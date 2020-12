Rezultate alegeri parlamentare 2020 Neamț. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Neamț, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota, iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Neamț la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Neamț la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Neamț la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHITIC DRAGOŞ VICTOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PREDA NECULAI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TATOMIR ALINA-MIHAELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOROŞANU IONUŢ ALIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BULAI MARIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUC ALEXANDRU-RĂZVAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCA-MOISE FLORENTINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AVADANEI NECULAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIOCOIU IONUŢ-LIVIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOURCEANU ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MANOLIU DAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIŢEI CĂTĂLIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIRILĂ ADRIEAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VORNICU FLORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRACHE LAVINIA-IRINA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ERŐS LEVENTE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁLL-RIMOTI ANDREA-NOÉMI

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANGI ZOLTÁN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ZAHARIA FLORIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IRIMIA MARIUS-IOAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA NĂSOI LUMINIŢA-CRISTINA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ANCUŢA GABRIEL-COSMIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BONTAŞ CORNELIU-GRIGORE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢAPU NAZARE EUGEN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TEODORESCU CONSTANTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PREDA ELENA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PANAITE VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IVANOV NECULAI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DEMETERCĂ CRISTINA-ELENA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VACARIU SORIN-VASILE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DUMA FLORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DĂMOC IULIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIHUŢ SORIN-CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TĂNĂSELEA IOAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUNĂRE IULIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHĂILĂ ROXANA-GEORGETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOBANU MIHAELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LAZĂR ANCA-ELISABETA

PARTIDUL VERDE SALAMON ROBERT

PARTIDUL VERDE MOISĂ LUCIEA-ELENA

PARTIDUL VERDE GREŞANU SORIN-VASILE

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ UDROIU LICA-TINUŢA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ DRĂGHICEANU CRISTIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN VASILACHE ION

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ATIMOFTIOAIE IONEL

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TATARU VASILE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RAITA LĂCRĂMIOARA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE PĂCURICI LUCIAN-NICOLAE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LAVRIC SORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IACOB DUMITRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CLIMESCU VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LULEA FRANCISC

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ALUCULESEI ALINA-ELENA

Lista candidaţilor din judeţul Neamț la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GAVRILESCU BOGDAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SAUCIUC CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PASCARU ELENA-LĂCRĂMIOARA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GONTARU GAVRIL MIHAI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OBREJA TOADER

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TANCĂU IOAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COBZARU EUGEN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POMPAŞ GEORGIANA-MIHAELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ AVASILOAIEI NICOLAE-CIPRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GHERGHEL FLORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞERBAN CIPRIAN-CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BULAI OANA-GIANINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUNTEANU REMUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ZAMFIRA CONSTANTIN-CĂTĂLIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCACHI GABRIELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COVASAN ANTON

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NIŢĂ GEO-OVIDIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DIACONIŢA OCTAVIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RADU TUDOREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PĂDURARU RĂDUCU-ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOHĂNEANU BOGDAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIUBOTARU MĂDĂLINA-VERONICA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LEHĂDUŞ ALIN-ŞTEFAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NICA ANDREI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TROFIN MIHAI-FLORENTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TICUŞAN IOAN-CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ZBRANCA MĂDĂLINA-ELENA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GAVRIL EDUARD-OVIDIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLOREA ALEXANDRU-MIHAI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TIHENEA CRISTIAN-ROMULUS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GYÖRGY BOTOND

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSERGŐ OTTÓ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY HUNOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KULCSÁR LÁSZLÓ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ISÁN MAGDA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BAKAI SZENDE-BEÁTA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PETŐ DALMA-CSILLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY RÉKA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BULAI IULIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TOFAN RAMONA-MIRELA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DAVID LAURA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BUZDUGAN ALIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BERBECE TIBERIUS

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HUCI BOGDAN-VASILE

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ALBU IONEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RUSU OVIDIU-PAUL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DRANCĂ MARIAN-GABRIEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PUŞCAŞU MARIUS

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COZMANCIUC CORNELIU-MUGUREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LEOREANU LAURENŢIU-DAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CALISTA MARA-DANIELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUHUŞANU BOGDAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VASILIU-MACOVEI DANIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALUI-GHEORGHE ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ONICIUC GRIGORUŢĂ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MERIUŢĂ CIPRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL JUCAN ADRIAN-GABRIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DIACONU VLAD-CODRIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DULAMĂ LAURENŢIU-CRISTINEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRĂGOI MARIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TOMA OVIDIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RUSU MARIUS-AUGUSTIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) APOSTOLESCU DUMITRU-DANIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BÂRSAN VASILE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LĂPUŞNEANU PAUL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CATARAMĂ IONELA-MARINELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VACARIU COSMIN-PAUL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DUŢU SILVIA-DOINIŢA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MISĂILĂ IOAN CĂTĂLIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN AŞCHIOPOAEI CONSTANTIN-ADRIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROTARIU DANIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PURCEL-DOBRESCU LILIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOLERU ECATERINA-NICULINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIONTU MARIUS GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BURDULOI COSTEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HOMESCU LIVIU-MARIUS

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PLUGĂRIŢA ALEXANDRU-GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PERCĂ CIPRIAN

PARTIDUL VERDE HOFMAN LUCIAN

PARTIDUL VERDE GÎDA ANDRADA-ELENA

PARTIDUL VERDE CIOBANU-ONOFRAŞ ADRIAN

PARTIDUL VERDE MITREA CLAUDIU-GHEORGHIŢĂ

PARTIDUL VERDE ATUDOREI MIHAI-TUDOR

PARTIDUL VERDE NEDELCU ALINA-ELENA

PARTIDUL VERDE APOSTOL DANIEL-IONEL

PARTIDUL VERDE BOUREANU ALEXANDRU-CONSTANTIN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ GAVRIL MIHAI-ROMICĂ

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PĂSTRĂVANU SILVIU-COSTEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PĂSTRĂVANU LAURA-MARIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CRÎŞMARIU VASILE-CIPRIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PATRICHE GHEORGHE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TANASĂ IOAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TATARU MARIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ŞTIRBU VASILE

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE SOFRON ALEXANDRA-MIHAELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MITREA DUMITRINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CONSTANTIN RADU-EMIL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POEŢELEA IONUŢ-VALERIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ARSINTE VALENTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŢIFUI GHIŢĂ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR APETRI DORIN-CONSTANTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROTUNDU MĂDĂLINA-ALEXANDRA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIACONU CLAUDIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IRIMIA IOANA-ALEXANDRA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LULEA TEREZA