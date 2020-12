Rezultate alegeri parlamentare 2020 Suceava. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Suceava mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Suceava la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.



Lista candidaţilor din judeţul Suceava la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Suceava la Senat la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IZSÁK-SZÉKELY LÓRÁNT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LŐRINCZ CSABA-LEVENTE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁL HAJNAL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OROSZ ORSOLYA-ANNA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FAZAKAS MIHAIL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSIFÓ LEVENTE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CADARIU CONSTANTIN-DANIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CULIPEI LAURA-CĂTĂLINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PENTIUC RADU-DUMITRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PLĂCINTĂ TUDOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOCREI LEONARD-CRISTIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BARBĂ NICULAI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ILISOI OCTAVIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIORNEI CORNELIU-NICOLAIE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEMŢOI LAZĂR PETRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA STRATON LĂCRĂMIOARA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SIMINICEANU MIHAELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIOCAN FLORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LEFTER DORU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SIDOR CRISTIAN-GHEORGHE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NICOLAU BOGDAN-ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CONSTANTINESCU CRISTINA-GABRIELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TIMOFICIUC ILIE-CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LARION IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STAN IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞOLOGON IOAN-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHAI GABRIELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COSTACHE GABRIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MACSIM CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IOJA CEZAR

ALIANȚA USR PLUS MÎNDRUŢĂ GHEORGHIŢĂ

ALIANȚA USR PLUS POPESCU NICOLAE-DANIEL

ALIANȚA USR PLUS CLOPOTARI ADRIAN-ŞTEFAN

ALIANȚA USR PLUS GHEORGHIŢĂ MARIANA

ALIANȚA USR PLUS SOLOGIUC TEODOR-GHEORGHE

ALIANȚA USR PLUS CĂLIN CLAUDIA-GIANINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SANDU OVIDIU-IULIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LUPU MIHAELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IRIMIA ANA-CARMEN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BUNDUC CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANTON RAMONA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ACATRINEI CONSTANTIN-EUGEN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ NICHITEAN COSTICĂ

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ONUŢE OTILIA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BREABĂN LORIN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ URSACIUC ADRIAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COTLEŢ VALENTIN CEZAR

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IONAŞCU DUMITRU-DANIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ZAMFIR NICOLETA-VALENTINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GRĂDINARIU IOAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RAICU IULIAN-DUMITRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) JUCAN GHEORGHE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SIMIONIUC ELENA CĂTĂLINA

PARTIDUL VERDE BERNE VASILICA-DIANA

PARTIDUL VERDE HAUCA VIOREL

PARTIDUL VERDE CHIRAŞ IONEL-LIVIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DĂNEASĂ MIRCEA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HÎNCU ADRIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SAVENCU SIMION-IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PATRAUCEAN DORIN-ZAHARIE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BALABAŞCIUC MUGUREL-SORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUCA CĂTĂLIN-IONEL

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE IPSALAT ŞTEFAN

Lista candidaţilor din judeţul Suceava la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FODOR ZOLTÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARDOCZ LÁSZLÓ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOTH BÉLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOGOS ÁKOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARTA GELLÉRT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ CSONGOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOPAN NORBERT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PELGER ILDIKÓ-MATILD

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BÁNDI ISTVÁN-JENŐ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MÁRTON ZSOMBOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MOLDOVAN ROZALIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA WILHELEM GYÖNGYI

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABO ANDRÁS-EDE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BALAN IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FĂDOR ANGELICA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GHEORGHIU BOGDAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHALESCUL DUMITRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SEREDENCIUC VIOREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PUIU GELU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HRIŢCU OVIDIU-PAUL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SALUP-RUSU ALEXANDRU-MARIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SCRIPCARIU FLORENTINA-MANUELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VIŢEGA NARCISA-AMEDEIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUCA CORNELIA-OLIMPIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RÎPAN MARIUS VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CREŢU SILVIU-CRISTINEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NECHIFOR CĂTĂLIN-IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA HAVRICI EMANUEL-IULIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIHAI LUMINIŢA-PAULA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SÂRGHE TEODOR SEBASTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DENEŞ DOREL-VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VASILIU CĂTĂLIN-IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ONIŞORU ANDREEA-MARIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GHELIUC VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ANIŢA ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BEREŢCHI SILVIU-CĂTĂLIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GRĂDINARIU GABRIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA HAPENCIUC DINU-CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ISTRĂTESCU IULIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANDRONACHE MARIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GÂTLAN ANCA-MIHAELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANDREI SORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COJOCARIU CAMELIA-ALINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NANU LUCIAN-MIHAI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOCAN ROBERT-VASILE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ APETREI CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOBÎCĂ TOADER-VIOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRISTUREAN DAN-VASILE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ONCIU CORNELIU-BOGDAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ROBU SORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HANDRAGEL VIOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COCA SORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BEJINARIU EUGEN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ADOMNICĂI MIRELA-ELENA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPESCU VLAD

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞOLDAN GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BLANARI LARISA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BRĂDĂŢAN TIBERIUS-MARIUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAIU MIHAELA-ADELINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COCRIŞ DOINIŢA-NELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MATEICIUC CONSTANTIN-ALIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIMEREA STELIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SAVIUC ALEODOR-CLAUDIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GALAN ROMEO-GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FEDIUC ILIE-CĂTĂLIN

ALIANȚA USR PLUS CIORNEI RADU TUDOR

ALIANȚA USR PLUS BUBURUZAN LORENA

ALIANȚA USR PLUS REY ADRIAN-RADU

ALIANȚA USR PLUS VACARIUC MIRCEA-CĂLIN

ALIANȚA USR PLUS BOCA VASILE

ALIANȚA USR PLUS GRIGORAŞ AUGUSTIN-AUREL

ALIANȚA USR PLUS ZBRANCA VIOREL

ALIANȚA USR PLUS MOLDOVICEAN GAVRIL

ALIANȚA USR PLUS HAZI MARICEL-VLĂDUŢ

ALIANȚA USR PLUS ŢARAN IOAN-MARINEL

ALIANȚA USR PLUS BUCEVSCHI ALEXANDRA-ECATERINA

ALIANȚA USR PLUS PALAHNIUC IULIAN

ALIANȚA USR PLUS LUCUŢAR CONSTANTIN-TIBERIUS

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VULPOIU DOREL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOROŞAN ALEXANDRU-MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IRIMIA MARIUS-VALDY

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN URSU GELU-CĂTĂLIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HUŢAN JACLIN-DAIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOICA ALINA-EMILIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOROIANU OANA-CONSTANTINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MITITEL EMANUELA-ALINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CONEAC IONUŢ-SORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ORHEI CIPRIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANCAŞ AURICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BEJINARIU ADINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOICA DANIEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ URSACIUC VASILE-AVRAM

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CERNIŞOV DANIEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ VATAMANIUC GHEORGHE-FLORIN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MANAZ IULIANA-ANDREEA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ URSACIUC OVIDIU

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ŞTEFAN LĂCRĂMIOARA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ GAVRILUŢĂ ANIŞOARA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ NISTIRIUC DAMARIS-LIDIA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BREABĂN LIDIA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ HRIŢCAN MAGDALENA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MACOVEI ANDREI-CLAUDIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂIŞANU ŞTEFAN-ALEXANDRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MAFTEI ANDRA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OPREA CRENGUŢA-LĂCRĂMIOARA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIHALESCU AUREL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TOMESCU IOAN-GELU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SLUSARIUC OVIDIU ŞTEFAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOLDOVAN PAVEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PAVEL DANIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GROSARIU OVIDIU-DRAGOŞ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPINCIUC CRISTIAN-GHEORGHE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GUZ LENŢUCA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TABARCEA SERGIU-IOAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GEOSU IONUŢ DANIEL

PARTIDUL VERDE ACIBOTĂRIŢĂ DAN

PARTIDUL VERDE HAUCA CLAUDIU-DIMITRIE

PARTIDUL VERDE PAIU VIOLETA

PARTIDUL VERDE IHNATIUC DUMITRU

PARTIDUL VERDE SAHLEAN RADU-FLORIN

PARTIDUL VERDE DANTS-TAŞCAN ANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PUŞCAŞU LUCIAN-FLORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ACATRINEI DOREL-GHEORGHE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SIRETEAN MIRCEA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PUHA IONEL-CRISTINEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MELINTE IULIAN-IUSTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MALOŞ CONSTANTIN-ILIE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ZAHARIA VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AMARIEI MARIUS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HRAB ELENA-ANGELICA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MURARU FLORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DANILIUC MIRCIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SANDU CĂTĂLIN-DANIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TCACIUC ADRIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POPESCU PETRE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RUSU ELENA-ADINA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE AL-FREIJAT INGRITH-LAURINE

CANDIDAT INDEPENDENT ICHIM COSTICĂ-ROMICĂ

CANDIDAT INDEPENDENT ZAMFIR-IGNAT ŞTEFAN-COSTIN