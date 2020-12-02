Rezultate alegeri parlamentare 2020 Satu Mare. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

02-12-2020 21:50


alegeri parlamentare 2020

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Satu Mare, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor. 

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Satu Mare la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor.

Rezultatul votului la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare. 

Citește și
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De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.

Lista candidaţilor din judeţul Satu Mare la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

 

Lista candidaţilor din judeţul Satu Mare la Senat la alegerile parlamentare 2020

 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROCA RADU-TIBERIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DURLA-PAŞCA MIHAI-CĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AVORNICIŢI MARIANA-NICOLETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TIŞEA LUCIAN-CIPRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEF MIHAI-ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HAIDUC CRISTINA-IONELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BENŢE MIHAELĂ MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FRENCZ CONSTANTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIORBA MITRUŢ-DĂNUŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ORHA MARIUS-VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP ALIN-VALER
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RUS AURICA-MIA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ZOB ALEXANDRU-ROBERT
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE FECHETE MARCEL-ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CREŢU RADU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SINAI ANNAMÁRIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TUROS LÓRÁND
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GĂMAN MIHAI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEJKE OTTILIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA THOROCZKAY SÁNDOR-ANTAL-GYULA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMA OVIDIU-MARIUS
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALBU ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICOARĂ ROMEO-FLORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL KICHEL NICOLETA-ANAMARIA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE MARE ERIKA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POP LUCIAN-MIRCEA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IRIMUŞ CRISTIAN-CĂTĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ZIRBÓ EMIL-VIOREL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ALEXANDRESCU ANDREEA-ANCA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IORGA MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN KURTI-BOKOR EDIT
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POP IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SIMON VASILE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CODREA DORINA IRINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VARGA DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHERECHEŞ CĂLIN-MIRCEA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SABO GHEORGHE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TUDOR-MARTIN LAURA-GABRIELA

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BOLOCAN OVIDIU

Lista candidaţilor din judeţul Satu Mare la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRISTESCU RADU-MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TIBIL IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MICLE ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ILIES CRISTINA-MARINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BALOGH DANIEL-BÉLA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞORIAN BIANCA-SORINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FILIP CĂTĂLIN-MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRIC OCTAVIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SULEA CLAUDIU-SIMION
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OŞAN COSMIN-VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TĂMĂŞAN CLAUDIU-GEORGE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DEAC IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LÖCHLI NOEMIA-PERSIDA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BALOG CRISTIAN-ANDREI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP LIVIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOICA DELIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHALI CORNELIU-GABRIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MICLEA NARCIS-VASILE-MARIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞTEF GIGEL-IOAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TYER BOGDAN-FLORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIORA MARINEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PANAIT RADU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SEUCAN EDUARD-IULIUS
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BURDEA BARBU-IOAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE HORVAT CIPRIAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MICLĂUŞ MIRCEA-MARIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HAIDUC VLAD-LIVIU
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE HUMĂ MIHAELA-MAGDALENA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MAGYAR LORÁND-BÁLINT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY SZABOLCS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZŐCS PÉTER-LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NÉMET SZABOLCS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TOGA ŞTEFAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FANEA IMOLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GINDELE EMERIC

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COZMA ADRIAN-FELICIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SAVU IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL KIRA BENIAMIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL URS BENIAMIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BLIDAR ILEANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GHILEA GHEORGHE-SORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SILAGHI SERGIU

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE LUJERDEAN FELICIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CÂCĂU IULIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GNANDT MARTINA-ANDRADA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CALIŢA LAURENŢIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FILIP VASILE-GHEORGHE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUCUŢ VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOROŞ ANDREI-CRISTIAN-BOGDAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ABAZA IONUŢ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DONCA RAUL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SILAGHI MARIANA-FLAVIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANDERCĂU GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VERES LEVENTE-EZSAIÁS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COSMA IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROZSI NORBERT-DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IONUŢ IOAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ARDELEAN PETRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIOREAN VLAD-IONUŢ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HORVATH ANCUŢA-LUCICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂRBUŞ OVIDIU-GHIŢĂ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RUSNEAC BENIAMIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GLODAN FLORIN-PETRICĂ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GLODAN ANCUŢA-AURICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIOREAN ELISABETA-ELENA

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BERINDE GHEORGHE

CANDIDAT INDEPENDENT PAPICI MARCELA ANAMARIA

alegeri parlamentare 2020

Sursa: StirilePROTV

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