Rezultate alegeri parlamentare 2020 Galați. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Galați, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Galați, la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Galați la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Galați la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BÎRSAN IULIAN-GABRIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PRICOPE LAURENŢIU-NICOLAE PARTIDUL PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MASGRAS MIHAELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STAN IONEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OPREA IONIŢĂ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MELINTE LIVIU-IONUŢ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HUMELNICU MARIUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GEORGESCU LAURA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DRĂGAN OLIWER-CLAUDIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HAMZA CORNEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIUPERCĂ SILVIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VOINEA ŞTEFAN
ALIANȚA USR PLUS POSTICĂ ANDREI
ALIANȚA USR PLUS DIRCĂ GEORGE-EDWARD
ALIANȚA USR PLUS GRIGORAŞ LIVIU
ALIANȚA USR PLUS ROHOZNEANU GABRIELA
ALIANȚA USR PLUS MOROIANU CĂTĂLIN
ALIANȚA USR PLUS GHERASIM CAMELIA-ALINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SCARLAT GEORGE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ZAMFIR CONSTANTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LEPĂDATU LENUŢA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COSTEA TUDOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NICULESCU EMILIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUPU LUCIANA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BAKÓ ADOLF-COLOMAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CRISTIAN BEATRICE ADELA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JAMBOC MIHAI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FARKAŞ VICTORIA-ANA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVATS KRISZTIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TÖRÖK GIZELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARIN NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PALADI SILVIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUTUNOIU DORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢĂPOI ALICE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SOCOLIUC COSMIN-EMIL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOTH CONSTANTIN-SILVIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOISE VIOREL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN HARBUZ LAURENŢIU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FILOTE DUMITRU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OANCĂ CARMEN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TOFAN VASILE
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MARTIŞ OLIMPIA BIATRICE
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COVACIU CLAUDIU-TRAIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BARBU VALERIU-MARIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ LUNGU ARSINETA-LUCICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MÎRZAC SILVIU-MANOLACHE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUŞILĂ FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TALABĂ RELU-VIRGILIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GĂLĂŢANU MIHAIL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MIHALCEA ILINCA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IOAN ION
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOBOTARU RĂZVAN-IONUŢ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUCTEREM RODICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIUREA SAVIN CORNEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IONAŞCU ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIRON ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PRUNĂ NECULAI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TUDOR ADRIANA-ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIRON DAN-ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IUTEŞ VLAD-VIVIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GOREA VLADIMIR
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COMAN DENIS-DANIELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANTON MIHAIL
Lista candidaţilor din judeţul Galați la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRISTACHE CĂTĂLIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HURDUBAE CĂTĂLIN-CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IŞFAN DUMITRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETCU MARIAN-ANTON
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DRUGAN ADELINA-MARIANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LENGHEL GABRIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HÎRLEŞTEANU IULIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZAMFIR AUREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BALAN ILIE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BARANGA EUGEN-CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPESCU RADU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SAVA SIMONA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NECHITA AUREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SANDU VIORICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MĂRGĂRIT MITICĂ-MARIUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GÎDEI LAURENŢIU-VIOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NAGGAR ANDREEA-ANAMARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COSTEA MARCELA-DANIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NECHIFOR ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUCU ANDREEA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CONDURACHE AUREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DRĂGUŞ IULIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MAGEARU DRAGOŞ-LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MANEA MARIUS
ALIANȚA USR PLUS RODEANU BOGDAN-IONEL
ALIANȚA USR PLUS DUMITRESCU BOGDAN-IONUŢ
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ZINICA DANIEL
ALIANȚA USR PLUS ŞARPE DANIELA-ANCUŢA
ALIANȚA USR PLUS MATEI LĂCRĂMIOARA RODICA
ALIANȚA USR PLUS ZĂINESCU CAMELIA
ALIANȚA USR PLUS PÎNDARU BOGDAN
ALIANȚA USR PLUS ŢARAN ŞTEFAN
ALIANȚA USR PLUS DINU OCTAVIAN
ALIANȚA USR PLUS PĂTRĂŞCOIU MARIAN
ALIANȚA USR PLUS OLARU MARIAN-CĂTĂLIN
ALIANȚA USR PLUS GHEORGHIŢĂ IONUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STÂNGĂ GEORGE-CĂTĂLIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ATANASIU ONUŢ VALERIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞERBAN ALEXANDRU GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COSTACHE ANDRA-MIHAELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MANOLIU TIBERIU-CODRUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VREME DANIELA-SIMONA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DĂNĂILĂ SORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOCANU GEORGIA-CORNELIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GĂTEJ MĂRIOARA-ARTEMIS
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IOSIF IULIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BRÎNZAN GINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHIRAC MARIA-ALIS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEKELY LEVENTE-CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HATVANI ATILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GRIGORAŞ MARIA-MAGDALENA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDO LASZLO-IULIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ALMÁSI VICENŢIU-PAVEL
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ORTH IOSIF-NORBERT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANDRESZ IOSIF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ERDŐS VALENTIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BALOG ERICA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TOTH BRIGITTA-ANNA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SŰLI IULIANA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA STANCIU RUDOLF
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIMA CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEFAN VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CALIGA GIGEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LĂCĂTUŞU SORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STAMATE EUGEN GHEORGHE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MARIN MIHAI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MIRCEA IULIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MĂCUŢĂ SILVIU-DĂNUŢI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PLUGARU PAULA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIOSU DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NĂVĂDARU NICU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUPU NISTOR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SAVA ION-MIHAIL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOISE ALEXANDRU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIOBOTARU ŞTEFANIA ILINCA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOISE MARIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PĂSCUŢ DUMITRU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DOGARU DANIEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CONSTANTIN MINODORA-SABINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CONSTANTINESCU-CUCU GHEORGHE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MITROFAN LIVIU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GIURGEA DUMITRU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OPREAN CORNELIA-MARIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NEDELCU RĂZVAN-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN TĂBĂCARU NICOLETA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ LUP BENIAMIN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ OLARIU MITICĂ
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BĂLTOIU IONELA-TANIA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CRUDU ANTONETA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ GHIŢESCU OANA-CRISTIANA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ POPA CRISTIAN-BENIAMIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PÎSLARU ADRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LUPUŞORU CĂTĂLIN-DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FERŢU TITI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CAPATAN GHEORGHE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ARITON IULIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POPA DUMITRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OANCEA MARICEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŞERBAN IONEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CARAMAN IORGU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VĂTAFU ŞTEFAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VECHIU ANDREI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MAZILU NICOLETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIOBOTARU ANA-MARIA-LOREDANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PRUNĂ CRINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VERCHE-DONCIU ADRIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PRUNĂ SORIN-NICOLAŞ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FRUNZĂ DOINIŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MUNTEAN ANCA-ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MEIROŞ GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TĂNASĂ EUGEN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RACOVIŢĂ CRISTINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANASTASIU ROXANA-PETRONELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PAŢILEA IONUŢ-MARIUS
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ŞERBAN IULIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUNCACIU SORIN-TITUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SCRIPNIC LILIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHIRIAC COSMIN-IONUŢ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TOMŞA DORINA-MAURA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TUDORACHE MARIUS-OCTAVIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BARBU VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SĂLCIANU MARIUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANASTASIU SORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RÂMNICEANU ALEXANDRU-ŞTEFAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TROACĂ MARIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ONEA VIORICA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PALELA ELISABETA
CANDIDAT INDEPENDENT PETREA IONEL
CANDIDAT INDEPENDENT JALBĂ TIBERIU-MIHAI-ANTONIU
Sursa: Pro TV