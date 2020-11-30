Rezultate alegeri parlamentare 2020 Sibiu. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Sibiu mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Sibiu la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Sibiu la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Sibiu la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BALCU LAURENŢIU-COSMIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLOREA PETRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARCOVICIU SORIN ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CĂLINOIU NICOLETA-COSMINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IVAŞCU FLAVIU
ALIANȚA USR PLUS MUREŞAN CLAUDIU-MARINEL
ALIANȚA USR PLUS MĂLAIU ANCA-NICOLETA
ALIANȚA USR PLUS BELEI TRAIAN-ŞTEFAN
ALIANȚA USR PLUS MEIŢESCU DANIELA-MARIA
ALIANȚA USR PLUS TRÂMBIŢAŞ MIHAI-REMUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DRAIA COTIZO
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CERMONEA DANIEL-IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SUCIU ANCA-MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IOSOF OCTAVIAN-MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SIMTION CLAUDIA-MERY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OROSZ CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BADI BLANKA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA POCAN ILDIKO
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEDERYESI GHEORGHE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KATONA FRANCISC
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ARITON ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FLORESCU SERGIU-ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GOREAEV LUCIA-DANIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOAR CĂLIN-IOAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOEŞAN MIHAI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NEAGU NICOLAE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VASIU VLAD-ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂULEA MARCELA-MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂRĂBULEA CAMELIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FEŢEANU GIGI-DĂNUŢ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CĂTANĂ GHEORGHE-ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NISTOR CRISTINA-DIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POP MIOARA-IOANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLUTUR DUMITRU-SEBASTIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BOBE ADRIAN-PETRE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BOŞTINESCU-BĂRĂSCU ANA
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE ZARĂ IOAN-ŞTEFAN
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE DRAGOMIR MIHAELA-ELEONORA
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE IANOŞ PETRU
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE BERCEANU MARINA-ELENA
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE PEREŞ DOMASCHIN
PARTIDUL VERDE TOPLICEANU IULIAN
PARTIDUL VERDE IOSUB VASILE-BOGDAN
PARTIDUL VERDE MUNTEANU ANGELICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RADU DAN-PAUL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PITARU IULIANA-MARIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ROMAN IOAN-CONSTANTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GHERMAN AUREL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SOCACI FLORIN-IOAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GUZ MIHAI
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATEI DUMITRU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHEŢAN ADRIANA-ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂILĂ ANDREEA-NICOLETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TRANCĂ LUCIAN-LIVIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANGHEL EMIL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CRĂCIUN RADU-ANDREI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BANEA ALIN-CONSTANTIN
Lista candidaţilor din judeţul Sibiu la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARIN HORAŢIU-LUCIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STĂNESE ALEXANDRU-CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TIRIBOI JOSIN-MIRCEA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢÎRA GHEORGHIŢA-GETA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRESCU GEORGE-STELIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLEŞER NICOLAE-DAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOBESCU ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUP NICOLAE-LUCIAN
ALIANȚA USR PLUS BARNA ILIE-DAN
ALIANȚA USR PLUS VULCAN MARIUS
ALIANȚA USR PLUS PLESCIUC IOAN
ALIANȚA USR PLUS VÎLCU NICOLAE-CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS ILIE SILVIA-DANIELA
ALIANȚA USR PLUS NOVAC CARMEN
ALIANȚA USR PLUS HORŞIA NUŢU-CIPRIAN
ALIANȚA USR PLUS PREDA IONUŢ-CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TRIF BOGDAN GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MACAVEIU MIHAI-ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NOVAC EMILIAN-MARIUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUCŞĂ TANIA-DORIS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FORIR NICOLAE-SEBASTIAN-CORNEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BREZAIE MARIA-IZABELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOŞIN DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CREŢU RADU-BOGDAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BÁNDI LEVENTE-JOEZSEF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MUZSNAI MELINDA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BALOG IOSIF-ATILLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BORDI MAGDALENA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BÉRES JÁNOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY FRANCISC-GHEORGHE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOPAN ALEXANDRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FOSZNER-KORODI ILDIKO
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUNTEAN ADELA-MARIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SCUTEA RADU-IULIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ORLANDEA DUMITRU-VIRGIL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VANDOR DUMITRU-ALIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DAVID IOAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOICA GHEORGHE-DANIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BUNACIU IULIAN-DRAGOŞ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOIŢĂ DUMITRU-TRAIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TURCAN RALUCA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL THELLMANN CHRISTINE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞOVĂIALĂ CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POP RĂZVAN-CODRUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MACARIE CORNEL-ALIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MAN OTILIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DEACONESCU IOANA-DANIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TOTAN CONSTANTIN-IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SUCIU SEBASTIAN-ILIE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DAVID CRISTIAN-LIVIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MĂTUŞAN CODRUŢ-LIVIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOBIŢA DANIELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOZAN LIVIU-DUMITRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POPA GHEORGHE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OPRIŞIU LAURA-MIRELA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BRACEA MARIA-LARISA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BĂDIŢĂ VALERU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SANDU GHEORGHIŢA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MATEI GEORGE-RĂZVAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DINICĂ FLORIN-CRISTIAN
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE BUCUR GABRIEL
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE TĂTARU MARIUS-IOAN
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE PLEŞU SORIN-GHEORGHE-DAN
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE MATEI MARIUS-DĂNUŢ
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE ZARA LUCIA
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE MOISIN SILVIU-CONSTANTIN
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE RUS VICTOR-RADU
BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE POP RAMONA-CODRUŢA
PARTIDUL VERDE HIRSCH CRISTIAN-HERMANN
PARTIDUL VERDE ŞOIMA MIRCEA
PARTIDUL VERDE MARIN DRAGOŞ-IONUŢ
PARTIDUL VERDE CALBOREAN MAGELONA
PARTIDUL VERDE IRIMIE IOAN-OVIDIU
PARTIDUL VERDE VELICAN VENUELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAVREA SORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COMŞA ACHIM
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAJA CIPRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂDILĂ ANA-MARIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUIAN MARIUS-IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ROMAN CRISTIAN-ŞTEFAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SURDU CRISTINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MĂRGINEAN ALEXANDRU-IRONIM
PARTIDUL ROMÂNIA MARE AMZA CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MAŢEA ILIE DĂNUŢ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MUNTEANU ADRIAN-VASILE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOROIU PETRE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GHERGU RODICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GLIGOR IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHAI IOAN-ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RICHEA MARIA-ADRIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CANCIU DENISE-DANIELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COTÎRLEA CIPRIAN-ROMULUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SCĂRIŞOREANU MARIAN-VALERIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOADER SILVIA-IOANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GEORGESCU ANGELICA
CANDIDAT INDEPENDENT TRĂSCĂIAN PETRU-VASILE
CANDIDAT INDEPENDENT VECERDEA MARIUS-DANIEL
Sursa: Pro TV