Rezultate alegeri parlamentare 2020 Ialomița. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

30-11-2020 22:22


vot

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Ialomița, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

 

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Ialomița la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare. 

Citește și
Cum arăta harta României după alegerile parlamentare din 2016. Partidul care a câștigat cele mai multe mandate de parlamentar

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.

 


Lista candidaţilor din judeţul Ialomița la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

 

Lista candidaţilor din judeţul Ialomița la Senat la alegerile parlamentare 2020

 

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MORARU VICTOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SIMA ILIE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BADEA MĂNDICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIŢOIU SILVIA - ADELA


PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DINU GINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOGDAN VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SPÎNU LUCIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IONIŢĂ GHEORGHE


PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHIOVEANU ROBERT-VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CATRINOIU GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RACOVIŢEANU MIHAELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MERLEA SILE-ADRIAN


PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢINTĂ ŞTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRIGORE EMIL-CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOMA NICOLETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIŞAN VALENTINA-FLORENTINA


ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HORHOCEA ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BUGA COCA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA NIŢU NICOLETA


UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LAKATOS ALEXANDRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PATAKI IDA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DOMOKOS IMRE-ZOLTAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LŐRINCZ ATTILA


PARTIDUL ROMÂNIA MARE VASILE DAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZAMFIR AUREL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TACHE STELIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BERBEC JANA


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ NICUŞOR
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BUHARU MIHAI-VIOREL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA NICOLAE-GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PANFIR AUREL ROMEUO
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ RUMU LIUDMILA


PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DONOSE OCTAVIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ALDEA MARIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CAISIM DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAN COSTEL


PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN VINTILĂ CRISTIAN


PARTIDUL NOUA ROMÂNIE DELCEA IONUŢ-MIREL


ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOANCĂ RODICA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSTEA ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LECATZAS GEORGES


ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DRUMEA ILIE

 

 

Lista candidaţilor din judeţul Ialomița la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

 

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEACŞU MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRĂGOI DANIELA-MARIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOCIONIU ADRIAN-NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STOIAN SERGIU-ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIHALCEA SILVIA-CLAUDIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARTIN IOAN


PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHĂLĂCHIOIU CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DĂNILĂ VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RĂICAN GABRIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IANCU ELENA-NICOLETA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CĂLIN ANIŞOARA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MĂRGĂRINT SIMONA-DIANA


PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BARCARI RODICA-LUMINIŢA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GĂINĂ MIHĂIŢĂ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂCEANU GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRISTEA NICU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONIŢĂ GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MITREA TRAIAN


PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUŞOIU ŞTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRESCU RALUCA GIORGIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PATRICHI LIVIU-DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARTINESCU OANA-ALEXANDRA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POTINCHE ALIN-LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞUICAN LUMINIŢA


ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TĂNĂSESCU MIHAI-ANDREI
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE STAN MIHAELA-ELENA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RĂDOIU CARMEN-NICOLETA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VÎRŞARU IONUŢ-LUCIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BERBECEL ŞTEFANIEA


UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZŐLLŐSI TIBERIU-BENIAMIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KULCSÁR-SZABÓ ANDRÁS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NEMES ERVIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODEA ECATERINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ILYES SÁNDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODEA GHEORGHE


PARTIDUL ROMÂNIA MARE VASILE SERGIU-CRISTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SANDU VASILE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VĂDUVA ELENA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VĂDUVA CONSTANŢA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARIN NICULAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIU GHEORGHE


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TÎRPE ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIMA ANCA-LAURA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ NICOLETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOICA MIHAI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BADEA GINEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OPREA MARIUS-FLORENTIN


ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CRISTESCU THEODOR


PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIHALACHE ION
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIMPOIERU ANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ENE CAMELIA-GABI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GROSU ANA-MONICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COLCIU STELIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DONOSE-ENESCU ANDREEA-RALUCA


PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHIŢĂ DRAGOŞ-GABRIEL


PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BĂICOIANU ALIN-GRIGORE


ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PĂUNESCU SILVIU-TITUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDRONACHE DORU-CĂTĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BRĂCACI MIHAELA-VALENTINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OLTENAŞU SORIN GEORGE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STROE CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOANCĂ FLORIN
CANDIDAT INDEPENDENT COSTEA VLAD

 

vot

Sursa: Pro TV

Tags: alegeri parlamentare 2020, rezultate alegeri senat, rezultate alegeri deputati, lista candidati ialomița, candidaturi, senat, camera deputaţilor, vot, localitate, partide, pnl, psd, usr plus, pmp, pro românia, rezultate alegeri,

Care a fost prezența la vot la alegerile parlamentare din 2016
Care a fost prezența la vot la alegerile parlamentare din 2016
Cum arăta harta României după alegerile parlamentare din 2016. Partidul care a câștigat cele mai multe mandate de parlamentar
Cum arăta harta României după alegerile parlamentare din 2016. Partidul care a câștigat cele mai multe mandate de parlamentar
Alegeri Parlamentare 2020. Ce trebuie să știe românii despre secțiile unde pot merge să voteze
Alegeri Parlamentare 2020. Ce trebuie să știe românii despre secțiile unde pot merge să voteze
Alegeri parlamentare 2020. Alegătorii care stau încă la rând la ora 21:00 pot vota până la ora 23:59
Alegeri parlamentare 2020. Alegătorii care stau încă la rând la ora 21:00 pot vota până la ora 23:59

VIDEO PROTVPLUS.RO
Vocea Romaniei
Interviu exclusiv cu Pavel Bartoș despre Vocea Reuniunea: "Eu încă sunt uimit de momente."

04:42
Exclusiv PRO TV Plus
Simona Halep, primul documentar. Sportiva care a unit românii în simțiri: „Tot ce se mișcă în jurul meu este pentru tenis”

26:23
Exclusiv PRO TV Plus
”Deșteaptă-te, române!” 2020 - Generația PLUS

02:51
25 DE ANI DE PRO TV
Primul jurnal Știrile PRO TV prezentat de Andreea Esca, pe 1 decembrie 1995

21:44
How To TikTok
Sărbătorim Ziua Națională a României, pe TikTok!

11:33
25 DE ANI DE PRO TV
Ion Iliescu, declarație surprinzătoare la evenimentul de lansare PRO TV, în 1995: ”Zâmbetul meu reflectă o stare de spirit interioară”

01:20
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea Mesei Rotunde cu Oana Cuzino: „La maternitate, nu mă credeau că am născut!”

33:43
25 DE ANI DE PRO TV
De 1 decembrie 1996, Gyuri Pascu cântă imnul de la acea vreme: “Ăsta este PRO TV”

03:44
ShARE ÎN BUCATE
Plăcinte ardelenești

17:47
play
Interviu exclusiv cu Pavel Bartoș despre Vocea Reuniunea: "Eu încă sunt uimit de momente."
play
Simona Halep, primul documentar. Sportiva care a unit românii în simțiri: „Tot ce se mișcă în jurul meu este pentru tenis”
play
”Deșteaptă-te, române!” 2020 - Generația PLUS
play
Primul jurnal Știrile PRO TV prezentat de Andreea Esca, pe 1 decembrie 1995
play
Sărbătorim Ziua Națională a României, pe TikTok!
play
Ion Iliescu, declarație surprinzătoare la evenimentul de lansare PRO TV, în 1995: ”Zâmbetul meu reflectă o stare de spirit interioară”
play
Întrebarea Mesei Rotunde cu Oana Cuzino: „La maternitate, nu mă credeau că am născut!”
play
De 1 decembrie 1996, Gyuri Pascu cântă imnul de la acea vreme: “Ăsta este PRO TV”
play
Plăcinte ardelenești