Rezultate alegeri parlamentare 2020 Gorj. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Gorj, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Gorj la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Gorj la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Gorj la Senat la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RĂDUCAN MOREGA CORNELIU

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE RĂDESCU IOANA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MINCU-PĂTRAŞCU-BRÂNCUŞI MARIA-LUMINIŢA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PLEŞU COSMIN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RUJAN ION-CRISTINEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞERBAN VASILICA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TĂTARU TIBERIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOZA SORINEL-GHEORGHE



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANGHEL LAURENŢIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIŢULESCU NICULINA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SPRÎNCEANĂ SILVIU TUDOSIE



PARTIDUL PRO ROMÂNIA BAICU-CIUDIN ALEXANDRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OPREA RAMONA-DANIELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OPRIŢESCU COSMIN-CONSTANTIN



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IORDACHE ION

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FILIP ROBERT-DORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OBROCEA AURA-BERTA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMITRESCU CONSTANTIN



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KEDEI PÁL-ELÖD

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KERESZTESI ERNŐ-BARNA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GAL EVA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZÉKELY ZOLTÁN-LEVENTE



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BUŢU RADU-BOGDAN



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ROCA PETRU



PARTIDUL VERDE GHIMIŞI ŞTEFAN SORINEL

PARTIDUL VERDE BRÎNZAN LAURENŢIU

PARTIDUL VERDE TÎLVESCU GABRIELA

PARTIDUL VERDE POPESCU IONUŢ



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DRĂGUŞINOIU TUDOR

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ROTARU MIHAELA-DENIS

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DUŢU ION



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COANDĂ MARIA-DANIELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN AFRIM CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ ALEXANDRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CONSTANTINESCU ION



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NICOLESCU NICOLAE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPESCU ADRIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GLOBAŞU CRISTINEL-DAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE(SOCIAL-LIBERAL) ŢICLEANU LIVIU-GABRIEL



PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOTORGA ELENA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE VĂDUVA ŞTEFAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BOGDAN VASILE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CODREŞ GABRIEL



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DINACHE ANDREI-FLORIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DĂMUREANU ANDREEA-ADRIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOLOGAN VICTORIA-GEORGETA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VLĂDUCU DANIELA-TINA

Lista candidaţilor din judeţul Gorj la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MIRUŢĂ RADU-DINEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DIMULESCU MARIUS-GHEORGHE

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PLEŞU ION

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BOLTAŞU LAURA-SIMINA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE HOTOBOC MIRCEA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT WEBER MIHAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MANTA CLAUDIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TAŞCĂU DORIN-DAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BORDUŞANU CONSTANTINA-ANCA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ISTRATE MIHAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GIORGI GABRIEL-GIORGIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUŢITOIU MARIUS



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DAVIŢOIU NICOLAE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CORNESCU DORU-ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NICOLESCU CONSTANTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ UDRIŞTIOIU ANDREI-IONUŢ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIŞCODAN ANDREEA-DANIELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GLOMNICU ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BENEGUI GHEORGHE



PARTIDUL PRO ROMÂNIA VĂCARU ALIN-VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PALIŢĂ CONSTANTIN-MĂDĂLIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SARCINĂ VALENTINA-RALUCA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GÎRNICEANU ION

PARTIDUL PRO ROMÂNIA COICA GABRIEL-CONSTANTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PRIPOREANU OVIDIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POENARU ALIN



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VÎLCEANU DAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PECINGINĂ GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPESCU IULIAN-VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞUŢĂ DENISA-ZENOBIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FUMĂREL ION-DINEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IOVAN SORIN-IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂDUŢOIU ROBERT-ALEXANDRU



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BABOCZI IMRE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOBOCESCU ZSOLT-CIPRIAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZÁSZ LEVENTE-LORÁND

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL LEVENTE-MIHÁLY

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARTIS LEVENTE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ADORJANI BEATA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TOTH ALPÁR-ZSOLT



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TUFIŞI VASILE



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE CRĂCIUN VALERIU



PARTIDUL VERDE STRÎMBULESCU MARINELA

PARTIDUL VERDE TUDOR-DRĂGHICI ADRIAN-MARCEL

PARTIDUL VERDE BERTHA FRANCISC-DANIEL

PARTIDUL VERDE BERCULESCU-ROVINARU FLORIN

PARTIDUL VERDE BULIGA LOREDANA

PARTIDUL VERDE TRĂISTARU DANIEL

PARTIDUL VERDE ŢUCĂ MIHAI



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LĂUTARU MĂDĂLIN ADRIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PIŢOIU IRINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CHICIU VIOREL-OCTAVIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SCURTU FILOFTEIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ANCUŢA ALEXANDRU-GEORGE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHELMEGEANU MIHAI

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NEAMŢU MARIA-NICOLETA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IVĂNIŞI NICOLAE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GONCIULEA ADRIAN-POMPILIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN JIANU PETRE-CRISTIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SÎRBU CRISTINEL-NICOLAE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN UIDILESCU LOREDANA-CĂTĂLINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GÂCIU MIHAIL-VINTILĂ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BIVOLARU LIVIU-NICOLAE



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPESCU MARIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPESCU TITUS-GABRIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GEORGESCU MIHAI-SEBASTIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ARMĂŞOIU DANIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂDIŢĂ DAN-AURELIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEBANCEA ILARIE-CONSTANTIN

PARTIDUL PUTERII UMA

NISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢICLEANU LILIANA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE STAN NICUŞOR

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CREŢAN CONSTANTIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE HUICĂ TUDOR

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CÎRSTOIU IONUŢ-MARIUS

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TALĂ GEORGE-CĂTĂLIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE OPREA ION

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUDESCU DANIEL



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FÎCIU NICOLAE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DINACHE ELENA-ANDREIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SIMIOANA FLORIN-ADRIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NEGREA MIHAI-CRISTIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHART PETRE-LEONARD

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UNGUREANU AUGUSTINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ABAGIU NICOLAE-IONELUŞ



CANDIDAT INDEPENDENT CARALICEA GHEORGHE