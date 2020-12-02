Rezultate alegeri parlamentare 2020 Neamț. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Neamț, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Neamț la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Neamț la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Neamț la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHITIC DRAGOŞ VICTOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PREDA NECULAI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TATOMIR ALINA-MIHAELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOROŞANU IONUŢ ALIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BULAI MARIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUC ALEXANDRU-RĂZVAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCA-MOISE FLORENTINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AVADANEI NECULAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIOCOIU IONUŢ-LIVIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOURCEANU ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MANOLIU DAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIŢEI CĂTĂLIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIRILĂ ADRIEAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VORNICU FLORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRACHE LAVINIA-IRINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ERŐS LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁLL-RIMOTI ANDREA-NOÉMI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANGI ZOLTÁN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ZAHARIA FLORIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IRIMIA MARIUS-IOAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA NĂSOI LUMINIŢA-CRISTINA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ANCUŢA GABRIEL-COSMIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BONTAŞ CORNELIU-GRIGORE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢAPU NAZARE EUGEN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TEODORESCU CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PREDA ELENA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PANAITE VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IVANOV NECULAI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DEMETERCĂ CRISTINA-ELENA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VACARIU SORIN-VASILE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DUMA FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DĂMOC IULIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIHUŢ SORIN-CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TĂNĂSELEA IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUNĂRE IULIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHĂILĂ ROXANA-GEORGETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOBANU MIHAELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LAZĂR ANCA-ELISABETA
PARTIDUL VERDE SALAMON ROBERT
PARTIDUL VERDE MOISĂ LUCIEA-ELENA
PARTIDUL VERDE GREŞANU SORIN-VASILE
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ UDROIU LICA-TINUŢA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ DRĂGHICEANU CRISTIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN VASILACHE ION
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ATIMOFTIOAIE IONEL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TATARU VASILE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RAITA LĂCRĂMIOARA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE PĂCURICI LUCIAN-NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LAVRIC SORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IACOB DUMITRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CLIMESCU VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LULEA FRANCISC
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ALUCULESEI ALINA-ELENA
Lista candidaţilor din judeţul Neamț la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GAVRILESCU BOGDAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SAUCIUC CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PASCARU ELENA-LĂCRĂMIOARA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GONTARU GAVRIL MIHAI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OBREJA TOADER
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TANCĂU IOAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COBZARU EUGEN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POMPAŞ GEORGIANA-MIHAELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ AVASILOAIEI NICOLAE-CIPRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GHERGHEL FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞERBAN CIPRIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BULAI OANA-GIANINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUNTEANU REMUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ZAMFIRA CONSTANTIN-CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCACHI GABRIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COVASAN ANTON
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NIŢĂ GEO-OVIDIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DIACONIŢA OCTAVIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RADU TUDOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PĂDURARU RĂDUCU-ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOHĂNEANU BOGDAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIUBOTARU MĂDĂLINA-VERONICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LEHĂDUŞ ALIN-ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NICA ANDREI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TROFIN MIHAI-FLORENTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TICUŞAN IOAN-CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ZBRANCA MĂDĂLINA-ELENA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GAVRIL EDUARD-OVIDIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLOREA ALEXANDRU-MIHAI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TIHENEA CRISTIAN-ROMULUS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GYÖRGY BOTOND
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSERGŐ OTTÓ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY HUNOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KULCSÁR LÁSZLÓ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ISÁN MAGDA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BAKAI SZENDE-BEÁTA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PETŐ DALMA-CSILLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY RÉKA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BULAI IULIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TOFAN RAMONA-MIRELA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DAVID LAURA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BUZDUGAN ALIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BERBECE TIBERIUS
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HUCI BOGDAN-VASILE
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALBU IONEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RUSU OVIDIU-PAUL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DRANCĂ MARIAN-GABRIEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PUŞCAŞU MARIUS
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COZMANCIUC CORNELIU-MUGUREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LEOREANU LAURENŢIU-DAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CALISTA MARA-DANIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUHUŞANU BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VASILIU-MACOVEI DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALUI-GHEORGHE ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ONICIUC GRIGORUŢĂ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MERIUŢĂ CIPRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL JUCAN ADRIAN-GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DIACONU VLAD-CODRIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DULAMĂ LAURENŢIU-CRISTINEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRĂGOI MARIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TOMA OVIDIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RUSU MARIUS-AUGUSTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) APOSTOLESCU DUMITRU-DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BÂRSAN VASILE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LĂPUŞNEANU PAUL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CATARAMĂ IONELA-MARINELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VACARIU COSMIN-PAUL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DUŢU SILVIA-DOINIŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MISĂILĂ IOAN CĂTĂLIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN AŞCHIOPOAEI CONSTANTIN-ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROTARIU DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PURCEL-DOBRESCU LILIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOLERU ECATERINA-NICULINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIONTU MARIUS GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BURDULOI COSTEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HOMESCU LIVIU-MARIUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PLUGĂRIŢA ALEXANDRU-GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PERCĂ CIPRIAN
PARTIDUL VERDE HOFMAN LUCIAN
PARTIDUL VERDE GÎDA ANDRADA-ELENA
PARTIDUL VERDE CIOBANU-ONOFRAŞ ADRIAN
PARTIDUL VERDE MITREA CLAUDIU-GHEORGHIŢĂ
PARTIDUL VERDE ATUDOREI MIHAI-TUDOR
PARTIDUL VERDE NEDELCU ALINA-ELENA
PARTIDUL VERDE APOSTOL DANIEL-IONEL
PARTIDUL VERDE BOUREANU ALEXANDRU-CONSTANTIN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ GAVRIL MIHAI-ROMICĂ
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PĂSTRĂVANU SILVIU-COSTEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PĂSTRĂVANU LAURA-MARIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CRÎŞMARIU VASILE-CIPRIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PATRICHE GHEORGHE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TANASĂ IOAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TATARU MARIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ŞTIRBU VASILE
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE SOFRON ALEXANDRA-MIHAELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MITREA DUMITRINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CONSTANTIN RADU-EMIL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POEŢELEA IONUŢ-VALERIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ARSINTE VALENTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŢIFUI GHIŢĂ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR APETRI DORIN-CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROTUNDU MĂDĂLINA-ALEXANDRA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIACONU CLAUDIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IRIMIA IOANA-ALEXANDRA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LULEA TEREZA
Sursa: StirilePROTV