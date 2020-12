Rezultate alegeri parlamentare 2020 Maramureș. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Maramureș, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Maramureș la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Maramureș la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Maramureș la Senat la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VICSAI IOAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SARKADI-CSISZAR LEVENTE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HAVRICS CSILLA-IMOLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SEBŐK ZOLTAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PINTÉR ZSOLT-ISTVÁN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VLAŞIN SORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOITOR VASILE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IUSCO IRINA-ADRIANA-GABRIELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUREŞAN GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOGA LILIANA-REGHINA



PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEGRUŢ CORNELIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROBU NICUŞOR-LIVIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VIŞOVAN GHEORGHE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ISAC IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FILIP TĂNASE-ION



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MORAR LUCIAN-IOAN-TITUS

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOLDOVAN GEORGE-DUMITRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DOBOCAN ROMEO

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŢOFEI SIMION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ILBAN CARMEN



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ CRISTIAN-AUGUSTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TURCSIN IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COSTIN-HENDEA ANCA-MINODORA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LAZĂR DORU-ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BREZOCZKI VALERIA-MIRELA



ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IVAN DAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BAIAS MĂNDIŢA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA NASUI IONEL-CĂTALIN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE NAGY-SPILLER ROBERT-FRANCISC

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE FRUMOS GHEORGHE



PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE ŞIMAN GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE PAPARIGA IULIA

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE IUGA PETRU

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE TALOŞ CORNELIU-GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE POP GRIGORE



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TOMOIAGĂ IOAN-VASILE



PARTIDUL VERDE GHERMAN VASILE

PARTIDUL VERDE HOBAN TEODOR-AVRAM

PARTIDUL VERDE LIBOTEAN SIMONA-FLORICA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANGHELUŢĂ IOAN-LUCIAN-DUMITRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUREŞAN ILEANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POP ORHIDEEA-MIRABELA-MARIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LEŞE IOAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PRUNĂ VIRGIL



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BIRIŞAN OVIDIU-RĂZVAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUD MARILENA-CAROLA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOLCHIŞ SILVIA-LORENA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BACHMAŢCHI IONA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BERINDAN SEBASTIAN-CĂLIN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŞTEFANCA TOADER

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OPRIŞ LAURENŢIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PALENCSAR TEODORA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POP TEODOR

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CÂMPAN DANIEL-IONEL



PARTIDUL ROMÂNIA MARE VĂSUŢ IOANA-CODRUŢA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIHORDEA MIRCEA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TOMOIAGĂ TOADER

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PETCA IOAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATEŞAN CRISTINA-DANIELA



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE LUCA ADRIAN

Lista candidaţilor din judeţul Maramureș la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA APJOK NORBERT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BÉRES ŞTEFAN-VASILE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HITTER ANNAMARIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PAP ZSOLT-ISTVAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ORBAN ISTVAN-DANIEL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODOR AGOTA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOSA TIBOR-ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HOLLO IOSIF

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PALL ALBERT



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ZETEA GABRIEL-VALER

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞIMON GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUTUZA COSMIN-RĂZVAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUTCURE LUCIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OANEA IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DRAGOŞ NELU-RADU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂLAN FLAVIU-BOGDAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TIMBUŞ MIHAI-CORNEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MAXIM GABRIEL-FILIP



PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARINCAŞ VIORICA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARCAN DAN-CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARINCAŞ IONUŢ-VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA IUGA NICOLAE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CUPŞA-MANLUP ANCUŢA-RAFILA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DARABĂ CĂTĂLIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MEDEŞAN DELIA-LILIANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TALPOŞ MONICA-MARIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TIMIŞ ILIE



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TODORAN ADRIAN-MIHĂIŢĂ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CREŢ FLORIN-NICOLAE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VARGA CORNEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FILIPAŞ LUCIA-DANIELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FILIPCIUC GABRIEL-PETRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SLEZINGER BELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP ADRIAN-CORNEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP BOGDAN-VLAD

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP-PANICI BENIAMIN-CĂLIN



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOTA CĂLIN-IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALEXE FLORIN-ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CICEU FELICIAN-GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHALI ANIŞOARA-IULIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALB VASILE-DORINEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LEŞE MITRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MĂTIEŞ IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PETRUŢ VLADIMIR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞTEŢCO GABRIEL-BOGDAN



ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CRISTIAN BRIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DURUŞ VLAD-EMANUEL

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BARBUR FLORIN-GHEORGHE

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VULTUR NICOLETA-AURELIA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA POP DAN-VASILE

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DIPŞE ANDREI-CLAUDIU

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MARTA TUDOR-MIHAI

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MUREŞAN MARIANA-LAURA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ACIUAN ALEXANDRU-ADRIAN



PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE TIVADAR CORNEL-MARIUS

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE CIURTE SIMION

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BÂLE GAVRIL

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE CORA ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE MIERLUŢIU MARIETA-ANGELA

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE IANOVICI VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE COPOS VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BRETAN VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE POP MIHAI



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TOMOIAGĂ VIOREL-BOGDAN



PARTIDUL VERDE ILYES LORAND

PARTIDUL VERDE SARCA ŞTEFAN

PARTIDUL VERDE DANCI SANDA-SORINA

PARTIDUL VERDE POP DINU-GHEORGHE

PARTIDUL VERDE TOMOIAGĂ VASILE-DANIEL

PARTIDUL VERDE BARTHA SZABOLCS-ATILLA

PARTIDUL VERDE BĂBAN ROLAND



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOTA MARIUS-SORIN-OVIDIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MEDAN ANGELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPP VIOREL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOMOIAGĂ SORIN-ION

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IUGA SIMION

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŢULEAN ADAM-ION

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOB ADRIAN-IOAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUNCA GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOGOVIŢ COSMIN-VASILE



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GROZA LIVIU-CIPRIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COSTENIUC CRISTIAN-OVIDIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ANIŢAŞ ANDREI-VASILE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POP ZAMFIR

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GHINDA GABRIELA-ELEONORA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COSTENIUC ANDREEA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SARMAŞI NISTOR-CĂLIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOBANU MARIAN-BOGDAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BARANY FRANCISC-GIANI



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POP DARIUS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOTIŞ RADU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIORNEI DANIEL-CĂTĂLIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PALENCSAR PAUL-ROBERT

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOZGA DANIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR INOAN IONICA-DANIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIBIL CORNEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHESA DANIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIBIL MARIA-ANIŞOARA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE LIHET NISTOR

PARTIDUL ROMÂNIA MARE POP LOREDANA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE FIŢIGĂU MIHAI

PARTIDUL ROMÂNIA MARE POP DUMITRU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATEŞAN GABRIEL-VIRGIL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PASARE MIRON

PARTIDUL ROMÂNIA MARE HAUŞI GABRIEL-FLORIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE POP MARCELA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE COSTINAŞ VIOREL



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE POP ARABELA