Rezultate alegeri parlamentare 2020 Hunedoara. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Hunedoara, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Hunedoara la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Hunedoara la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Hunedoara la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RESMERIŢĂ CORNEL-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂDIN ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞTEFĂNIE MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FILIMON VALERIA-CRISTINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN CIPRIAN-NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIODARU IULIAN-DACIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ZVÎNCĂ ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLOREA MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OPROESCU OVIDIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALBESCU ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BIRIŞ OANA-ANDREEA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARINESCU DAN-CONSTANTIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MATEI RAUL-FLORIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ŢĂRCAN EMIL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DANDA-ZĂVOIAN CAMELIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KUTASI CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSÓKA ANDRÁS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MATE MARTA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDRAŞ IOSIF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FERENCZI ISTVÁN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUZSIC ROBERT-EUGEN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BUGNAR RALUCA-ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NEICONI MIRCEA-SORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUCA ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GHENEA SILVIA-ANETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POTECĂ VASILICĂ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MUNTEAN LUCICA DINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PETRUI IOAN DORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROVINAR MIRCEA-ION
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUPU ANCA-CLAUDIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SMARANDA GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IACOB IOAN-LUCIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CĂSĂLEAN DANIELA-VOICHIŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MITEA VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN KAJTÁR CARLA-HERMINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE NEGOIŢĂ ALEXANDRU-TOMA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATEESCU SEBASTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ROTARU DANIEL-COSMIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BRUMAR DĂNUŢ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE HANCIU ANA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ LUPULESCU BENIAMIN-FLORIN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MEISAROS DANIELA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PĂDUREAN ROMICĂ
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA COSTESCU CORNEL
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA ADAM MIRCEA-SEPTIMIU
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA HANCHEŞ GEORGETA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŞORTAN EUGENIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POPA CRISTIAN-ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IVANCOV IOANA LOREDANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MĂRGINEAN VALENTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IORDACHE MIHĂIŢĂ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TOMOTAŞ PAUL-VASILE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TAŞCĂ NICOLAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEAGU CRISTINA-GABRIELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PAŞCA MARIUS
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOTA MARIANA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BOZAN AUREL-VALER
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BURDEA TOADER
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BEJA ROMEO
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PAVEL ARCADE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DEAC LILI
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN HĂULICĂ ALECU
Lista candidaţilor din judeţul Hunedoara la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INTOTERO NATALIA-ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOMA ILIE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SALAN VIOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HELJIU MARIUS-NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OLARI OVIDIU-ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HURGOIU LUMINIŢA-DANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RUS LUCIAN-IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PÂRVUŢA GABRIEL-IONUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARICA PETRU-SORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RÎSTEIU EMIL-IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BĂNCILĂ DORINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OPRIŞ IULIAN-MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROTARIU VIOREL-ADELIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VÂRDEA CRISTIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SÎRBU IONEL-MARIUS
PARTIDUL PRO ROMÂNIA RUS CAMELIA-IULIANA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HANGAN POLLYANNA-HANELLORE
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE FARKAŞ LORIANA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CIOBANU ALINA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ANDREI REMUS
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IORGA CRISTIAN-FLAVIUS
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CONŢ PARTENIE-MIHAI
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ILIEŞ GABRIEL-NELU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA COZMESCU SIMION-CORNELIU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZÉLL LÖRINCZ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA POGOCSAN FERDINAND-ZOLTAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OPRIŞA MELINDA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEKFI DÁVID
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VONICA ISABELLA-GEORGIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HERCZEG LEOPOLD-ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOCSIS ATTILA-LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SAMOILĂ IDA-KARIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ARION VIOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RADU CAROLLINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPA SEBASTIAN-ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FARCAŞ LADISLAU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PAVEL ALEXANDRU-GABRIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CĂRĂVAN MARICICA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PIPA DANIEL-AUREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUCACIU SERGIU-VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STĂNESCU VETUŢA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HEIUŞ LUCIAN-OVIDIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FURDUI OVIDIU-ILIE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VISIRIN FLORINA-DORIS
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LĂUTARU VLAD-ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PETRESC-COHÎLTIR DORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OLĂRAŞU COSMIN-ALIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRISTEA IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MAREŞ COSMIN-RĂZVAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLORINCAŞ LUCIAN-RADU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINIŞ MARIA-AMALIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRAGOŞ FLAVIUS-IONEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PINTE IOANA-CRISTINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRĂGUŢ ADRIANA-ANGELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ULMEAN COSMIN-DORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MATEI CAMELIA-DACIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIHĂIESCU CORNEL-GAVRILĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE HANCIU SEBASTIAN-MARCEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BIRO CHRISTA-ADINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SALA GABRIEL-MARCEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE LAZEA IOAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANTAL AUREL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PREJA ARISTIDE-ALEXANDRU
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ RĂDUCANU PAUL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ DOBREAN CRISTINA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ HAŢEGAN ANDREEA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ RĂDUCANU DAMARIS-VIOLETA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TRĂILĂ NICOLAE
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ DAVID MIHAI-RELU
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA CRIŞAN EMANUEL-VALENTIN
PARTIDUL RE:START ROMÂNIA FLOREA IONELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GAVRILĂ ANAMARIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NAPĂU-STOICA RADU-CĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOROTI CRISTINA-ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STAMATE MIHAELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DRĂGAN PAUL-ANDREI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MÂRZA CIPRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SÎRB NICUŞOR-DOBRIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DINIŞ IOAN-STELIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MĂRGINEAN PETRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STOICA ANGELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CATANĂ ANDRA-MONICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOLDOR CLAUDIA-BIANCA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VASILESCU GABRIEL-LUIS
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CREŢA COSMIN-CLAUDIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAVRILĂ SORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BIRIŞ TEODOR-MIREL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE DRAGOS TRAIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DINU ADRIAN-MANUEL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ARMEAN VALENTIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SIMERIA SORIN GABRIEL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POPA SORIN-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MANEA JIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BULANCEA LĂCRĂMIOARA-DANA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DĂLIE PETRU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TĂŞALĂ EUGENIA-LILIANA
Sursa: Pro TV