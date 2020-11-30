Rezultate alegeri parlamentare 2020 Olt. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Olt, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Olt la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Olt la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Olt la Senat la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA AMBRUS JÓZSEF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IMRE CSABA LORÁND
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DIMÉNY GYÖRGY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARTÓK ENIKŐ-MÁRIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEJÉR ZSOLT
ALIANȚA USR PLUS CÎRSTEA FLOREA
ALIANȚA USR PLUS RECE EMIL
ALIANȚA USR PLUS STĂNILĂ OVIDIU
ALIANȚA USR PLUS VĂDUVA CĂTĂLIN
ALIANȚA USR PLUS RUSU CARMEN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TRIFAN BOGDAN-ALEXANDRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BRICEAG NICUŞOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PĂUNESCU TEIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NECŞUŢ CONSTANTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PRUNDEANU NARCIZEL-ION
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VOICULESCU LIVIU-DUMITRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VOICU ION
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VULCĂNESCU ELISABETA-MIRUNA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MULŢESCU ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STĂNESCU PAUL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIREA SIMINICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CERNAT COSTIN-ŞERBAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BRĂTOI SORIN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MATEI MARIANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MILITARU MARIAN-CĂTĂLIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BADEA VANINA ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TĂNASIE FLORIN-SILVIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SORA CARLLA-DANIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MARINESCU MARIANA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ILIE ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VĂDUVA CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BALACI CRISTIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MITRUŢ MARIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CEAUŞENE CONSTANŢA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ZOFEI MIRCEA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOGA TEODOR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂDIŢĂ GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUICESCU MARICELA-PARASCHIVA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZBORA-CIUREL CONSTANTIN-AUGUSTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIUREL IOANA
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA CRĂCIUNICĂ DUMITRU-MUGUREL
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA RĂDĂNUŢ IOAN-EMILIAN
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA FIROIU VIRGINIA-MIRELA
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA DINCĂ LAURENŢIU
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA DUMITRAŞCU NICOLETA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DUMITRESCU CRISTIAN-MIHAIL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRIOTEASA LAURENŢIU MIHAI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DĂNCIOIU ANDRONICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SPULBĂR IONUŢ-EUGEN-GRAŢIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ALIMAN DANIEL-OCTAVIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIUBUCANA DICA-MILENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIACONU CRISTIAN-ŞTEFAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞERBAN DĂNUŢ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RÎNJA GEORGETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞERBAN IULIANA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MIREA STAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CEDICĂ MARIA
Lista candidaţilor din judeţul Olt la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PARA JÁNOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TARCZALI MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁJ NÁNDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSEH CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JAKAB ISTVÁN-BARNA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FAZAKAS ANDRÁS-LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OLÁH ISTVÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ORBÁN MIKLÓS
ALIANȚA USR PLUS BĂDICI FĂNEL
ALIANȚA USR PLUS PREDA ADRIANA
ALIANȚA USR PLUS PÎRLOGEA CĂTĂLIN-IONUŢ
ALIANȚA USR PLUS NEACŞA DRAGOŞ-DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NIŢĂ MIHAI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BĂLAŞA MARIUS
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STĂNESCU VIOREL-OCTAVIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPA VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CÎRLOGANU SILVIU-MIHAI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPESCU EMIL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COSTACHE MIRELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PANĂ TIBERIU-MIRCEA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞTIRBU GIGEL-SORINEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIAUŞU ANA-MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STANCIU GABRIEL-IONUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CACOVEANU ALEXANDRU-MIHAI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANGHEL MARIAN-VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MUNTEANU PAULICĂ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUDORICĂ MARIAN-VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAVEL CRISTIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IANCU MARIUS-IONEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRECU ION-CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARBU FLORIN-IONUŢ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHESNOIU ADRIAN-IONUŢ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALBOTĂ EMIL-FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SULGER CORNELIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLOREANU COSMIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂRBULETE ION-ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COPILĂU JENEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MARIŢA HARALAMBIE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BROBOANĂ DANIEL-CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TĂLĂBAN ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PÎRVULEŢU MIRELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BÎRLĂDEANU CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BABADAC IONUŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GOGOŢ-TEODORESCU VALERIU
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE NĂSTASE ANA-MARIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STANCU OCTAVIAN-MARIUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BĂBICEANU REMUS-NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOU DAMIANA-IONELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRĂCIUNESCU DORINEL-CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MAGIU ERVIN-IONUŢ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STANCU CONSTANŢA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RĂDUŢ ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NECŞULEA COSTEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIUREL DANIELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZBORA-CIUREL DINU-CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIOBANU MARIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DABU ION
PARTIDUL ROMÂNIA MARE NICOLAE NICOLAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŢENEA MARIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂTRUŢ LUCIAN-MARINEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GINGIR ANCA-MARINA
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA MAREŞ OVIDIU-VIRGIL
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA CHIRIŢĂ LAURENŢIU-GEORGE
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA TRUŞCĂ GEORGE
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA DUMITRESCU IULIAN
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA CHIRIŢĂ COSMINA-ANDREEA
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA VÂNTU FLOAREA
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA VÎLVOI NICOLETA
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA DUMITRAŞCU ILIE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STROE SMARANDA-OLIMPIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂRBUIA DANIEL-CRISTIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NAE MIHĂIŢĂ-ROBERT
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MALACU AUREL MARIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MANU ILINCA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SAIMAC GRIGORICĂ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPA NICUŞOR
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SÎRBU MARIUS-IONUŢ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIACONU GABRIEL MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞTEFAN IONUŢ-MARIUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RÎNJA COSMINA-MIHAELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PODARU VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RÎNJA IONELA-ISABELLE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOCHINĂ EMILIA-ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN JOIA IULIAN-RĂZVAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞERBAN SILVICĂ
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN VELCU VASILE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GEORGESCU LUIGI
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN AVRAM VASILE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DUICU ELENA
Sursa: Pro TV