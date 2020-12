Rezultate alegeri parlamentare 2020 Ilfov. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Ilfov, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Ilfov la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Ilfov la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Ilfov la Senat la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ANDREI FLORIN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE TELEMAN CIPRIAN-SERGIU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CĂRBUNARU GABRIEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SÂMBOTIN SANDA-LUMINIŢA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHAI ALFRED-LAURENŢIU-ANTONIO

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IORDACHE VIOREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOLINTINEANU GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUDOR MARIANA



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAULIUC NICOLETA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞTEFĂNESCU GEORGE-ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANGHEL PETRE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ENE GEORGE



PARTIDUL PRO ROMÂNIA CONSTANTIN ADRIAN-CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MESEŞEANU ŞTEFAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRICĂ ANDREI-IONUŢ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LEFTER ANDREEA



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUMITRU LIVIU-DOMINIC

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ROGOJAN MIHAI-CIPRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUŞAT NELA-MIRELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANDREI NINEL-FLORIN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KELEMEN SZABOLCS



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOLCSAR GYULA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ENYEDI MIHAI

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MESTER IBOLYA



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POPESCU GEORGE-LUCIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DRĂGAN NATALIA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŞTEFAN VICTORIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIRU NICOLAE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GEAMĂNU IONUŢ-ADRIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RANETE VIORICA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUMITRU DIDI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOADER FLORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CODRESCU LENUŢA-FLORENTINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HAGIMA CĂLIN



PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDREI NICOLAE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE OLTEANU ALEXANDRU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDREI TEODOR

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOLDOVEANU MARGARETA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR IONESCU ELENA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR NISIPEANU VLĂDUŢU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR NISTOR MARIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR MORAR GABRIELA



PARTIDUL VERDE MĂRGĂRINT DOREL-GHEORGHE

PARTIDUL VERDE NICULAE RUXANDRA-IULIANA

PARTIDUL VERDE RAICU-RĂCHITAN LAVINIU-GABRIEL

PARTIDUL VERDE DECU GABRIEL-ADRIAN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HURDUZEU OVIDIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHAI CLAUDIU-MARIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TÂRÂLĂ EMIL-COSTEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BALKAN OLGA-GABRIELA



PARTIDUL NOUA DREAPTĂ GRIGORAŞ ANDREI-CRISTINEL

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE DUMITRAŞCU VALENTIN

Lista candidaţilor din judeţul Ilfov la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CAMBERA OANA-ALEXANDRA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GRĂDINARU BOGDAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE PANDELEA ROXANA-MARA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VELTEREAN RĂZVAN-MARIAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE GRIGORE RALUCA-MIHAELA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ION DRAGOŞ

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CREŢULESCU SILVIU-IULIAN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHIŢĂ DANIEL-FLORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BURGHIU DAVID-ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COMAN ION-TUDOR

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUDORIE VIOLETA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞOVAR VICTOR-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VĂSII ALEXANDRU-BOGDAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STANCU ALEXANDRU-GEORGE



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GHEORGHE ANDREI-DANIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TUŢĂ GEORGE-CRISTIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SCRIOŞTEANU IONEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONIŢĂ DORINA-MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VINTILĂ MARIUS-ŞTEFAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICULAE PETRU-TEODOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DOGARU ION



PARTIDUL PRO ROMÂNIA RIZOIU ANDREI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALBANI LAURA-MARIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TĂNASE SILVIU-IACOB

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ONEA ELENA-LIANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA COJOCARU ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOGZOIU CLAUDIU-MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA IORDAN ALEXANDRU



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TUDORACHE RIZIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RĂDULESCU ŞTEFAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SCÎNTEE VALENTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NAE DANIELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RADU CONSTANTIN-DANIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STRÎMBEANU ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IANCU VALENTINA-MIRABELA



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IANOSI ZSOLT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JAKÓ MIHÁLY

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZÖCS HUNOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LUKÁCS OSZKÁR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA INCZE LÓRÁND-ISTVÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSISZÉR IZABELLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VERESS TÜNDE



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OANŢĂ ILIE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GOLDHAGEN EMILIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POP CIPRIAN-DOREL



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CERNEA IONUŢ-NINEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GHERGHINA IOAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TRĂSCĂU RALUCA-IONELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RADU NICOLAE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOISE RĂDUCAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RĂDUNĂ ANA-MARIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONSTANTIN NICULAE



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂDĂNOIU CARMEN-SILVIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CODRESCU IONEL-CĂTĂLIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞERBĂNESCU IULIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIRA ALINA-MĂDĂLINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN JULEA NICOLAE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PETRICEAN ANDREEA-FRANCISCA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CRISTESCU ALINA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRAGOMIR ION

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOLDOVEANU CLAUDIU-LAURENŢIU-CRISTINEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GRIGORE CLAUDIA-GABRIELA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CANĂ MIHAI

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CONSTANTIN VASILE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BADEA CARMEN-FLORENTINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANGHEL VIOLETA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR MILITARU-POP HORIA-DRAGOŞ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR PURICEL GEORGE-EMIL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR IOANA IULIANA-IONICA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR IONIŢĂ ALEXANDRA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR RĂDOI ADINA LIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR TOMESCU ILIE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR ANDREI STOIAN



PARTIDUL VERDE STRATULAT MARIUS-IONUŢ

PARTIDUL VERDE FILIP ADRIAN

PARTIDUL VERDE HURDUC MARIAN

PARTIDUL VERDE DIMACHE RAMONA

PARTIDUL VERDE MATEI MARIN

PARTIDUL VERDE RĂDANŢU IONUŢ-ALEXANDRU

PARTIDUL VERDE DRĂGUŞIN FLORIN-ADRIAN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŞERBAN GIANINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CREFELEAN BOGDAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PARASCHIV ANDREI MIRCEA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IONESCU IULIAN- AUREL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LEONTE LAURENŢIU-MARIUS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TRUŞCULETE MARIAN-ALEXANDRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUREA BOGDAN-FLORIAN



PARTIDUL NOUA DREAPTĂ NICA FLORIN-IONEL

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE IACOB RODICA



CANDIDAT INDEPENDENT MATEI SERGIU-LUCIAN



CANDIDAT INDEPENDENT ZMARANDA FLORIN



CANDIDAT INDEPENDENT ZAINEA CORNEL