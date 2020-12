Rezultate alegeri parlamentare 2020 Satu Mare. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Satu Mare, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Satu Mare la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor.

Rezultatul votului la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Satu Mare la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Satu Mare la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROCA RADU-TIBERIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DURLA-PAŞCA MIHAI-CĂLIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AVORNICIŢI MARIANA-NICOLETA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TIŞEA LUCIAN-CIPRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEF MIHAI-ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA HAIDUC CRISTINA-IONELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BENŢE MIHAELĂ MARIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FRENCZ CONSTANTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIORBA MITRUŢ-DĂNUŢ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ORHA MARIUS-VALENTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP ALIN-VALER

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RUS AURICA-MIA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ZOB ALEXANDRU-ROBERT

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE FECHETE MARCEL-ADRIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CREŢU RADU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SINAI ANNAMÁRIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TUROS LÓRÁND

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GĂMAN MIHAI

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEJKE OTTILIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA THOROCZKAY SÁNDOR-ANTAL-GYULA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMA OVIDIU-MARIUS

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALBU ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICOARĂ ROMEO-FLORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL KICHEL NICOLETA-ANAMARIA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE MARE ERIKA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POP LUCIAN-MIRCEA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IRIMUŞ CRISTIAN-CĂTĂLIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ZIRBÓ EMIL-VIOREL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ALEXANDRESCU ANDREEA-ANCA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IORGA MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN KURTI-BOKOR EDIT

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POP IOAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SIMON VASILE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CODREA DORINA IRINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VARGA DANIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHERECHEŞ CĂLIN-MIRCEA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SABO GHEORGHE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TUDOR-MARTIN LAURA-GABRIELA

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BOLOCAN OVIDIU

Lista candidaţilor din judeţul Satu Mare la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRISTESCU RADU-MIHAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TIBIL IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MICLE ADRIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ILIES CRISTINA-MARINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BALOGH DANIEL-BÉLA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞORIAN BIANCA-SORINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FILIP CĂTĂLIN-MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRIC OCTAVIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SULEA CLAUDIU-SIMION

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OŞAN COSMIN-VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TĂMĂŞAN CLAUDIU-GEORGE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DEAC IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LÖCHLI NOEMIA-PERSIDA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BALOG CRISTIAN-ANDREI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP LIVIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOICA DELIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHALI CORNELIU-GABRIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MICLEA NARCIS-VASILE-MARIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞTEF GIGEL-IOAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TYER BOGDAN-FLORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIORA MARINEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PANAIT RADU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SEUCAN EDUARD-IULIUS

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BURDEA BARBU-IOAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE HORVAT CIPRIAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MICLĂUŞ MIRCEA-MARIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HAIDUC VLAD-LIVIU

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE HUMĂ MIHAELA-MAGDALENA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MAGYAR LORÁND-BÁLINT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY SZABOLCS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZŐCS PÉTER-LEVENTE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NÉMET SZABOLCS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TOGA ŞTEFAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FANEA IMOLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GINDELE EMERIC

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COZMA ADRIAN-FELICIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SAVU IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL KIRA BENIAMIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL URS BENIAMIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BLIDAR ILEANA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GHILEA GHEORGHE-SORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SILAGHI SERGIU

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE LUJERDEAN FELICIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CÂCĂU IULIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GNANDT MARTINA-ANDRADA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CALIŢA LAURENŢIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FILIP VASILE-GHEORGHE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUCUŢ VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOROŞ ANDREI-CRISTIAN-BOGDAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ABAZA IONUŢ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DONCA RAUL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SILAGHI MARIANA-FLAVIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANDERCĂU GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VERES LEVENTE-EZSAIÁS

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COSMA IOAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROZSI NORBERT-DANIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IONUŢ IOAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ARDELEAN PETRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIOREAN VLAD-IONUŢ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HORVATH ANCUŢA-LUCICA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂRBUŞ OVIDIU-GHIŢĂ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RUSNEAC BENIAMIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GLODAN FLORIN-PETRICĂ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GLODAN ANCUŢA-AURICA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIOREAN ELISABETA-ELENA

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BERINDE GHEORGHE

CANDIDAT INDEPENDENT PAPICI MARCELA ANAMARIA