Rezultate alegeri parlamentare 2020 Harghita. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Harghita, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Harghita la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Harghita la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Harghita la Senat la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE VIRÁG ZSOLT

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA COSA-POP EUGEN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE SZABÓ ZSOLT

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BARTA MÁRIA ENIKŐ



PARTIDUL PRO ROMÂNIA PINTILIE RADU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢĂRAN DORU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ADAM GABRIELA-MARIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VOŞLOBAN RODICA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MACARIE OLIMPIU-MARIUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUDOR IONELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANTAL ADRIAN-GRIGORE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CONŢIU LUCIAN



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DOBREAN TEODOR-CONSTANTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VODĂ BOGDAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POP DANIELA-LENUŢA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NISTOR CSILLA



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TÁNCZOS BARNA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ISTVÁN-LORÁNT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KASSAY LAJOS-PÉTER

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LŐRINCZ CSILLA



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BENE DANIELA-ISABELLE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HADÂMBU CRISTINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHERECHEŞ SABIN-TRAIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MUREŞAN PETRU-ALIN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VILA RODICA



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE RADU VASILE



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FAZAKAS CORNELIA-IOANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MOLDOVAN ALEXANDRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BICI MARIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) URZICĂ MARCEL



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TIVADAR VASILE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEACŞU DIANA CRISTINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COMAN SIMION

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARIN PAUL-CONSTANTIN



PARTIDUL ROMÂNIA MARE TUDOR VASILE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE HUSZAR GABRIELA

Lista candidaţilor din judeţul Harghita la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GOIA ADRIAN-NICOLAE



PARTIDUL PRO ROMÂNIA VOSLOBAN MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VAIDA CRISTINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TRUŢA VASILE-STELIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GLIGA MARIA-MAGDALENA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢÂNTAR IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢEPELUŞ SANDA-CODRUŢA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BULARCA GHEORGHE-ANTAL



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BORŞ ANDRA-RAMONA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HÎRLAV COSTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ZBANCA-RĂUCESCU-COZAN ILIE-LOREDAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VAIDOŞ VALENTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAŞCAN ANDREI-GRIGORE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DIMEN ZSOMBOR-GABRIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BORDEA ADRIAN DUMITRU



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUZILĂ VICTOR-SEBASTIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŢEPELUŞ MARIUS

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL APOSTOL GEORGE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LAZĂR COSTEL-CRISTIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IZSÁK ALINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STAN NICOLAE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOLDOVAN GABRIEL-MARIAN



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KELEMEN HUNOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HAJDU GÁBOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENDE SÁNDOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LADÁNYI LÁSZLÓ-ZSOLT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZAKARIAS ZOLTÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL LILLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RÁTZ ISTVÁN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CORNEANU DANIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHERECHES GABRIELLA-IRÉN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HIRIŞCĂU HORAŢIU-SEVER-NICU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŢIFREA ANDREEA-OLIVIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOLDOVAN COSMINA-ELENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CAIA GHIORGHIŢĂ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MORAR PETRU



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BUN ADRIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CUREA ALEXANDRU-VALENTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LENGYEL ANA-MARIA-ELENA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŞAITIŞ MIRELA-IULIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PRECUP LIVIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUP NICOLAE

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE MARIAN SEBASTIAN



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) URZICĂ ILIE-VASILE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DOŢA MIHAELA-CORINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VÎTCĂ CAMELIA-MARINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢEPEŞ ADRIANA-IOANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ZVANCEA ALEXANDRA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TRIF MIRCEA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢEPELUŞ FLORIN



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRĂGAN FLORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ROTARU IONUŢ-MARIUS

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞANDRU EUGENIA-VICTORIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂDIC RĂZVAN-CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIRON VASILE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BABICI ELENA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MORARU CLAUDIA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATRAN NELY

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SÎRBU ANDREI-MARIUS

PARTIDUL ROMÂNIA MARE NEDELCU MIRCEA -ANDREI