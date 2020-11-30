Rezultate alegeri parlamentare 2020 Maramureș. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Maramureș, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Maramureș la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Maramureș la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Maramureș la Senat la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VICSAI IOAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SARKADI-CSISZAR LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HAVRICS CSILLA-IMOLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SEBŐK ZOLTAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PINTÉR ZSOLT-ISTVÁN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VLAŞIN SORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOITOR VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IUSCO IRINA-ADRIANA-GABRIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUREŞAN GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOGA LILIANA-REGHINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEGRUŢ CORNELIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROBU NICUŞOR-LIVIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VIŞOVAN GHEORGHE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ISAC IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FILIP TĂNASE-ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MORAR LUCIAN-IOAN-TITUS
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOLDOVAN GEORGE-DUMITRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DOBOCAN ROMEO
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŢOFEI SIMION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ILBAN CARMEN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ CRISTIAN-AUGUSTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TURCSIN IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COSTIN-HENDEA ANCA-MINODORA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LAZĂR DORU-ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BREZOCZKI VALERIA-MIRELA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IVAN DAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BAIAS MĂNDIŢA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA NASUI IONEL-CĂTALIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE NAGY-SPILLER ROBERT-FRANCISC
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE FRUMOS GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE ŞIMAN GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE PAPARIGA IULIA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE IUGA PETRU
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE TALOŞ CORNELIU-GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE POP GRIGORE
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TOMOIAGĂ IOAN-VASILE
PARTIDUL VERDE GHERMAN VASILE
PARTIDUL VERDE HOBAN TEODOR-AVRAM
PARTIDUL VERDE LIBOTEAN SIMONA-FLORICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANGHELUŢĂ IOAN-LUCIAN-DUMITRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUREŞAN ILEANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POP ORHIDEEA-MIRABELA-MARIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LEŞE IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PRUNĂ VIRGIL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BIRIŞAN OVIDIU-RĂZVAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUD MARILENA-CAROLA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOLCHIŞ SILVIA-LORENA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BACHMAŢCHI IONA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BERINDAN SEBASTIAN-CĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŞTEFANCA TOADER
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OPRIŞ LAURENŢIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PALENCSAR TEODORA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POP TEODOR
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CÂMPAN DANIEL-IONEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VĂSUŢ IOANA-CODRUŢA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIHORDEA MIRCEA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TOMOIAGĂ TOADER
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PETCA IOAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATEŞAN CRISTINA-DANIELA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE LUCA ADRIAN
Lista candidaţilor din judeţul Maramureș la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA APJOK NORBERT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BÉRES ŞTEFAN-VASILE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HITTER ANNAMARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PAP ZSOLT-ISTVAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ORBAN ISTVAN-DANIEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODOR AGOTA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOSA TIBOR-ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HOLLO IOSIF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PALL ALBERT
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ZETEA GABRIEL-VALER
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞIMON GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUTUZA COSMIN-RĂZVAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUTCURE LUCIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OANEA IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DRAGOŞ NELU-RADU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂLAN FLAVIU-BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TIMBUŞ MIHAI-CORNEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MAXIM GABRIEL-FILIP
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARINCAŞ VIORICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARCAN DAN-CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARINCAŞ IONUŢ-VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IUGA NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CUPŞA-MANLUP ANCUŢA-RAFILA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DARABĂ CĂTĂLIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MEDEŞAN DELIA-LILIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TALPOŞ MONICA-MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TIMIŞ ILIE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TODORAN ADRIAN-MIHĂIŢĂ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CREŢ FLORIN-NICOLAE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VARGA CORNEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FILIPAŞ LUCIA-DANIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FILIPCIUC GABRIEL-PETRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SLEZINGER BELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP ADRIAN-CORNEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP BOGDAN-VLAD
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POP-PANICI BENIAMIN-CĂLIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOTA CĂLIN-IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALEXE FLORIN-ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CICEU FELICIAN-GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHALI ANIŞOARA-IULIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ALB VASILE-DORINEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LEŞE MITRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MĂTIEŞ IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PETRUŢ VLADIMIR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞTEŢCO GABRIEL-BOGDAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CRISTIAN BRIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DURUŞ VLAD-EMANUEL
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BARBUR FLORIN-GHEORGHE
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VULTUR NICOLETA-AURELIA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA POP DAN-VASILE
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DIPŞE ANDREI-CLAUDIU
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MARTA TUDOR-MIHAI
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MUREŞAN MARIANA-LAURA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ACIUAN ALEXANDRU-ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE TIVADAR CORNEL-MARIUS
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE CIURTE SIMION
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BÂLE GAVRIL
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE CORA ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE MIERLUŢIU MARIETA-ANGELA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE IANOVICI VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE COPOS VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BRETAN VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE POP MIHAI
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TOMOIAGĂ VIOREL-BOGDAN
PARTIDUL VERDE ILYES LORAND
PARTIDUL VERDE SARCA ŞTEFAN
PARTIDUL VERDE DANCI SANDA-SORINA
PARTIDUL VERDE POP DINU-GHEORGHE
PARTIDUL VERDE TOMOIAGĂ VASILE-DANIEL
PARTIDUL VERDE BARTHA SZABOLCS-ATILLA
PARTIDUL VERDE BĂBAN ROLAND
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOTA MARIUS-SORIN-OVIDIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MEDAN ANGELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPP VIOREL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOMOIAGĂ SORIN-ION
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IUGA SIMION
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŢULEAN ADAM-ION
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOB ADRIAN-IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUNCA GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOGOVIŢ COSMIN-VASILE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GROZA LIVIU-CIPRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COSTENIUC CRISTIAN-OVIDIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ANIŢAŞ ANDREI-VASILE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POP ZAMFIR
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GHINDA GABRIELA-ELEONORA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COSTENIUC ANDREEA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SARMAŞI NISTOR-CĂLIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOBANU MARIAN-BOGDAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BARANY FRANCISC-GIANI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POP DARIUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOTIŞ RADU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIORNEI DANIEL-CĂTĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PALENCSAR PAUL-ROBERT
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOZGA DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR INOAN IONICA-DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIBIL CORNEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHESA DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIBIL MARIA-ANIŞOARA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE LIHET NISTOR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE POP LOREDANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE FIŢIGĂU MIHAI
PARTIDUL ROMÂNIA MARE POP DUMITRU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATEŞAN GABRIEL-VIRGIL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PASARE MIRON
PARTIDUL ROMÂNIA MARE HAUŞI GABRIEL-FLORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE POP MARCELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE COSTINAŞ VIOREL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE POP ARABELA
Sursa: Pro TV