Rezultate alegeri parlamentare 2020 Dolj. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Dolj, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Dolj la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Dolj la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Dolj la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIUCĂ NICOLAE-IONEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OPREA MARIO-OVIDIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PĂSCULESCU VETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GÎDĂR ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SPULBĂR CRISTII-MARCEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SOARE MIHAI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUVAL NISTOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STANCIU OCTAVIAN-PAUL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ENACHE CONSTANTIN-CĂTĂLIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TĂTULESCU NICOLAE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DĂOAGĂ CONSTANTINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POENARU FLORIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE POTERAŞ COSMIN-MARIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BRATU SILVIU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CLENCIU DANIEL-CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA REZEANU MANUEL-BOGDAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MATEI DANIELA ANDREEA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CĂLIN LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PRIOTEASA ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GENOIU MIHAIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VELIŞCU CARMEN-ALINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VASILCOIU MĂDĂLIN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PÎRVULESCU IONUŢ-COSMIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEAŢU-BRECIUGĂ MIHAIL-ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PREDA RADU-COSMIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VÎLCU SORIN COSMIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GOGONEA VICTOR-CRISTINEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHAI MARIUS
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DIANU VIRGINIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FLOREA CRISTIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LEN EMIL-BALÁZS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEK ZSUZSANNA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MÁYER RÓBERT
ALTERNATIVA DREAPTĂ TARBĂ CĂTĂLIN-AURELIAN
ALTERNATIVA DREAPTĂ PAHONI-IANCU ALEXANDRA-CRISTINA
ALTERNATIVA DREAPTĂ PELEA MIRCEA-CRISTIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VĂTAFU COSMIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MICU JANINA-MARIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEACŞU MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FIRESCU RODICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂLŞEANU LUIGI-GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ CORNELIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COSTACHE MARIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIRIAC EMIL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIRIAC DORINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TUDOR LUCIAN-COSMIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂDOIU IONICĂ LUCIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAMATE CONSTANTIN
PARTIDUL VERDE VICOL NICOLAE
PARTIDUL VERDE ŞANIA ILEANA-DANIELA
PARTIDUL VERDE HUŢU OANA-MARIE
PARTIDUL VERDE STANCIU DANIEL-ANTONIO
PARTIDUL VERDE BORCAN IONELUŞ
PARTIDUL VERDE TĂNĂSESCU BOGDAN-DUMITRU
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE PREDA-NICA SORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DĂBULEANU ION
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CRĂCIUNESCU IONELA-MĂDĂLINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STOIAN DUMITRU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SCÎRLETE ILIE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DAN MARCEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SOCOL PAVEL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CHIŢIBUREA VASILE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHIŢĂ GHIORGHE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GOLEA DORINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ACHIMESCU MAGDALENA-OLIMPIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ROTARU MIHAI-LUCIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHEORGHE IONEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR EPURE CLAUDIA-MIHAELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CURCĂ PAUL-CĂTĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHĂESCU DAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PREDA RADU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PARASCHIV MARIANA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ FRUNZĂ LAURENŢIU
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ FLOREA FLORIAN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ IORDACHE NINA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ POPA LARISA-MIHAELA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ DOBRIŞAN MIHAI-MARIUS
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MARIN ŞTEFAN
Lista candidaţilor din judeţul Dolj la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STOICA ŞTEFAN-BUCUR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GIUGEA NICOLAE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STROE IONUŢ-MARIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GIOANCĂ EUGEN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CÂPLEA DORU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRÎGNEI DANIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARCINSCHI-MOANŢĂ ADRIANA-LORENA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂLIN COSMIN-PETRUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SIROP FLAVIUS-ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CORÂŢU COSMIN-ION
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ZAHARIE OANA-LAVINIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GĂTEJESCU ALEXANDRU-FLORIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOTOI NICHI-SILVIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STANCU FLORINEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MANEA ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DINA ANDREI-FLORIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NICOLA JAN-VIOREL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VASILE LIVIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETCULESCU VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NISIPEANU MARIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MAZILU GHEORGHE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA UNGUREANU ROBERT-IONUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VĂDUVA NICOLETA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SÎRBU CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GUŢĂ ANDREI-DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BONDOC SORIN-MARCEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GHEBA DANIEL-SORIN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE DUMITRESCU IUSTIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TĂRĂBAN OANA-CRISTINA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ARTENE ŞTEFAN-ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DUDU IULIA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARIN CONSTANTIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GASPARINI CLAUDIA-CORINA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MATEI ŞTEFAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE FOTA IONEL-DENIS
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SUTĂ MARIUS
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SÂRBU ILIE
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE OPRICĂ FLORIN-ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TOTORA SIMION-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PRESURĂ ALEXANDRA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BADEA IULIAN-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VICOL-CIORBĂ LAURA-CĂTĂLINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PEŢA-ŞTEFĂNESCU ELIZA-MĂDĂLINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DURLE DUMITRU-COSMIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TĂNĂSESCU ALINA-ELENA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MITRICOF GEORGE-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEDELESCU GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂRĂGAN STELIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIN MARIAN-VIOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARBU GHEORGHIŢA-DANIELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DINDIRICĂ LUCIAN-COSTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂDOI IONUŢ-MIHAI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STĂNCULESCU ANIŞOARA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOSOANCĂ SILVIU-COSMIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZAVRACU EUGEN-CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SAFTA MIHAI-IULIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOBANU LUCIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂRBULESCU BIBIAN-LIVIU-MARIUS
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VOINEA GEORGE SORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RADU ILEANA-LILIANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPESCU ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIRIGEL MARIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IRIMESCU CATERINA-ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TEIŞANU FLORIAN-OCTAVIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CĂRAŞ MIHAI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VAJDA IMRE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VARGA ORSOLYA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JÁNOSI-BORSOS ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RÁDULY ANDREA-MÁRIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SOLYOM LÁSZLÓ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSERGŐ TIMEA
ALTERNATIVA DREAPTĂ TULITU ROBERT-MARIAN
ALTERNATIVA DREAPTĂ CIUCU IRINA-ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRĂGANCEA RĂDUCU-SERGIU-GELU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIŞTEANU NELU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARINESCU NICU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINU IONELA ANGELICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RADU GEORGETA-ANCA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ION CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DÎLGOCI MIHAIL-FLORIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IORDACHE CRISTIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NICU ELISABETA-DOINIŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRAGNE LERIA-EUGENIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IEZARU MARIA-MĂDĂLINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TEODORESCU MARIUS-GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PANDELESCU MARIUS-MIRCEA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIMIGERU ALIN-IONUŢ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SMARANDACHE CRISTIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STĂNCULEASA CRISTINEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COSTACHE LUMINIŢA-DANIELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OANĂ ALIN-FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VĂSII NATAŞA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PACHIA CONSTANTINA-COSMINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MINEA ELENA-DENISA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAMATE IVONA-ADRIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VILĂRĂU MARINEL-CRISTIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIRIAC ALEXANDRA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAICU NICOLAE-BOGDAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) JIFCU EMIL-CORNEL
PARTIDUL VERDE HUIDILĂ TUDOR
PARTIDUL VERDE TĂNĂSESCU OLIMPIA-MIHAELA
PARTIDUL VERDE BĂLAN MARILENA-LUIZA
PARTIDUL VERDE PLENICEANU NICOLAE
PARTIDUL VERDE ŞERBAN PETRE-CRISTIAN
PARTIDUL VERDE PĂTRA TITEL
PARTIDUL VERDE PANAIT ŞTEFAN-ANDREI
PARTIDUL VERDE DINU MARINA
PARTIDUL VERDE HUIDILĂ NARCISA-ALEXANDRA
PARTIDUL VERDE NICOLICI ADINA MARIANA
PARTIDUL VERDE TĂNASIE MARIAN
PARTIDUL VERDE CREŢEANU CRISTIAN-MIHAI
PARTIDUL VERDE NEDELCU LIVIU-ANDREI
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE CIOCAN EUGEN-CRISTINEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STOIAN IONEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE FLORESCU ADNANA-VIORICA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE RĂDULESCU RAMONA-MARUSIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TĂIATU EMILIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE LUCULESCU VALENTIN-FLORIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PENA VIOREL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE POPA-INGINERU GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STOIAN DANIEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRAGOMIR ŞTEFAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE RĂDULESCU MIHAIL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TRĂISTARU LUCIAN-MIHĂIŢĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VLAD CĂTĂLIN-VERONEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MLADEN ELENA-CARMEN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ROTARU ILIE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MĂRGĂRITESCU EUGENIA-GEORGETA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CAVERNEAC CAROL-VASILE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN VOLVOREANU MUGUR-EUGEN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DĂRĂBĂNEANU OANA-GEORGIANA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SURUGIU GHEORGHE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RĂDUCU ILIE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DĂMUREANU RINGO
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VAVA ŞTEFAN CLAUDIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HANTEA IOANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UNGUREANU DUMITRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BANCIU MARIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PLOTOGEA ANGELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLORESCU NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR EPURE SILVIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NIŢU ANDREEA-MIHAELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STĂNIA FLORINEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RĂDUCANU ADRIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TUTUNARU FLORIANA-MĂDĂLINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VINTILĂ CRISTIAN-DANIEL
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ JIANU ADRIAN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ VLĂESCU GEORGEL
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ CIUCĂ-PUIU ANDREEA-CRISTIANA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MITRAN DIANA-MARIANA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MITROI ALIN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ GHIŢULEASA-MIHAI IONELA-OTILIA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ VASILE MARCELA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ TUFIŞ ION
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ POPA COSTEL
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ VOICU OPREA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ GHIŢULEASA-MIHAI MIHAI
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MITROI GHEORGHE
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ ISPAS GEORGE
Sursa: Pro TV