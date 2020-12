Rezultate alegeri parlamentare 2020 Olt. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Olt, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Olt la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Citește și Cum arăta harta României după alegerile parlamentare din 2016. Partidul care a câștigat cele mai multe mandate de parlamentar

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.



Lista candidaţilor din judeţul Olt la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Olt la Senat la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA AMBRUS JÓZSEF

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IMRE CSABA LORÁND

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DIMÉNY GYÖRGY

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARTÓK ENIKŐ-MÁRIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEJÉR ZSOLT

ALIANȚA USR PLUS CÎRSTEA FLOREA

ALIANȚA USR PLUS RECE EMIL

ALIANȚA USR PLUS STĂNILĂ OVIDIU

ALIANȚA USR PLUS VĂDUVA CĂTĂLIN

ALIANȚA USR PLUS RUSU CARMEN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TRIFAN BOGDAN-ALEXANDRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BRICEAG NICUŞOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PĂUNESCU TEIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NECŞUŢ CONSTANTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PRUNDEANU NARCIZEL-ION

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VOICULESCU LIVIU-DUMITRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIUCU GHEORGHE ALIN SORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VOICU ION

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VULCĂNESCU ELISABETA-MIRUNA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MULŢESCU ADRIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STĂNESCU PAUL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIREA SIMINICA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CERNAT COSTIN-ŞERBAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BRĂTOI SORIN-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MATEI MARIANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MILITARU MARIAN-CĂTĂLIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BADEA VANINA ELENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TĂNASIE FLORIN-SILVIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SORA CARLLA-DANIELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MARINESCU MARIANA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ILIE ALEXANDRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VĂDUVA CRISTIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BALACI CRISTIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MITRUŢ MARIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CEAUŞENE CONSTANŢA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ZOFEI MIRCEA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOGA TEODOR

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂDIŢĂ GHEORGHE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUICESCU MARICELA-PARASCHIVA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZBORA-CIUREL CONSTANTIN-AUGUSTIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIUREL IOANA

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA CRĂCIUNICĂ DUMITRU-MUGUREL

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA RĂDĂNUŢ IOAN-EMILIAN

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA FIROIU VIRGINIA-MIRELA

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA DINCĂ LAURENŢIU

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA DUMITRAŞCU NICOLETA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DUMITRESCU CRISTIAN-MIHAIL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRIOTEASA LAURENŢIU MIHAI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DĂNCIOIU ANDRONICA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SPULBĂR IONUŢ-EUGEN-GRAŢIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ALIMAN DANIEL-OCTAVIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIUBUCANA DICA-MILENA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIACONU CRISTIAN-ŞTEFAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞERBAN DĂNUŢ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RÎNJA GEORGETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞERBAN IULIANA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MIREA STAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CEDICĂ MARIA

Lista candidaţilor din judeţul Olt la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PARA JÁNOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TARCZALI MARIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁJ NÁNDOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSEH CSABA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JAKAB ISTVÁN-BARNA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FAZAKAS ANDRÁS-LEVENTE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OLÁH ISTVÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ORBÁN MIKLÓS

ALIANȚA USR PLUS BĂDICI FĂNEL

ALIANȚA USR PLUS PREDA ADRIANA

ALIANȚA USR PLUS PÎRLOGEA CĂTĂLIN-IONUŢ

ALIANȚA USR PLUS NEACŞA DRAGOŞ-DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NIŢĂ MIHAI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BĂLAŞA MARIUS

PARTIDUL PRO ROMÂNIA STĂNESCU VIOREL-OCTAVIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPA VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CÎRLOGANU SILVIU-MIHAI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPESCU EMIL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA COSTACHE MIRELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PANĂ TIBERIU-MIRCEA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞTIRBU GIGEL-SORINEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIAUŞU ANA-MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STANCIU GABRIEL-IONUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CACOVEANU ALEXANDRU-MIHAI

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANGHEL MARIAN-VIOREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MUNTEANU PAULICĂ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUDORICĂ MARIAN-VIOREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAVEL CRISTIAN-CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IANCU MARIUS-IONEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRECU ION-CĂTĂLIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARBU FLORIN-IONUŢ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHESNOIU ADRIAN-IONUŢ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALBOTĂ EMIL-FLORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SULGER CORNELIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLOREANU COSMIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂRBULETE ION-ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COPILĂU JENEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MARIŢA HARALAMBIE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BROBOANĂ DANIEL-CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TĂLĂBAN ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PÎRVULEŢU MIRELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BÎRLĂDEANU CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BABADAC IONUŢ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GOGOŢ-TEODORESCU VALERIU

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE NĂSTASE ANA-MARIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STANCU OCTAVIAN-MARIUS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BĂBICEANU REMUS-NICOLAE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOU DAMIANA-IONELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CRĂCIUNESCU DORINEL-CONSTANTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MAGIU ERVIN-IONUŢ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STANCU CONSTANŢA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RĂDUŢ ALEXANDRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NECŞULEA COSTEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIUREL DANIELA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZBORA-CIUREL DINU-CONSTANTIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIOBANU MARIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DABU ION

PARTIDUL ROMÂNIA MARE NICOLAE NICOLAE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŢENEA MARIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂTRUŢ LUCIAN-MARINEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GINGIR ANCA-MARINA

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA MAREŞ OVIDIU-VIRGIL

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA CHIRIŢĂ LAURENŢIU-GEORGE

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA TRUŞCĂ GEORGE

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA DUMITRESCU IULIAN

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA CHIRIŢĂ COSMINA-ANDREEA

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA VÂNTU FLOAREA

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA VÎLVOI NICOLETA

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA DUMITRAŞCU ILIE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STROE SMARANDA-OLIMPIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂRBUIA DANIEL-CRISTIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NAE MIHĂIŢĂ-ROBERT

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MALACU AUREL MARIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MANU ILINCA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SAIMAC GRIGORICĂ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPA NICUŞOR

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SÎRBU MARIUS-IONUŢ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIACONU GABRIEL MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞTEFAN IONUŢ-MARIUS

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RÎNJA COSMINA-MIHAELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PODARU VASILE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RÎNJA IONELA-ISABELLE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOCHINĂ EMILIA-ELENA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN JOIA IULIAN-RĂZVAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞERBAN SILVICĂ

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN VELCU VASILE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GEORGESCU LUIGI

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN AVRAM VASILE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DUICU ELENA