ANIŢA ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BEREŢCHI SILVIU-CĂTĂLIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GRĂDINARIU GABRIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HAPENCIUC DINU-CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ISTRĂTESCU IULIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANDRONACHE MARIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GÂTLAN ANCA-MIHAELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANDREI SORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COJOCARIU CAMELIA-ALINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NANU LUCIAN-MIHAI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOCAN ROBERT-VASILE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ APETREI CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOBÎCĂ TOADER-VIOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRISTUREAN DAN-VASILE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ONCIU CORNELIU-BOGDAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ROBU SORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HANDRAGEL VIOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COCA SORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BEJINARIU EUGEN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ADOMNICĂI MIRELA-ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPESCU VLAD
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞOLDAN GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BLANARI LARISA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BRĂDĂŢAN TIBERIUS-MARIUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAIU MIHAELA-ADELINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COCRIŞ DOINIŢA-NELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MATEICIUC CONSTANTIN-ALIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIMEREA STELIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SAVIUC ALEODOR-CLAUDIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GALAN ROMEO-GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FEDIUC ILIE-CĂTĂLIN
ALIANȚA USR PLUS CIORNEI RADU TUDOR
ALIANȚA USR PLUS BUBURUZAN LORENA
ALIANȚA USR PLUS REY ADRIAN-RADU
ALIANȚA USR PLUS VACARIUC MIRCEA-CĂLIN
ALIANȚA USR PLUS BOCA VASILE
ALIANȚA USR PLUS GRIGORAŞ AUGUSTIN-AUREL
ALIANȚA USR PLUS ZBRANCA VIOREL
ALIANȚA USR PLUS MOLDOVICEAN GAVRIL
ALIANȚA USR PLUS HAZI MARICEL-VLĂDUŢ
ALIANȚA USR PLUS ŢARAN IOAN-MARINEL
ALIANȚA USR PLUS BUCEVSCHI ALEXANDRA-ECATERINA
ALIANȚA USR PLUS PALAHNIUC IULIAN
ALIANȚA USR PLUS LUCUŢAR CONSTANTIN-TIBERIUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VULPOIU DOREL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOROŞAN ALEXANDRU-MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IRIMIA MARIUS-VALDY
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN URSU GELU-CĂTĂLIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HUŢAN JACLIN-DAIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOICA ALINA-EMILIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOROIANU OANA-CONSTANTINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MITITEL EMANUELA-ALINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CONEAC IONUŢ-SORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ORHEI CIPRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANCAŞ AURICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BEJINARIU ADINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOICA DANIEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ URSACIUC VASILE-AVRAM
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CERNIŞOV DANIEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ VATAMANIUC GHEORGHE-FLORIN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MANAZ IULIANA-ANDREEA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ URSACIUC OVIDIU
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ŞTEFAN LĂCRĂMIOARA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ GAVRILUŢĂ ANIŞOARA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ NISTIRIUC DAMARIS-LIDIA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BREABĂN LIDIA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ HRIŢCAN MAGDALENA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MACOVEI ANDREI-CLAUDIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂIŞANU ŞTEFAN-ALEXANDRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MAFTEI ANDRA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OPREA CRENGUŢA-LĂCRĂMIOARA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIHALESCU AUREL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TOMESCU IOAN-GELU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SLUSARIUC OVIDIU ŞTEFAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOLDOVAN PAVEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PAVEL DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GROSARIU OVIDIU-DRAGOŞ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPINCIUC CRISTIAN-GHEORGHE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GUZ LENŢUCA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TABARCEA SERGIU-IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GEOSU IONUŢ DANIEL
PARTIDUL VERDE ACIBOTĂRIŢĂ DAN
PARTIDUL VERDE HAUCA CLAUDIU-DIMITRIE
PARTIDUL VERDE PAIU VIOLETA
PARTIDUL VERDE IHNATIUC DUMITRU
PARTIDUL VERDE SAHLEAN RADU-FLORIN
PARTIDUL VERDE DANTS-TAŞCAN ANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PUŞCAŞU LUCIAN-FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ACATRINEI DOREL-GHEORGHE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SIRETEAN MIRCEA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PUHA IONEL-CRISTINEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MELINTE IULIAN-IUSTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MALOŞ CONSTANTIN-ILIE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ZAHARIA VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AMARIEI MARIUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HRAB ELENA-ANGELICA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MURARU FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DANILIUC MIRCIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SANDU CĂTĂLIN-DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TCACIUC ADRIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POPESCU PETRE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RUSU ELENA-ADINA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE AL-FREIJAT INGRITH-LAURINE
CANDIDAT INDEPENDENT ICHIM COSTICĂ-ROMICĂ
CANDIDAT INDEPENDENT ZAMFIR-IGNAT ŞTEFAN-COSTIN
Sursa: Pro TV