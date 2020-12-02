Rezultate alegeri parlamentare 2020 Prahova. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Prahova, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică, după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Prahova la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Prahova la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Prahova la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PIŢIGOI IOAN-ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOISE CORNEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VLĂSCEANU MIHAELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETRIŞOR AUREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BRAN ALEXANDRA-LĂCRĂMIOARA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STATE MARIAN CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ENE BOGDAN-CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANASTASE ROBERTA-ALMA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NAZARE ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PATRICHI BIANCA-MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIOLAC DAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢAGA GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MĂCHIŢESCU MARIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMITRU IONUŢ-NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BECIU NARCIS-CĂTĂLIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRACHE ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARBU MIHAIL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DAVIDESCU FLORIN-LIVIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRAŞCU BOGDAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TĂSICĂ CĂLINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SAMOILĂ NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OPREA ŞTEFAN-RADU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FULGEANU-MOAGHER LAURA-MIHAELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOTEZ GEORGE-SORIN-NICULAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ENESCU RAREŞ-DAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUPU LIVIA-RODICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CONSTANTIN ALEXANDRU-SORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ILIOIU ION-CĂTĂLIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA OPRINOIU AUREL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARUSSI GEORGE-NICOLAE
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE DOFIN SILVIA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE TUDORIE MIHAELA-CRISTINA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IGNAT CĂTĂLIN-ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GODEANU MIHAELA-MAGDALENA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE GHEORGHIU RADU-EUGEN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LUKACS LAJOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DOBOLI MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZENTGYŐRGYI ANNA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE HANEA SORINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MANOLE GELU-CIPRIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ DUME ALEXANDRA-MIHAELA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PREOTU SIMONA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ DINOIU OVIDIU-DANIEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MAZILU SIMONA-ANCA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ SOARE NICOLAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TOMA ANDRONEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂUNOIU TRAIAN-GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHIRCA ION
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STĂTESCU CĂTĂLIN CORNELIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ENACHE MARIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂNICĂ PETRE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ION MIHAELA-ANDREEA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IONIŢĂ DAN-AUREL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NICOLAE FLORINA-VALENTINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BORCAN IONEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NICULESCU ADRIAN-FLORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STĂNESCU GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CÂRSTESCU ION-OVIDIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PAREPA MIREL
Lista candidaţilor din judeţul Prahova la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOZIANU NICOLETA-CĂTĂLINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIŢU ADINA-ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GOIDAN CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MACOVEI TUDOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DRAGOMIR MIHAI-SEVERIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MARGHIOALA CĂTĂLIN IONUŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOC RODICA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SĂLCEANU AURAŞ-PETRUŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PREDA NICOLETA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PANAIT SIMONA-ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CODESCU VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPESCU OCTAVIAN-GEORGIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VUŢĂ VIOREL-MARIUS
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MÎRZEA SEBASTIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PREDOIU MARIAN-CĂTĂLIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONESCU GEORGE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROŞCA MIRCEA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PRIŞCĂ RĂZVAN-SORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUPU ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PREDA DRAGOŞ-COSMIN-LUCIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TEJU SORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONICĂ EUGEN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUDORAN LORIN-GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICOLESCU NICOLAE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PANDELE COSMINA RAMONA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUDORA DORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PĂTRAŞCU ANDREI-IONUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CONSTANTIN RĂZVAN-CONSTANTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IACOBESCU ALEXANDRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUPEA IOANA MĂDĂLINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARIN ION-MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONIŢĂ RADU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONESCU ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRĂGAN CLAUDIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUPU BOGDAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CĂLIN ADRIAN-COSTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VÎŢĂ CRISTEA VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRAŞCU SORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRESCU BOGDAN-DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRAGNA FLORINA-ALINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEFĂNESCU GABRIEL-MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROMAN ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOADER BOGDAN-ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TEODOROIU SIMONA-MAYA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GAVRILESCU GRAŢIELA-LEOCADIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PARASCHIV RODICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NICOLAE ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ARDELEANU GEORGIANA-ANCA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUDOR IFTIM-CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STOIAN SORIN-GEORGE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BANU MIHAI-JUSTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TĂNASE RĂZVAN-IONUŢ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IONIŢĂ NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PASCU NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POIANĂ VICTOR-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOCIOACĂ IONUŢ
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE LUPU ANDREI-RĂZVAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA POLIŢEANU MIHAI-LAURENŢIU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SANDU MIHAI
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ENESCU RĂZVAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MUNTEANU IONUŢ-RADU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BACHEŞ GEORGE-CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA POPA ANCA-ADINA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE GHIMPU COSMIN-IOAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE SACHELIA ANDREIA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ARVATU IULIAN-ŞTEFAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA APOSTOL GHEORGHE-DANIEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CAZAN MIHAELA-LILIANA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MATEI RADU-MIHAI
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE IANCU RADU-FLORIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BORSAI ZOLTAN-CRISTIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MONI SÁNDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LABANCS DÁVID
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BERECZKY SÁNDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DARABONT EDE-GERGŐ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MOLNÁR-FEKETE VIVIEN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ELEKES SZABOLCS
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE MARIN EUGEN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AXINIA ADRIAN-GEORGE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ENACHE IONUŢ-CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CUCU AURAŞ-MIHĂIŢĂ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PUŞCAŞU PETRE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETRE BOGDAN-NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICOLAESCU HERA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CUCU IOANA-MIHAELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OPREA NICULINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BEJU SORIN-GABRIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AVRAM GRAŢIELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PAVELESCU GHEORGHE-ŞTEFAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SÎRB ANDREEA-FLORIŢA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOROIANU ROBERT GEORGIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SANDU MIRCEA-IONUŢ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIHAI CONSTANTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CĂLINA IULIA-CRISTINA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ZĂRNESCU SAMUEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CIURAR-DRAGOMIR LOYSS-GENOVEVA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BUDULEANU SAMUEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TIRON OCTAVIAN-ALEXANDRU
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BORŞ DIANA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COMAN BOGDAN-ADRIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ IORDACHE REBECA-MIHAELA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COMNOIU BEATRICE
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ IORDACHE EMANUEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TRONARU AMALIA-GABRIELA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ STANCIU SILVIU-CRISTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VOINEA LOREDANA-ADRIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BURLACU MIHAIELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHIRICHEŞ VIOREL-LUCIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BERNEA MARCEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOR COSTIN-CĂTĂLIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŞICĂ ION
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DAMIAN NICULAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂICEANU ION-CRISTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DUMITRACHE BOGDAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE FIERARU NICOLAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRĂGOI COSMIN-MARIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHIRICĂ FLORIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE FIERARU NELI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SAVIN EMANOIL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANGHEL GABRIELA-LOLA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NAFTAN GEORGE-CĂTĂLIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHIRIŢOI CRISTIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANEA VIOLETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STANCIU GEORGETA-OLIMPIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOTPAL MIHAI-MIRCEA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANTONESCU PETRE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OPRESCU GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHEORGHE MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂNICĂ RĂZVAN-IONUŢ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CĂRNUŢĂ TUDOR-MIHAI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IONIŢĂ ALEXANDRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DĂNCIULOIU MARIAN-OVIDIU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PENEŞEL ANDREEA-ELENA
CANDIDAT INDEPENDENT APOSTOLACHE MIHAI CRISTIAN
CANDIDAT INDEPENDENT BOGDAN DUMITRU
CANDIDAT INDEPENDENT RĂDULESCU VIRGIL-FLORIN
CANDIDAT INDEPENDENT DUŢĂ MARIA-MIHAELA
Sursa: Pro TV