Rezultate alegeri parlamentare 2020 Ilfov. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Ilfov, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Ilfov la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Ilfov la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Ilfov la Senat la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ANDREI FLORIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE TELEMAN CIPRIAN-SERGIU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CĂRBUNARU GABRIEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SÂMBOTIN SANDA-LUMINIŢA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHAI ALFRED-LAURENŢIU-ANTONIO
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IORDACHE VIOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOLINTINEANU GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUDOR MARIANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAULIUC NICOLETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞTEFĂNESCU GEORGE-ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANGHEL PETRE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ENE GEORGE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CONSTANTIN ADRIAN-CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MESEŞEANU ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRICĂ ANDREI-IONUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LEFTER ANDREEA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUMITRU LIVIU-DOMINIC
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ROGOJAN MIHAI-CIPRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUŞAT NELA-MIRELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANDREI NINEL-FLORIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KELEMEN SZABOLCS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOLCSAR GYULA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ENYEDI MIHAI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MESTER IBOLYA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POPESCU GEORGE-LUCIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DRĂGAN NATALIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŞTEFAN VICTORIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIRU NICOLAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GEAMĂNU IONUŢ-ADRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RANETE VIORICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUMITRU DIDI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOADER FLORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CODRESCU LENUŢA-FLORENTINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HAGIMA CĂLIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDREI NICOLAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE OLTEANU ALEXANDRU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDREI TEODOR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOLDOVEANU MARGARETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR IONESCU ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR NISIPEANU VLĂDUŢU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR NISTOR MARIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR MORAR GABRIELA
PARTIDUL VERDE MĂRGĂRINT DOREL-GHEORGHE
PARTIDUL VERDE NICULAE RUXANDRA-IULIANA
PARTIDUL VERDE RAICU-RĂCHITAN LAVINIU-GABRIEL
PARTIDUL VERDE DECU GABRIEL-ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HURDUZEU OVIDIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI CLAUDIU-MARIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TÂRÂLĂ EMIL-COSTEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BALKAN OLGA-GABRIELA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ GRIGORAŞ ANDREI-CRISTINEL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE DUMITRAŞCU VALENTIN
Lista candidaţilor din judeţul Ilfov la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CAMBERA OANA-ALEXANDRA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GRĂDINARU BOGDAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE PANDELEA ROXANA-MARA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VELTEREAN RĂZVAN-MARIAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE GRIGORE RALUCA-MIHAELA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ION DRAGOŞ
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CREŢULESCU SILVIU-IULIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHIŢĂ DANIEL-FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BURGHIU DAVID-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COMAN ION-TUDOR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUDORIE VIOLETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞOVAR VICTOR-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VĂSII ALEXANDRU-BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STANCU ALEXANDRU-GEORGE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GHEORGHE ANDREI-DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUŢĂ GEORGE-CRISTIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SCRIOŞTEANU IONEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONIŢĂ DORINA-MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VINTILĂ MARIUS-ŞTEFAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICULAE PETRU-TEODOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DOGARU ION
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RIZOIU ANDREI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALBANI LAURA-MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TĂNASE SILVIU-IACOB
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ONEA ELENA-LIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COJOCARU ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOGZOIU CLAUDIU-MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IORDAN ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TUDORACHE RIZIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RĂDULESCU ŞTEFAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SCÎNTEE VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NAE DANIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RADU CONSTANTIN-DANIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STRÎMBEANU ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IANCU VALENTINA-MIRABELA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IANOSI ZSOLT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JAKÓ MIHÁLY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZÖCS HUNOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LUKÁCS OSZKÁR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA INCZE LÓRÁND-ISTVÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSISZÉR IZABELLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VERESS TÜNDE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OANŢĂ ILIE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GOLDHAGEN EMILIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POP CIPRIAN-DOREL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CERNEA IONUŢ-NINEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GHERGHINA IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TRĂSCĂU RALUCA-IONELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RADU NICOLAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOISE RĂDUCAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RĂDUNĂ ANA-MARIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONSTANTIN NICULAE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂDĂNOIU CARMEN-SILVIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CODRESCU IONEL-CĂTĂLIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞERBĂNESCU IULIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIRA ALINA-MĂDĂLINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN JULEA NICOLAE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PETRICEAN ANDREEA-FRANCISCA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CRISTESCU ALINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRAGOMIR ION
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOLDOVEANU CLAUDIU-LAURENŢIU-CRISTINEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GRIGORE CLAUDIA-GABRIELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CANĂ MIHAI
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CONSTANTIN VASILE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BADEA CARMEN-FLORENTINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANGHEL VIOLETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR MILITARU-POP HORIA-DRAGOŞ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR PURICEL GEORGE-EMIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR IOANA IULIANA-IONICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR IONIŢĂ ALEXANDRA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR RĂDOI ADINA LIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR TOMESCU ILIE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR ANDREI STOIAN
PARTIDUL VERDE STRATULAT MARIUS-IONUŢ
PARTIDUL VERDE FILIP ADRIAN
PARTIDUL VERDE HURDUC MARIAN
PARTIDUL VERDE DIMACHE RAMONA
PARTIDUL VERDE MATEI MARIN
PARTIDUL VERDE RĂDANŢU IONUŢ-ALEXANDRU
PARTIDUL VERDE DRĂGUŞIN FLORIN-ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŞERBAN GIANINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CREFELEAN BOGDAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PARASCHIV ANDREI MIRCEA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IONESCU IULIAN- AUREL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LEONTE LAURENŢIU-MARIUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TRUŞCULETE MARIAN-ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUREA BOGDAN-FLORIAN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ NICA FLORIN-IONEL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE IACOB RODICA
CANDIDAT INDEPENDENT MATEI SERGIU-LUCIAN
CANDIDAT INDEPENDENT ZMARANDA FLORIN
CANDIDAT INDEPENDENT ZAINEA CORNEL
Sursa: Pro TV