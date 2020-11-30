Rezultate alegeri parlamentare 2020 Iași. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Iași, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Iași la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Iași la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Iași la Senat la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BODEA MARIUS
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BEREA CRISTINEL-GABRIEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA FÂNTÂNĂ CRISTINA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE NECHITA RADU-MARIAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE COJOCARU CRISTINA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HAVÎRNEANU CEZAR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPA MARICEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COJOCARU PETRU-BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOCA ADRIAN-FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANTI ANTON
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COBUZ AURICA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ISOPESCU DORINA-NICOLINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SÎRBU RADU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIBOTARIU MIHĂIŢĂ-ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞURUBARU CODRIN-BOGDAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞTEFAN IULIAN-DAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MERCAŞ ALEXANDRU-LUCIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOFU IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SCÂNTEI LAURA-IULIANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BRĂTESCU LIVIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CAZACU ŞTEFAN-ANDREI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOZ PETRU-EDUARD
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BODOAŞCĂ MIHAI-CLAUDIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUPU MAGDALENA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DOLACHI-PELIN CONSTANTIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ROSMANN LÁSZLÓ-EDDIE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MIKLO ERNŐ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DARABONT ÉVA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RÁCZ GÁL SZABOLCS-NÁNDOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LEANCĂ IURIE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HADÂRCĂ ION
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOŢU NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COJOCARIU ALIN-CIPRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOCANU VERGINICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SIMIONESCU DUMITRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RUSU CONSTANTIN-DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ DIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ACHIREI IONELA-ALINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BARBACARU BOGDAN-VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IVĂNUŢĂ GABRIELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANGHELINA IONICA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BÎTEA VALENTINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ALBIŞTEANU CAMELIA
ALTERNATIVA DREAPTĂ RÂNJA TRAIAN-NECULAIE
ALTERNATIVA DREAPTĂ IORDACHE COSTIN
ALTERNATIVA DREAPTĂ DORNESCU GHEORGHE
ALTERNATIVA DREAPTĂ CERNESCU ROXANA-MIHAELA
ALTERNATIVA DREAPTĂ CHIRAŞCU CĂTĂLIN
ALTERNATIVA DREAPTĂ PASCARIU VALERIU
ALTERNATIVA DREAPTĂ VORNICESEI EUGEN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PINTILEI MIHAIL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RUSU VASILE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) KNIELING ANTON
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FARCAŞ RADU-CONSTANTIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NISTOR LAURA-IULIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPESCU DUMITRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COJOCARU ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR PINTILIE GABRIELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BURLACU VALENTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PRALEA VIRGINIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANOLE-POPESCU DIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANGHEL FLORIN-MIRCEA-CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROMAN COSTEL-LUCIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOMM VLAD
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HARTON TRAIAN-CRISTIAN
PARTIDUL VERDE SUFICEANU VASILE-LUCIAN
PARTIDUL VERDE OPREA PARASCHIVA
PARTIDUL VERDE GORGU MARINEL
PARTIDUL VERDE ROTARU ELENA
PARTIDUL VERDE OLAN STELICĂ
PARTIDUL VERDE CHIRILĂ VICTOR
PARTIDUL VERDE ANECHITOAIEI CĂTĂLIN
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA HRIŢAC MARCEL
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA ONIŞORU MUGUREL-NARCIS
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA VÎLCU SILVIANA-GABRIELA
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA HOLICOV RADU-IONUŢ
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA GHIŢĂ GABRIELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE LITVINCHEVICI CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PANŢIRU GABRIELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GHEORGHIU DANIELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDRIEŞ PAVEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CURCUDEL MIHAI
PARTIDUL ROMÂNIA MARE LĂCĂTUŞU MARIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PAVEL CONSTANTIN
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ANASTASIEI IONEL
Lista candidaţilor din judeţul Iași la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CHICHIRĂU COSETTE-PAULA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BERESCU MONICA-ELENA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HAVÂRNEANU FILIP
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DÎSCĂ DANIEL
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ZANOSCHI EMANUEL-IONUŢ
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BOGDAN MIHAIL
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ŞOIMARU RADU-ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA FISCUTEAN FELIX-MIHAI
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BODNAR CRISTIAN-FLORIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA POPESCU ANDREI-VASILE
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE TOMA GABRIEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GRIGOROVICI ELVIS-EMILIAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CODRU TATIANA-OANA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PARFENE LUCIAN-CONSTANTIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE POPA MARIUS-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOMA VASILICĂ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CÎTEA VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OSTAFICIUC MARIUS-EUGEN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MACOVEI SILVIU NICU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AXINTE VASILE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CÎMPEANU ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT APINTILIESEI CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MITROFAN ELENA-CRISTINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUCA DORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHALACHE MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CAISÎN ŞTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BALINT RĂDUCU-IONUŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOVILĂ PETRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ACOSTOAIEI ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OLARIU COSTEL-SORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIORNIA CAMELIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MARCOVICI COSMIN-GRIGORE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ URSANU RADU-IONEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ USCATU CONSTANTIN-MARIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TURCU MARICEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUSTEAŢĂ CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COŢOFANĂ CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BLANARU VASILE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SAUCIUC IOAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DANILIUC COSTICĂ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HANOR RADU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PÂRLEA RADU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MURARU IULIAN-ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NĂCUŢĂ SORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL KOCSIS-CRISTEA ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BULGARU LIVIU-GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RUSU PETRICĂ-LUCIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MINEA MARIUS-DĂNUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUPU CONSTANTIN-CODRIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DĂNILĂ GEORGIANA-IOANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL URSACHE ŞTEFAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RÎPANU MARIUS-IONUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PALADI INA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUCACI EUGENIA-CORNELIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CABALĂU MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CALANCE ALEXANDRU-BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OLARU GEORGEANA-LĂCRĂMIOARA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VESSELÉNYI ISTVÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TARSOLY NORMEN-TIBOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TIMARU MARGIT-ENIKÖ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BERECZKI MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PÁSZTOR LEHEL-JÓZSEF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ ZOLTAN-JENŐ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABÓ KINGA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IACOBAN SORIN-AVRAM
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RĂŢOI IULIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ABALAŞI RĂZVAN-BOGDAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GHEORGHIŢĂ ANDREI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GHENGHE TUDOR-RĂZVAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BOTEZ VASILICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BURCĂ EMIL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ZUGRAVU VASILICA-CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUCA MARIA-BIATRICE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CUCOŞ IULIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CURMEI MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GÂNGĂ MARICICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA EPURE CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DASCĂLU ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TUDURACHI CĂTĂLIN-CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ALBIŞTEANU MIHAIL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IVĂNUŢĂ CRISTIAN-DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BÎTEA ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PUŞCAŞU MIHNEA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CROITORU FLORIN-FLAVIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BAMBURIC CĂTĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HORDILĂ IONEL-LIVIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BĂŢOAIE FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUTIC ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AZOIŢEI ANA-MARIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RACHIERU ANDREI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VÂNĂ CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BÎTEA ROXANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ENACHE GABRIEL-DAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AWAD-BEJAN OMAR-AMZA
ALTERNATIVA DREAPTĂ CERNESCU CRISTIAN
ALTERNATIVA DREAPTĂ DĂNILĂ ELENA-GEANINA
ALTERNATIVA DREAPTĂ CORDUNEANU LUCIAN
ALTERNATIVA DREAPTĂ PINTILIE MARIUS-GEORGE
ALTERNATIVA DREAPTĂ LUNGU ANDREI-BENEAMIN
ALTERNATIVA DREAPTĂ MARIUŢAC DANIEL-VALENTIN
ALTERNATIVA DREAPTĂ PASCARIU EUSEBIU-GEORGEL
ALTERNATIVA DREAPTĂ BALAN MANIX
ALTERNATIVA DREAPTĂ AVRAM ALEXANDRU
ALTERNATIVA DREAPTĂ BOZ ŞTEFAN-DANIEL
ALTERNATIVA DREAPTĂ VÂRGOLICI TUDOR-FLORIN
ALTERNATIVA DREAPTĂ CIRCA MIHAIL SEBASTIAN
ALTERNATIVA DREAPTĂ HALUNGA EMILIA
ALTERNATIVA DREAPTĂ RÂNJA ANA-LĂCRĂMIOARA
ALTERNATIVA DREAPTĂ GÎSCĂ EUGEN DAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ROŞCA CIPRIAN-LUCIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HAUTĂ MARIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) REUREAN-PINTILEI ANDREI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BRÂNCOVEANU ALEXANDRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GRIGORAŞ CAMELIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HNATIUC EUGEN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIOLAN FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LAZĂR LUCICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SIMIRAŞ ELIZA-ILEANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COJOCARU CRISTINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HAUTĂ ALEXANDRA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PORCARU ELENA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IFTIMOAIA IOAN CEZAR
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OLARIU LAURENŢIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BRÂNCOVEANU ANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IVAN CĂTĂLIN-SORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOBANU SEBASTIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CĂUŞ PETRICĂ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PASĂRE MARIUS-IONUŢ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SAVIN ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MĂRCUŞ LIVIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BUD IULIA-ANDREEA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FERARIU MIHAIL-CĂTĂLIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BULGARU ANDREI-DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPESCU NELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BORŞANU ANA-MARIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ACIUBOTĂRIŢEI ECATERINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PROSAN IOANA-MANUELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOBANU DRAGOŞ-ANDREI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIMPOI ANDREI-DANIEL
PARTIDUL VERDE EPURE GEORGIANA
PARTIDUL VERDE RUSU DEMIS
PARTIDUL VERDE POPA ALIN-IONUŢ
PARTIDUL VERDE TIMOFTE BIANCA-MĂDĂLINA
PARTIDUL VERDE RADU TUDOR
PARTIDUL VERDE POP MARCELA-OTILIA
PARTIDUL VERDE MIRON EDUARD-GEO
PARTIDUL VERDE DUMITRAŞCU RADU-IOAN
PARTIDUL VERDE DASCĂLU MARCELA
PARTIDUL VERDE GROSU IONEL
PARTIDUL VERDE LUCA CONSTANTIN
PARTIDUL VERDE ALEXANDRU DENISE LAVINIA
PARTIDUL VERDE CAZACU NICU-EDUARD
PARTIDUL VERDE LĂPUŞNEANU MARIA
PARTIDUL VERDE TATARU GICĂ-SEBASTIAN
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA BALAN SIMONA-ŞTEFANIA
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA CHELARU LILIANA
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA AMARIEI NICOLAE
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA GHERCĂ EMERICH
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA VÎLCU ADRIAN
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA CARCEA CONSTANTIN
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA NECHIFOR RADU-IONEL
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA BALCAN DUMITRU
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA PRICOP MARINELA
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA NICULIŢĂ CONSTANTIN-DANIEL
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA ILINCA MIHAIL-TUDOR
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA MUNTEANU CULIŢA
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA GROZA ROBERT-GABRIEL
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA DUMITRU IRINA
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA AGHEORGHIESEI RADU-IONUŢ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STAN PETRU-LUCIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SFICHI DANIEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STAN DUMITRU-GABRIEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STĂNESCU IONEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ISAC IULIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PETRICĂ ROXANA-MĂDĂLINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUŞTIUC MARINEL-VASILICĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIHALACHE AUGUSTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ADOMNICĂI VASILICA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CUŢIC CONSTANTIN-MIHAI
PARTIDUL ROMÂNIA MARE NASTASĂ VIORICA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE POMANĂ ELENA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOCANU IONEL-LIVIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZAHARIA MARIUS-GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DIMITRIU VERONICA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE SOFRON ADRIAN-ALEXANDRU
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BACIU BOGDAN-GABRIEL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE UNGURIANU MARCICA-ALINA
CANDIDAT INDEPENDENT DAVID FELICIA
CANDIDAT INDEPENDENT HOLICOV MONICA
CANDIDAT INDEPENDENT MITOŞERIU CIPRIAN OLIMPIU
Sursa: Pro TV