Rezultate alegeri parlamentare 2020 Galați. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Galați, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Galați, la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Galați la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Galați la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BÎRSAN IULIAN-GABRIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PRICOPE LAURENŢIU-NICOLAE PARTIDUL PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MASGRAS MIHAELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STAN IONEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OPREA IONIŢĂ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MELINTE LIVIU-IONUŢ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HUMELNICU MARIUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEORGESCU LAURA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DRĂGAN OLIWER-CLAUDIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HAMZA CORNEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIUPERCĂ SILVIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VOINEA ŞTEFAN

ALIANȚA USR PLUS POSTICĂ ANDREI

ALIANȚA USR PLUS DIRCĂ GEORGE-EDWARD

ALIANȚA USR PLUS GRIGORAŞ LIVIU

ALIANȚA USR PLUS ROHOZNEANU GABRIELA

ALIANȚA USR PLUS MOROIANU CĂTĂLIN

ALIANȚA USR PLUS GHERASIM CAMELIA-ALINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SCARLAT GEORGE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ZAMFIR CONSTANTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LEPĂDATU LENUŢA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COSTEA TUDOREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICULESCU EMILIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUPU LUCIANA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BAKÓ ADOLF-COLOMAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CRISTIAN BEATRICE ADELA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JAMBOC MIHAI

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FARKAŞ VICTORIA-ANA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVATS KRISZTIAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TÖRÖK GIZELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARIN NICOLAE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PALADI SILVIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUTUNOIU DORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢĂPOI ALICE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SOCOLIUC COSMIN-EMIL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOTH CONSTANTIN-SILVIU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOISE VIOREL

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN HARBUZ LAURENŢIU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FILOTE DUMITRU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OANCĂ CARMEN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TOFAN VASILE

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MARTIŞ OLIMPIA BIATRICE

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COVACIU CLAUDIU-TRAIAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BARBU VALERIU-MARIAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ LUNGU ARSINETA-LUCICA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MÎRZAC SILVIU-MANOLACHE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUŞILĂ FLORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TALABĂ RELU-VIRGILIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GĂLĂŢANU MIHAIL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIHALCEA ILINCA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IOAN ION

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOBOTARU RĂZVAN-IONUŢ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUCTEREM RODICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIUREA SAVIN CORNEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IONAŞCU ELENA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIRON ADRIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PRUNĂ NECULAI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TUDOR ADRIANA-ELENA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIRON DAN-ALEXANDRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IUTEŞ VLAD-VIVIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GOREA VLADIMIR

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COMAN DENIS-DANIELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANTON MIHAIL

Lista candidaţilor din judeţul Galați la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRISTACHE CĂTĂLIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HURDUBAE CĂTĂLIN-CONSTANTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IŞFAN DUMITRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETCU MARIAN-ANTON

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DRUGAN ADELINA-MARIANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LENGHEL GABRIELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HÎRLEŞTEANU IULIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZAMFIR AUREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BALAN ILIE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BARANGA EUGEN-CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPESCU RADU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SAVA SIMONA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NECHITA AUREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SANDU VIORICA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MĂRGĂRIT MITICĂ-MARIUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GÎDEI LAURENŢIU-VIOREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NAGGAR ANDREEA-ANAMARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COSTEA MARCELA-DANIELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NECHIFOR ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUCU ANDREEA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CONDURACHE AUREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DRĂGUŞ IULIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MAGEARU DRAGOŞ-LUCIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MANEA MARIUS

ALIANȚA USR PLUS RODEANU BOGDAN-IONEL

ALIANȚA USR PLUS DUMITRESCU BOGDAN-IONUŢ

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ZINICA DANIEL

ALIANȚA USR PLUS ŞARPE DANIELA-ANCUŢA

ALIANȚA USR PLUS MATEI LĂCRĂMIOARA RODICA

ALIANȚA USR PLUS ZĂINESCU CAMELIA

ALIANȚA USR PLUS PÎNDARU BOGDAN

ALIANȚA USR PLUS ŢARAN ŞTEFAN

ALIANȚA USR PLUS DINU OCTAVIAN

ALIANȚA USR PLUS PĂTRĂŞCOIU MARIAN

ALIANȚA USR PLUS OLARU MARIAN-CĂTĂLIN

ALIANȚA USR PLUS GHEORGHIŢĂ IONUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STÂNGĂ GEORGE-CĂTĂLIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ATANASIU ONUŢ VALERIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞERBAN ALEXANDRU GABRIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COSTACHE ANDRA-MIHAELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MANOLIU TIBERIU-CODRUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VREME DANIELA-SIMONA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DĂNĂILĂ SORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOCANU GEORGIA-CORNELIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GĂTEJ MĂRIOARA-ARTEMIS

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IOSIF IULIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BRÎNZAN GINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHIRAC MARIA-ALIS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEKELY LEVENTE-CSABA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HATVANI ATILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GRIGORAŞ MARIA-MAGDALENA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDO LASZLO-IULIAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ALMÁSI VICENŢIU-PAVEL

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ORTH IOSIF-NORBERT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDRESZ IOSIF

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ERDŐS VALENTIN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BALOG ERICA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TOTH BRIGITTA-ANNA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SŰLI IULIANA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA STANCIU RUDOLF

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIMA CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEFAN VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CALIGA GIGEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LĂCĂTUŞU SORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA STAMATE EUGEN GHEORGHE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARIN MIHAI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIRCEA IULIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MĂCUŢĂ SILVIU-DĂNUŢI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PLUGARU PAULA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIOSU DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NĂVĂDARU NICU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUPU NISTOR

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SAVA ION-MIHAIL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOISE ALEXANDRU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIOBOTARU ŞTEFANIA ILINCA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOISE MARIANA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂSCUŢ DUMITRU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DOGARU DANIEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CONSTANTIN MINODORA-SABINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CONSTANTINESCU-CUCU GHEORGHE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MITROFAN LIVIU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GIURGEA DUMITRU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OPREAN CORNELIA-MARIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NEDELCU RĂZVAN-ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TĂBĂCARU NICOLETA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ LUP BENIAMIN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ OLARIU MITICĂ

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BĂLTOIU IONELA-TANIA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CRUDU ANTONETA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ GHIŢESCU OANA-CRISTIANA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ POPA CRISTIAN-BENIAMIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PÎSLARU ADRIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LUPUŞORU CĂTĂLIN-DANIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FERŢU TITI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CAPATAN GHEORGHE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ARITON IULIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPA DUMITRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OANCEA MARICEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŞERBAN IONEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CARAMAN IORGU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VĂTAFU ŞTEFAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VECHIU ANDREI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MAZILU NICOLETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOBOTARU ANA-MARIA-LOREDANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PRUNĂ CRINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VERCHE-DONCIU ADRIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PRUNĂ SORIN-NICOLAŞ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FRUNZĂ DOINIŢA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUNTEAN ANCA-ELENA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MEIROŞ GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TĂNASĂ EUGEN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RACOVIŢĂ CRISTINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANASTASIU ROXANA-PETRONELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PAŢILEA IONUŢ-MARIUS

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞERBAN IULIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUNCACIU SORIN-TITUS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SCRIPNIC LILIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHIRIAC COSMIN-IONUŢ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TOMŞA DORINA-MAURA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TUDORACHE MARIUS-OCTAVIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BARBU VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SĂLCIANU MARIUS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANASTASIU SORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RÂMNICEANU ALEXANDRU-ŞTEFAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TROACĂ MARIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ONEA VIORICA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PALELA ELISABETA

CANDIDAT INDEPENDENT PETREA IONEL

CANDIDAT INDEPENDENT JALBĂ TIBERIU-MIHAI-ANTONIU