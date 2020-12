Rezultate alegeri parlamentare 2020 Ialomița. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Ialomița, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Ialomița la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Ialomița la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Ialomița la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MORARU VICTOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SIMA ILIE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BADEA MĂNDICA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIŢOIU SILVIA - ADELA



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DINU GINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOGDAN VALENTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SPÎNU LUCIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IONIŢĂ GHEORGHE



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHIOVEANU ROBERT-VIOREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CATRINOIU GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RACOVIŢEANU MIHAELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MERLEA SILE-ADRIAN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢINTĂ ŞTEFAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRIGORE EMIL-CĂTĂLIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOMA NICOLETA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIŞAN VALENTINA-FLORENTINA



ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HORHOCEA ALEXANDRU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BUGA COCA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA NIŢU NICOLETA



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LAKATOS ALEXANDRU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PATAKI IDA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DOMOKOS IMRE-ZOLTAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LŐRINCZ ATTILA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE VASILE DAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZAMFIR AUREL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TACHE STELIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BERBEC JANA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ NICUŞOR

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BUHARU MIHAI-VIOREL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA NICOLAE-GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PANFIR AUREL ROMEUO

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ RUMU LIUDMILA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DONOSE OCTAVIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ALDEA MARIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CAISIM DANIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAN COSTEL



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN VINTILĂ CRISTIAN



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE DELCEA IONUŢ-MIREL



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOANCĂ RODICA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSTEA ADRIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LECATZAS GEORGES



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DRUMEA ILIE

Lista candidaţilor din judeţul Ialomița la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEACŞU MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRĂGOI DANIELA-MARIANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOCIONIU ADRIAN-NICOLAE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA STOIAN SERGIU-ŞTEFAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIHALCEA SILVIA-CLAUDIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARTIN IOAN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHĂLĂCHIOIU CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DĂNILĂ VALENTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RĂICAN GABRIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IANCU ELENA-NICOLETA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CĂLIN ANIŞOARA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MĂRGĂRINT SIMONA-DIANA



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BARCARI RODICA-LUMINIŢA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GĂINĂ MIHĂIŢĂ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂCEANU GABRIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRISTEA NICU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONIŢĂ GABRIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MITREA TRAIAN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUŞOIU ŞTEFAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRESCU RALUCA GIORGIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PATRICHI LIVIU-DANIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARTINESCU OANA-ALEXANDRA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POTINCHE ALIN-LUCIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞUICAN LUMINIŢA



ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TĂNĂSESCU MIHAI-ANDREI

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE STAN MIHAELA-ELENA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RĂDOIU CARMEN-NICOLETA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VÎRŞARU IONUŢ-LUCIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BERBECEL ŞTEFANIEA



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZŐLLŐSI TIBERIU-BENIAMIN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KULCSÁR-SZABÓ ANDRÁS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NEMES ERVIN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODEA ECATERINA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ILYES SÁNDOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODEA GHEORGHE



PARTIDUL ROMÂNIA MARE VASILE SERGIU-CRISTIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SANDU VASILE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE VĂDUVA ELENA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE VĂDUVA CONSTANŢA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARIN NICULAE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIU GHEORGHE



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TÎRPE ADRIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIMA ANCA-LAURA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ NICOLETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOICA MIHAI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BADEA GINEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OPREA MARIUS-FLORENTIN



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CRISTESCU THEODOR



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIHALACHE ION

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIMPOIERU ANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ENE CAMELIA-GABI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GROSU ANA-MONICA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COLCIU STELIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DONOSE-ENESCU ANDREEA-RALUCA



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHIŢĂ DRAGOŞ-GABRIEL



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BĂICOIANU ALIN-GRIGORE



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PĂUNESCU SILVIU-TITUS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDRONACHE DORU-CĂTĂLIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BRĂCACI MIHAELA-VALENTINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OLTENAŞU SORIN GEORGE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STROE CRISTIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOANCĂ FLORIN

CANDIDAT INDEPENDENT COSTEA VLAD