Rezultate alegeri parlamentare 2020 Gorj. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

30-11-2020 22:22


Rezultate alegeri parlamentare 2020 Călărași. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Gorj, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

 

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Gorj la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare. 

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De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.

 


Lista candidaţilor din judeţul Gorj la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

 

Lista candidaţilor din judeţul Gorj la Senat la alegerile parlamentare 2020

 

 

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA RĂDUCAN MOREGA CORNELIU
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE RĂDESCU IOANA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MINCU-PĂTRAŞCU-BRÂNCUŞI MARIA-LUMINIŢA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PLEŞU COSMIN


PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RUJAN ION-CRISTINEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FLORESCU CIPRIAN-ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞERBAN VASILICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TĂTARU TIBERIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOZA SORINEL-GHEORGHE


PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANGHEL LAURENŢIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIŢULESCU NICULINA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SPRÎNCEANĂ SILVIU TUDOSIE


PARTIDUL PRO ROMÂNIA BAICU-CIUDIN ALEXANDRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PRUNARIU MIHAI-OCTAVIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OPREA RAMONA-DANIELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OPRIŢESCU COSMIN-CONSTANTIN


PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IORDACHE ION
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FILIP ROBERT-DORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OBROCEA AURA-BERTA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUMITRESCU CONSTANTIN


UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KEDEI PÁL-ELÖD
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KERESZTESI ERNŐ-BARNA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GAL EVA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZÉKELY ZOLTÁN-LEVENTE


ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BUŢU RADU-BOGDAN


PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ROCA PETRU


PARTIDUL VERDE GHIMIŞI ŞTEFAN SORINEL
PARTIDUL VERDE BRÎNZAN LAURENŢIU
PARTIDUL VERDE TÎLVESCU GABRIELA
PARTIDUL VERDE POPESCU IONUŢ


PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DRĂGUŞINOIU TUDOR
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ROTARU MIHAELA-DENIS
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DUŢU ION


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COANDĂ MARIA-DANIELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN AFRIM CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ ALEXANDRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CONSTANTINESCU ION


PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NICOLESCU NICOLAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPESCU ADRIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GLOBAŞU CRISTINEL-DAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE(SOCIAL-LIBERAL) ŢICLEANU LIVIU-GABRIEL


PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOTORGA ELENA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VĂDUVA ŞTEFAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BOGDAN VASILE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CODREŞ GABRIEL


ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DINACHE ANDREI-FLORIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DĂMUREANU ANDREEA-ADRIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BOLOGAN VICTORIA-GEORGETA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VLĂDUCU DANIELA-TINA

 

Lista candidaţilor din judeţul Gorj la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

 

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MIRUŢĂ RADU-DINEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DIMULESCU MARIUS-GHEORGHE
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PLEŞU ION
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BOLTAŞU LAURA-SIMINA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE HOTOBOC MIRCEA


PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT WEBER MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MANTA CLAUDIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TAŞCĂU DORIN-DAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BORDUŞANU CONSTANTINA-ANCA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ISTRATE MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GIORGI GABRIEL-GIORGIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUŢITOIU MARIUS


PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DAVIŢOIU NICOLAE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CORNESCU DORU-ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NICOLESCU CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ UDRIŞTIOIU ANDREI-IONUŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIŞCODAN ANDREEA-DANIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GLOMNICU ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BENEGUI GHEORGHE


PARTIDUL PRO ROMÂNIA VĂCARU ALIN-VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PALIŢĂ CONSTANTIN-MĂDĂLIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SARCINĂ VALENTINA-RALUCA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GÎRNICEANU ION
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COICA GABRIEL-CONSTANTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PRIPOREANU OVIDIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POENARU ALIN


PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VÎLCEANU DAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PECINGINĂ GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPESCU IULIAN-VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞUŢĂ DENISA-ZENOBIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FUMĂREL ION-DINEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IOVAN SORIN-IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂDUŢOIU ROBERT-ALEXANDRU


UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BABOCZI IMRE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOBOCESCU ZSOLT-CIPRIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZÁSZ LEVENTE-LORÁND
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL LEVENTE-MIHÁLY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARTIS LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ADORJANI BEATA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TOTH ALPÁR-ZSOLT


ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TUFIŞI VASILE


PARTIDUL NOUA ROMÂNIE CRĂCIUN VALERIU


PARTIDUL VERDE STRÎMBULESCU MARINELA
PARTIDUL VERDE TUDOR-DRĂGHICI ADRIAN-MARCEL
PARTIDUL VERDE BERTHA FRANCISC-DANIEL
PARTIDUL VERDE BERCULESCU-ROVINARU FLORIN
PARTIDUL VERDE BULIGA LOREDANA
PARTIDUL VERDE TRĂISTARU DANIEL
PARTIDUL VERDE ŢUCĂ MIHAI


PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LĂUTARU MĂDĂLIN ADRIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN PIŢOIU IRINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CHICIU VIOREL-OCTAVIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SCURTU FILOFTEIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ANCUŢA ALEXANDRU-GEORGE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHELMEGEANU MIHAI
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NEAMŢU MARIA-NICOLETA


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IVĂNIŞI NICOLAE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GONCIULEA ADRIAN-POMPILIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN JIANU PETRE-CRISTIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SÎRBU CRISTINEL-NICOLAE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN UIDILESCU LOREDANA-CĂTĂLINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GÂCIU MIHAIL-VINTILĂ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BIVOLARU LIVIU-NICOLAE


PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPESCU MARIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPESCU TITUS-GABRIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GEORGESCU MIHAI-SEBASTIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ARMĂŞOIU DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂDIŢĂ DAN-AURELIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NEBANCEA ILARIE-CONSTANTIN
PARTIDUL PUTERII UMA

NISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢICLEANU LILIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STAN NICUŞOR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CREŢAN CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE HUICĂ TUDOR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CÎRSTOIU IONUŢ-MARIUS
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TALĂ GEORGE-CĂTĂLIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE OPREA ION
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BUDESCU DANIEL


ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FÎCIU NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DINACHE ELENA-ANDREIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SIMIOANA FLORIN-ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NEGREA MIHAI-CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHART PETRE-LEONARD
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UNGUREANU AUGUSTINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ABAGIU NICOLAE-IONELUŞ


CANDIDAT INDEPENDENT CARALICEA GHEORGHE

 

Rezultate alegeri parlamentare 2020 Călărași. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Sursa: Pro TV

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