Rezultate alegeri parlamentare 2020 Prahova. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Prahova, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică, după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Prahova la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Prahova la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Prahova la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PIŢIGOI IOAN-ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOISE CORNEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VLĂSCEANU MIHAELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETRIŞOR AUREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BRAN ALEXANDRA-LĂCRĂMIOARA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STATE MARIAN CONSTANTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ENE BOGDAN-CONSTANTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANASTASE ROBERTA-ALMA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NAZARE ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PATRICHI BIANCA-MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIOLAC DAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢAGA GABRIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MĂCHIŢESCU MARIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMITRU IONUŢ-NICOLAE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BECIU NARCIS-CĂTĂLIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRACHE ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARBU MIHAIL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DAVIDESCU FLORIN-LIVIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRAŞCU BOGDAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TĂSICĂ CĂLINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SAMOILĂ NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OPREA ŞTEFAN-RADU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FULGEANU-MOAGHER LAURA-MIHAELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOTEZ GEORGE-SORIN-NICULAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ENESCU RAREŞ-DAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUPU LIVIA-RODICA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CONSTANTIN ALEXANDRU-SORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ILIOIU ION-CĂTĂLIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA OPRINOIU AUREL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARUSSI GEORGE-NICOLAE

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE DOFIN SILVIA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE TUDORIE MIHAELA-CRISTINA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IGNAT CĂTĂLIN-ADRIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GODEANU MIHAELA-MAGDALENA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE GHEORGHIU RADU-EUGEN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LUKACS LAJOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DOBOLI MARIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZENTGYŐRGYI ANNA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE HANEA SORINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MANOLE GELU-CIPRIAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ DUME ALEXANDRA-MIHAELA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PREOTU SIMONA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ DINOIU OVIDIU-DANIEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MAZILU SIMONA-ANCA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ SOARE NICOLAE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TOMA ANDRONEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂUNOIU TRAIAN-GHEORGHE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHIRCA ION

PARTIDUL ROMÂNIA MARE STĂTESCU CĂTĂLIN CORNELIU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ENACHE MARIANA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂNICĂ PETRE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ION MIHAELA-ANDREEA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IONIŢĂ DAN-AUREL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NICOLAE FLORINA-VALENTINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BORCAN IONEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NICULESCU ADRIAN-FLORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STĂNESCU GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CÂRSTESCU ION-OVIDIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PAREPA MIREL

Lista candidaţilor din judeţul Prahova la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOZIANU NICOLETA-CĂTĂLINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIŢU ADINA-ELENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GOIDAN CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MACOVEI TUDOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DRAGOMIR MIHAI-SEVERIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MARGHIOALA CĂTĂLIN IONUŢ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOC RODICA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SĂLCEANU AURAŞ-PETRUŢ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PREDA NICOLETA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PANAIT SIMONA-ELENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CODESCU VALENTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPESCU OCTAVIAN-GEORGIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VUŢĂ VIOREL-MARIUS

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MÎRZEA SEBASTIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PREDOIU MARIAN-CĂTĂLIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONESCU GEORGE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROŞCA MIRCEA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PRIŞCĂ RĂZVAN-SORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUPU ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PREDA DRAGOŞ-COSMIN-LUCIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TEJU SORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONICĂ EUGEN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUDORAN LORIN-GABRIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICOLESCU NICOLAE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PANDELE COSMINA RAMONA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUDORA DORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PĂTRAŞCU ANDREI-IONUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CONSTANTIN RĂZVAN-CONSTANTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA IACOBESCU ALEXANDRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUPEA IOANA MĂDĂLINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARIN ION-MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONIŢĂ RADU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONESCU ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRĂGAN CLAUDIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUPU BOGDAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CĂLIN ADRIAN-COSTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VÎŢĂ CRISTEA VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRAŞCU SORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRESCU BOGDAN-DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRAGNA FLORINA-ALINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEFĂNESCU GABRIEL-MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROMAN ANDREI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOADER BOGDAN-ANDREI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TEODOROIU SIMONA-MAYA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GAVRILESCU GRAŢIELA-LEOCADIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PARASCHIV RODICA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NICOLAE ANDREI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ARDELEANU GEORGIANA-ANCA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUDOR IFTIM-CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STOIAN SORIN-GEORGE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BANU MIHAI-JUSTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TĂNASE RĂZVAN-IONUŢ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IONIŢĂ NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PASCU NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POIANĂ VICTOR-ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOCIOACĂ IONUŢ

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE LUPU ANDREI-RĂZVAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA POLIŢEANU MIHAI-LAURENŢIU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SANDU MIHAI

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ENESCU RĂZVAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MUNTEANU IONUŢ-RADU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BACHEŞ GEORGE-CRISTIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA POPA ANCA-ADINA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE GHIMPU COSMIN-IOAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE SACHELIA ANDREIA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ARVATU IULIAN-ŞTEFAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA APOSTOL GHEORGHE-DANIEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CAZAN MIHAELA-LILIANA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MATEI RADU-MIHAI

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE IANCU RADU-FLORIN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BORSAI ZOLTAN-CRISTIAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MONI SÁNDOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LABANCS DÁVID

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BERECZKY SÁNDOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DARABONT EDE-GERGŐ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MOLNÁR-FEKETE VIVIEN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ELEKES SZABOLCS

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE MARIN EUGEN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AXINIA ADRIAN-GEORGE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ENACHE IONUŢ-CRISTIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CUCU AURAŞ-MIHĂIŢĂ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PUŞCAŞU PETRE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETRE BOGDAN-NICOLAE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICOLAESCU HERA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CUCU IOANA-MIHAELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OPREA NICULINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BEJU SORIN-GABRIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AVRAM GRAŢIELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PAVELESCU GHEORGHE-ŞTEFAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SÎRB ANDREEA-FLORIŢA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOROIANU ROBERT GEORGIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SANDU MIRCEA-IONUŢ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIHAI CONSTANTIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CĂLINA IULIA-CRISTINA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ZĂRNESCU SAMUEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CIURAR-DRAGOMIR LOYSS-GENOVEVA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BUDULEANU SAMUEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TIRON OCTAVIAN-ALEXANDRU

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BORŞ DIANA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COMAN BOGDAN-ADRIAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ IORDACHE REBECA-MIHAELA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COMNOIU BEATRICE

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ IORDACHE EMANUEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TRONARU AMALIA-GABRIELA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ STANCIU SILVIU-CRISTIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE VOINEA LOREDANA-ADRIANA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BURLACU MIHAIELA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHIRICHEŞ VIOREL-LUCIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BERNEA MARCEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOR COSTIN-CĂTĂLIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŞICĂ ION

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DAMIAN NICULAE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂICEANU ION-CRISTIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DUMITRACHE BOGDAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE FIERARU NICOLAE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRĂGOI COSMIN-MARIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHIRICĂ FLORIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE FIERARU NELI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SAVIN EMANOIL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANGHEL GABRIELA-LOLA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NAFTAN GEORGE-CĂTĂLIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHIRIŢOI CRISTIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANEA VIOLETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STANCIU GEORGETA-OLIMPIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOTPAL MIHAI-MIRCEA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANTONESCU PETRE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OPRESCU GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHEORGHE MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂNICĂ RĂZVAN-IONUŢ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CĂRNUŢĂ TUDOR-MIHAI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IONIŢĂ ALEXANDRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DĂNCIULOIU MARIAN-OVIDIU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PENEŞEL ANDREEA-ELENA

CANDIDAT INDEPENDENT APOSTOLACHE MIHAI CRISTIAN

CANDIDAT INDEPENDENT BOGDAN DUMITRU

CANDIDAT INDEPENDENT RĂDULESCU VIRGIL-FLORIN

CANDIDAT INDEPENDENT DUŢĂ MARIA-MIHAELA