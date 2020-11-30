Rezultate alegeri parlamentare 2020 Harghita. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

30-11-2020 22:22


Rezultate alegeri parlamentare 2020. Cu cine votezi dacă eşti din Bucureşti. Lista candidaţilor la Senat şi Cameră

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Harghita, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

 

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Harghita la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare. 

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Cum arăta harta României după alegerile parlamentare din 2016. Partidul care a câștigat cele mai multe mandate de parlamentar

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.

 


Lista candidaţilor din judeţul Harghita la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

 

Lista candidaţilor din judeţul Harghita la Senat la alegerile parlamentare 2020

 

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE VIRÁG ZSOLT
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA COSA-POP EUGEN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE SZABÓ ZSOLT
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BARTA MÁRIA ENIKŐ


PARTIDUL PRO ROMÂNIA PINTILIE RADU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢĂRAN DORU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ADAM GABRIELA-MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VOŞLOBAN RODICA


PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MACARIE OLIMPIU-MARIUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUDOR IONELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANTAL ADRIAN-GRIGORE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CONŢIU LUCIAN


PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DOBREAN TEODOR-CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VODĂ BOGDAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POP DANIELA-LENUŢA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NISTOR CSILLA


UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TÁNCZOS BARNA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ISTVÁN-LORÁNT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KASSAY LAJOS-PÉTER
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LŐRINCZ CSILLA


PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BENE DANIELA-ISABELLE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HADÂMBU CRISTINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHERECHEŞ SABIN-TRAIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUREŞAN PETRU-ALIN


ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VILA RODICA


PARTIDUL NOUA ROMÂNIE RADU VASILE


PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FAZAKAS CORNELIA-IOANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOLDOVAN ALEXANDRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BICI MARIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) URZICĂ MARCEL


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TIVADAR VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEACŞU DIANA CRISTINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COMAN SIMION
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARIN PAUL-CONSTANTIN


PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOR VASILE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE HUSZAR GABRIELA

 

Lista candidaţilor din judeţul Harghita la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

 

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GOIA ADRIAN-NICOLAE


PARTIDUL PRO ROMÂNIA VOSLOBAN MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VAIDA CRISTINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TRUŢA VASILE-STELIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GLIGA MARIA-MAGDALENA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢÂNTAR IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢEPELUŞ SANDA-CODRUŢA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BULARCA GHEORGHE-ANTAL


PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BORŞ ANDRA-RAMONA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HÎRLAV COSTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ZBANCA-RĂUCESCU-COZAN ILIE-LOREDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VAIDOŞ VALENTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAŞCAN ANDREI-GRIGORE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DIMEN ZSOMBOR-GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BORDEA ADRIAN DUMITRU


PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUZILĂ VICTOR-SEBASTIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢEPELUŞ MARIUS
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL APOSTOL GEORGE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LAZĂR COSTEL-CRISTIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IZSÁK ALINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STAN NICOLAE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOLDOVAN GABRIEL-MARIAN


UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KELEMEN HUNOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HAJDU GÁBOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENDE SÁNDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LADÁNYI LÁSZLÓ-ZSOLT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZAKARIAS ZOLTÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL LILLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RÁTZ ISTVÁN


PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CORNEANU DANIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHERECHES GABRIELLA-IRÉN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HIRIŞCĂU HORAŢIU-SEVER-NICU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŢIFREA ANDREEA-OLIVIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOLDOVAN COSMINA-ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CAIA GHIORGHIŢĂ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MORAR PETRU


ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BUN ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CUREA ALEXANDRU-VALENTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LENGYEL ANA-MARIA-ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŞAITIŞ MIRELA-IULIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PRECUP LIVIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUP NICOLAE
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE MARIAN SEBASTIAN


PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) URZICĂ ILIE-VASILE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOŢA MIHAELA-CORINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VÎTCĂ CAMELIA-MARINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢEPEŞ ADRIANA-IOANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ZVANCEA ALEXANDRA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TRIF MIRCEA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢEPELUŞ FLORIN


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRĂGAN FLORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROTARU IONUŢ-MARIUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞANDRU EUGENIA-VICTORIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂDIC RĂZVAN-CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIRON VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BABICI ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MORARU CLAUDIA


PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATRAN NELY
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SÎRBU ANDREI-MARIUS
PARTIDUL ROMÂNIA MARE NEDELCU MIRCEA -ANDREI

 

Rezultate alegeri parlamentare 2020. Cu cine votezi dacă eşti din Bucureşti. Lista candidaţilor la Senat şi Cameră

Sursa: Pro TV

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