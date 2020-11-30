Rezultate alegeri parlamentare 2020 Ialomița. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Ialomița, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Ialomița la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Ialomița la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Ialomița la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MORARU VICTOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SIMA ILIE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BADEA MĂNDICA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CHIŢOIU SILVIA - ADELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DINU GINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOGDAN VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SPÎNU LUCIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IONIŢĂ GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHIOVEANU ROBERT-VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CATRINOIU GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RACOVIŢEANU MIHAELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MERLEA SILE-ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢINTĂ ŞTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GRIGORE EMIL-CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOMA NICOLETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VIŞAN VALENTINA-FLORENTINA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HORHOCEA ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BUGA COCA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA NIŢU NICOLETA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LAKATOS ALEXANDRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PATAKI IDA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DOMOKOS IMRE-ZOLTAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LŐRINCZ ATTILA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VASILE DAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ZAMFIR AUREL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TACHE STELIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BERBEC JANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ NICUŞOR
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BUHARU MIHAI-VIOREL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA NICOLAE-GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PANFIR AUREL ROMEUO
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ RUMU LIUDMILA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DONOSE OCTAVIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ALDEA MARIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CAISIM DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAN COSTEL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN VINTILĂ CRISTIAN
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE DELCEA IONUŢ-MIREL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOANCĂ RODICA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSTEA ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LECATZAS GEORGES
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DRUMEA ILIE
Lista candidaţilor din judeţul Ialomița la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEACŞU MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DRĂGOI DANIELA-MARIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOCIONIU ADRIAN-NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STOIAN SERGIU-ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIHALCEA SILVIA-CLAUDIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARTIN IOAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHĂLĂCHIOIU CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DĂNILĂ VALENTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RĂICAN GABRIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IANCU ELENA-NICOLETA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CĂLIN ANIŞOARA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MĂRGĂRINT SIMONA-DIANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BARCARI RODICA-LUMINIŢA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GĂINĂ MIHĂIŢĂ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂCEANU GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRISTEA NICU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONIŢĂ GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MITREA TRAIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUŞOIU ŞTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUMITRESCU RALUCA GIORGIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PATRICHI LIVIU-DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARTINESCU OANA-ALEXANDRA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POTINCHE ALIN-LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞUICAN LUMINIŢA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TĂNĂSESCU MIHAI-ANDREI
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE STAN MIHAELA-ELENA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RĂDOIU CARMEN-NICOLETA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA VÎRŞARU IONUŢ-LUCIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BERBECEL ŞTEFANIEA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZŐLLŐSI TIBERIU-BENIAMIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KULCSÁR-SZABÓ ANDRÁS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NEMES ERVIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODEA ECATERINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ILYES SÁNDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BODEA GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VASILE SERGIU-CRISTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SANDU VASILE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VĂDUVA ELENA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VĂDUVA CONSTANŢA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARIN NICULAE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIU GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TÎRPE ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIMA ANCA-LAURA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ NICOLETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOICA MIHAI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BADEA GINEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OPREA MARIUS-FLORENTIN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CRISTESCU THEODOR
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIHALACHE ION
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CIMPOIERU ANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ENE CAMELIA-GABI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GROSU ANA-MONICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COLCIU STELIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DONOSE-ENESCU ANDREEA-RALUCA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHIŢĂ DRAGOŞ-GABRIEL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BĂICOIANU ALIN-GRIGORE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PĂUNESCU SILVIU-TITUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDRONACHE DORU-CĂTĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BRĂCACI MIHAELA-VALENTINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OLTENAŞU SORIN GEORGE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STROE CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOANCĂ FLORIN
CANDIDAT INDEPENDENT COSTEA VLAD
Sursa: Pro TV