Rezultate alegeri parlamentare 2020 Hunedoara. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Hunedoara, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Hunedoara la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Hunedoara la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Hunedoara la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RESMERIŢĂ CORNEL-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂDIN ION

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞTEFĂNIE MARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FILIMON VALERIA-CRISTINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN CIPRIAN-NICOLAE



PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIODARU IULIAN-DACIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ZVÎNCĂ ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLOREA MARIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OPROESCU OVIDIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ALBESCU ADRIAN



ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BIRIŞ OANA-ANDREEA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARINESCU DAN-CONSTANTIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MATEI RAUL-FLORIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ŢĂRCAN EMIL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DANDA-ZĂVOIAN CAMELIA



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KUTASI CSABA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSÓKA ANDRÁS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MATE MARTA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDRAŞ IOSIF

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FERENCZI ISTVÁN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUZSIC ROBERT-EUGEN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BUGNAR RALUCA-ELENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NEICONI MIRCEA-SORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUCA ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GHENEA SILVIA-ANETA



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POTECĂ VASILICĂ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MUNTEAN LUCICA DINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PETRUI IOAN DORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ROVINAR MIRCEA-ION

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUPU ANCA-CLAUDIA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SMARANDA GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IACOB IOAN-LUCIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CĂSĂLEAN DANIELA-VOICHIŢA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MITEA VASILE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN KAJTÁR CARLA-HERMINA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE NEGOIŢĂ ALEXANDRU-TOMA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATEESCU SEBASTIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ROTARU DANIEL-COSMIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BRUMAR DĂNUŢ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE HANCIU ANA



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ LUPULESCU BENIAMIN-FLORIN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MEISAROS DANIELA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PĂDUREAN ROMICĂ



PARTIDUL RE:START ROMÂNIA COSTESCU CORNEL

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA ADAM MIRCEA-SEPTIMIU

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA HANCHEŞ GEORGETA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŞORTAN EUGENIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POPA CRISTIAN-ALEXANDRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IVANCOV IOANA LOREDANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MĂRGINEAN VALENTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IORDACHE MIHĂIŢĂ



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TOMOTAŞ PAUL-VASILE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TAŞCĂ NICOLAE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEAGU CRISTINA-GABRIELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PAŞCA MARIUS

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOTA MARIANA



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BOZAN AUREL-VALER



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BURDEA TOADER

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BEJA ROMEO

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PAVEL ARCADE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DEAC LILI

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN HĂULICĂ ALECU

Lista candidaţilor din judeţul Hunedoara la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INTOTERO NATALIA-ELENA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOMA ILIE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SALAN VIOREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HELJIU MARIUS-NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OLARI OVIDIU-ANDREI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HURGOIU LUMINIŢA-DANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RUS LUCIAN-IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PÂRVUŢA GABRIEL-IONUŢ



PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARICA PETRU-SORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA RÎSTEIU EMIL-IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BĂNCILĂ DORINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OPRIŞ IULIAN-MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROTARIU VIOREL-ADELIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VÂRDEA CRISTIAN-CONSTANTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SÎRBU IONEL-MARIUS

PARTIDUL PRO ROMÂNIA RUS CAMELIA-IULIANA



ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA HANGAN POLLYANNA-HANELLORE

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE FARKAŞ LORIANA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CIOBANU ALINA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ANDREI REMUS

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA IORGA CRISTIAN-FLAVIUS

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CONŢ PARTENIE-MIHAI

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ILIEŞ GABRIEL-NELU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA COZMESCU SIMION-CORNELIU



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZÉLL LÖRINCZ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA POGOCSAN FERDINAND-ZOLTAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OPRIŞA MELINDA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEKFI DÁVID

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VONICA ISABELLA-GEORGIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HERCZEG LEOPOLD-ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOCSIS ATTILA-LEVENTE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SAMOILĂ IDA-KARIN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ARION VIOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RADU CAROLLINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPA SEBASTIAN-ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FARCAŞ LADISLAU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PAVEL ALEXANDRU-GABRIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CĂRĂVAN MARICICA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PIPA DANIEL-AUREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUCACIU SERGIU-VASILE



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STĂNESCU VETUŢA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HEIUŞ LUCIAN-OVIDIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FURDUI OVIDIU-ILIE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VISIRIN FLORINA-DORIS

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LĂUTARU VLAD-ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PETRESC-COHÎLTIR DORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OLĂRAŞU COSMIN-ALIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRISTEA IOAN



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MAREŞ COSMIN-RĂZVAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLORINCAŞ LUCIAN-RADU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINIŞ MARIA-AMALIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRAGOŞ FLAVIUS-IONEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PINTE IOANA-CRISTINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRĂGUŢ ADRIANA-ANGELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ULMEAN COSMIN-DORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MATEI CAMELIA-DACIANA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIHĂIESCU CORNEL-GAVRILĂ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE HANCIU SEBASTIAN-MARCEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BIRO CHRISTA-ADINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SALA GABRIEL-MARCEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE LAZEA IOAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANTAL AUREL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PREJA ARISTIDE-ALEXANDRU



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ RĂDUCANU PAUL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ DOBREAN CRISTINA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ HAŢEGAN ANDREEA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ RĂDUCANU DAMARIS-VIOLETA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TRĂILĂ NICOLAE

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ DAVID MIHAI-RELU



PARTIDUL RE:START ROMÂNIA CRIŞAN EMANUEL-VALENTIN

PARTIDUL RE:START ROMÂNIA FLOREA IONELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GAVRILĂ ANAMARIA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NAPĂU-STOICA RADU-CĂLIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOROTI CRISTINA-ELENA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STAMATE MIHAELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DRĂGAN PAUL-ANDREI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MÂRZA CIPRIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SÎRB NICUŞOR-DOBRIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DINIŞ IOAN-STELIAN



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MĂRGINEAN PETRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STOICA ANGELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CATANĂ ANDRA-MONICA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOLDOR CLAUDIA-BIANCA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VASILESCU GABRIEL-LUIS

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CREŢA COSMIN-CLAUDIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAVRILĂ SORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BIRIŞ TEODOR-MIREL



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE DRAGOS TRAIAN-CONSTANTIN



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DINU ADRIAN-MANUEL

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ARMEAN VALENTIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SIMERIA SORIN GABRIEL

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN POPA SORIN-ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MANEA JIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BULANCEA LĂCRĂMIOARA-DANA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DĂLIE PETRU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TĂŞALĂ EUGENIA-LILIANA