Rezultate alegeri parlamentare 2020 Sibiu. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Sibiu mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Citește și Cum arăta harta României după alegerile parlamentare din 2016. Partidul care a câștigat cele mai multe mandate de parlamentar

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Sibiu la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.



Lista candidaţilor din judeţul Sibiu la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Sibiu la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BALCU LAURENŢIU-COSMIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLOREA PETRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARCOVICIU SORIN ŞTEFAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CĂLINOIU NICOLETA-COSMINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA IVAŞCU FLAVIU

ALIANȚA USR PLUS MUREŞAN CLAUDIU-MARINEL

ALIANȚA USR PLUS MĂLAIU ANCA-NICOLETA

ALIANȚA USR PLUS BELEI TRAIAN-ŞTEFAN

ALIANȚA USR PLUS MEIŢESCU DANIELA-MARIA

ALIANȚA USR PLUS TRÂMBIŢAŞ MIHAI-REMUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DRAIA COTIZO

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CERMONEA DANIEL-IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SUCIU ANCA-MARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IOSOF OCTAVIAN-MIHAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIMTION CLAUDIA-MERY

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OROSZ CSABA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BADI BLANKA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA POCAN ILDIKO

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEDERYESI GHEORGHE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KATONA FRANCISC

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ARITON ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FLORESCU SERGIU-ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GOREAEV LUCIA-DANIELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOAR CĂLIN-IOAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOEŞAN MIHAI

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NEAGU NICOLAE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VASIU VLAD-ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂULEA MARCELA-MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂRĂBULEA CAMELIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FEŢEANU GIGI-DĂNUŢ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CĂTANĂ GHEORGHE-ADRIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NISTOR CRISTINA-DIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POP MIOARA-IOANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLUTUR DUMITRU-SEBASTIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BOBE ADRIAN-PETRE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BOŞTINESCU-BĂRĂSCU ANA

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE ZARĂ IOAN-ŞTEFAN

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE DRAGOMIR MIHAELA-ELEONORA

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE IANOŞ PETRU

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE BERCEANU MARINA-ELENA

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE PEREŞ DOMASCHIN

PARTIDUL VERDE TOPLICEANU IULIAN

PARTIDUL VERDE IOSUB VASILE-BOGDAN

PARTIDUL VERDE MUNTEANU ANGELICA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RADU DAN-PAUL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PITARU IULIANA-MARIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ROMAN IOAN-CONSTANTIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GHERMAN AUREL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SOCACI FLORIN-IOAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GUZ MIHAI

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATEI DUMITRU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHEŢAN ADRIANA-ELENA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂILĂ ANDREEA-NICOLETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TRANCĂ LUCIAN-LIVIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANGHEL EMIL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CRĂCIUN RADU-ANDREI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BANEA ALIN-CONSTANTIN

Lista candidaţilor din judeţul Sibiu la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARIN HORAŢIU-LUCIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA STĂNESE ALEXANDRU-CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TIRIBOI JOSIN-MIRCEA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢÎRA GHEORGHIŢA-GETA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRESCU GEORGE-STELIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLEŞER NICOLAE-DAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOBESCU ŞTEFAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUP NICOLAE-LUCIAN

ALIANȚA USR PLUS BARNA ILIE-DAN

ALIANȚA USR PLUS VULCAN MARIUS

ALIANȚA USR PLUS PLESCIUC IOAN

ALIANȚA USR PLUS VÎLCU NICOLAE-CRISTIAN

ALIANȚA USR PLUS ILIE SILVIA-DANIELA

ALIANȚA USR PLUS NOVAC CARMEN

ALIANȚA USR PLUS HORŞIA NUŢU-CIPRIAN

ALIANȚA USR PLUS PREDA IONUŢ-CĂTĂLIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TRIF BOGDAN GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MACAVEIU MIHAI-ION

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NOVAC EMILIAN-MARIUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUCŞĂ TANIA-DORIS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FORIR NICOLAE-SEBASTIAN-CORNEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BREZAIE MARIA-IZABELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOŞIN DANIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CREŢU RADU-BOGDAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BÁNDI LEVENTE-JOEZSEF

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MUZSNAI MELINDA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BALOG IOSIF-ATILLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BORDI MAGDALENA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BÉRES JÁNOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY FRANCISC-GHEORGHE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOPAN ALEXANDRU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FOSZNER-KORODI ILDIKO

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUNTEAN ADELA-MARIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SCUTEA RADU-IULIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ORLANDEA DUMITRU-VIRGIL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VANDOR DUMITRU-ALIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DAVID IOAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOICA GHEORGHE-DANIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BUNACIU IULIAN-DRAGOŞ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOIŢĂ DUMITRU-TRAIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TURCAN RALUCA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL THELLMANN CHRISTINE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞOVĂIALĂ CONSTANTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POP RĂZVAN-CODRUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MACARIE CORNEL-ALIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MAN OTILIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DEACONESCU IOANA-DANIELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TOTAN CONSTANTIN-IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SUCIU SEBASTIAN-ILIE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DAVID CRISTIAN-LIVIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MĂTUŞAN CODRUŢ-LIVIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOBIŢA DANIELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOZAN LIVIU-DUMITRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POPA GHEORGHE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OPRIŞIU LAURA-MIRELA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BRACEA MARIA-LARISA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BĂDIŢĂ VALERU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SANDU GHEORGHIŢA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MATEI GEORGE-RĂZVAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DINICĂ FLORIN-CRISTIAN

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE BUCUR GABRIEL

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE TĂTARU MARIUS-IOAN

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE PLEŞU SORIN-GHEORGHE-DAN

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE MATEI MARIUS-DĂNUŢ

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE ZARA LUCIA

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE MOISIN SILVIU-CONSTANTIN

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE RUS VICTOR-RADU

BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE POP RAMONA-CODRUŢA

PARTIDUL VERDE HIRSCH CRISTIAN-HERMANN

PARTIDUL VERDE ŞOIMA MIRCEA

PARTIDUL VERDE MARIN DRAGOŞ-IONUŢ

PARTIDUL VERDE CALBOREAN MAGELONA

PARTIDUL VERDE IRIMIE IOAN-OVIDIU

PARTIDUL VERDE VELICAN VENUELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAVREA SORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COMŞA ACHIM

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAJA CIPRIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂDILĂ ANA-MARIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUIAN MARIUS-IOAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ROMAN CRISTIAN-ŞTEFAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SURDU CRISTINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MĂRGINEAN ALEXANDRU-IRONIM

PARTIDUL ROMÂNIA MARE AMZA CONSTANTIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MAŢEA ILIE DĂNUŢ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MUNTEANU ADRIAN-VASILE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOROIU PETRE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GHERGU RODICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GLIGOR IOAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHAI IOAN-ADRIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RICHEA MARIA-ADRIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CANCIU DENISE-DANIELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COTÎRLEA CIPRIAN-ROMULUS

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SCĂRIŞOREANU MARIAN-VALERIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOADER SILVIA-IOANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GEORGESCU ANGELICA

CANDIDAT INDEPENDENT TRĂSCĂIAN PETRU-VASILE

CANDIDAT INDEPENDENT VECERDEA MARIUS-DANIEL