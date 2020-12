Rezultate alegeri parlamentare 2020 Dolj. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Dolj, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Dolj la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

Citește și Cum arăta harta României după alegerile parlamentare din 2016. Partidul care a câștigat cele mai multe mandate de parlamentar

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.



Lista candidaţilor din judeţul Dolj la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Dolj la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIUCĂ NICOLAE-IONEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OPREA MARIO-OVIDIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PĂSCULESCU VETA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GÎDĂR ALEXANDRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SPULBĂR CRISTII-MARCEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SOARE MIHAI



PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUVAL NISTOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA STANCIU OCTAVIAN-PAUL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ENACHE CONSTANTIN-CĂTĂLIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TĂTULESCU NICOLAE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DĂOAGĂ CONSTANTINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POENARU FLORIN



ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE POTERAŞ COSMIN-MARIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BRATU SILVIU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CLENCIU DANIEL-CRISTIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA REZEANU MANUEL-BOGDAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MATEI DANIELA ANDREEA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CĂLIN LUCIAN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PRIOTEASA ION

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GENOIU MIHAIL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VELIŞCU CARMEN-ALINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VASILCOIU MĂDĂLIN-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PÎRVULESCU IONUŢ-COSMIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEAŢU-BRECIUGĂ MIHAIL-ADRIAN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PREDA RADU-COSMIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VÎLCU SORIN COSMIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GOGONEA VICTOR-CRISTINEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHAI MARIUS

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DIANU VIRGINIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FLOREA CRISTIAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LEN EMIL-BALÁZS



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEK ZSUZSANNA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MÁYER RÓBERT



ALTERNATIVA DREAPTĂ TARBĂ CĂTĂLIN-AURELIAN

ALTERNATIVA DREAPTĂ PAHONI-IANCU ALEXANDRA-CRISTINA

ALTERNATIVA DREAPTĂ PELEA MIRCEA-CRISTIAN



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VĂTAFU COSMIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MICU JANINA-MARIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEACŞU MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FIRESCU RODICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂLŞEANU LUIGI-GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINCĂ CORNELIA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COSTACHE MARIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIRIAC EMIL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIRIAC DORINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TUDOR LUCIAN-COSMIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BĂDOIU IONICĂ LUCIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAMATE CONSTANTIN



PARTIDUL VERDE VICOL NICOLAE

PARTIDUL VERDE ŞANIA ILEANA-DANIELA

PARTIDUL VERDE HUŢU OANA-MARIE

PARTIDUL VERDE STANCIU DANIEL-ANTONIO

PARTIDUL VERDE BORCAN IONELUŞ

PARTIDUL VERDE TĂNĂSESCU BOGDAN-DUMITRU



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE PREDA-NICA SORIN



PARTIDUL ROMÂNIA MARE DĂBULEANU ION

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CRĂCIUNESCU IONELA-MĂDĂLINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE STOIAN DUMITRU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SCÎRLETE ILIE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DAN MARCEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SOCOL PAVEL



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CHIŢIBUREA VASILE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHIŢĂ GHIORGHE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GOLEA DORINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ACHIMESCU MAGDALENA-OLIMPIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ROTARU MIHAI-LUCIAN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHEORGHE IONEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR EPURE CLAUDIA-MIHAELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CURCĂ PAUL-CĂTĂLIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MIHĂESCU DAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PREDA RADU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PARASCHIV MARIANA



PARTIDUL NOUA DREAPTĂ FRUNZĂ LAURENŢIU

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ FLOREA FLORIAN

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ IORDACHE NINA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ POPA LARISA-MIHAELA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ DOBRIŞAN MIHAI-MARIUS

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MARIN ŞTEFAN

Lista candidaţilor din judeţul Dolj la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STOICA ŞTEFAN-BUCUR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GIUGEA NICOLAE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STROE IONUŢ-MARIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GIOANCĂ EUGEN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CÂPLEA DORU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRÎGNEI DANIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARCINSCHI-MOANŢĂ ADRIANA-LORENA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂLIN COSMIN-PETRUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SIROP FLAVIUS-ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CORÂŢU COSMIN-ION

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ZAHARIE OANA-LAVINIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GĂTEJESCU ALEXANDRU-FLORIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOTOI NICHI-SILVIU



PARTIDUL PRO ROMÂNIA STANCU FLORINEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MANEA ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DINA ANDREI-FLORIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NICOLA JAN-VIOREL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VASILE LIVIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETCULESCU VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NISIPEANU MARIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MAZILU GHEORGHE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA UNGUREANU ROBERT-IONUŢ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VĂDUVA NICOLETA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SÎRBU CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GUŢĂ ANDREI-DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BONDOC SORIN-MARCEL



ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GHEBA DANIEL-SORIN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE DUMITRESCU IUSTIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TĂRĂBAN OANA-CRISTINA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE ARTENE ŞTEFAN-ALEXANDRU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DUDU IULIA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARIN CONSTANTIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GASPARINI CLAUDIA-CORINA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MATEI ŞTEFAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE FOTA IONEL-DENIS

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SUTĂ MARIUS

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SÂRBU ILIE

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE OPRICĂ FLORIN-ADRIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TOTORA SIMION-CRISTIAN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PRESURĂ ALEXANDRA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BADEA IULIAN-ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VICOL-CIORBĂ LAURA-CĂTĂLINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PEŢA-ŞTEFĂNESCU ELIZA-MĂDĂLINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DURLE DUMITRU-COSMIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TĂNĂSESCU ALINA-ELENA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MITRICOF GEORGE-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEDELESCU GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂRĂGAN STELIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MARIN MARIAN-VIOREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARBU GHEORGHIŢA-DANIELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DINDIRICĂ LUCIAN-COSTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂDOI IONUŢ-MIHAI



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STĂNCULESCU ANIŞOARA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BOSOANCĂ SILVIU-COSMIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZAVRACU EUGEN-CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SAFTA MIHAI-IULIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIOBANU LUCIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂRBULESCU BIBIAN-LIVIU-MARIUS

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VOINEA GEORGE SORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RADU ILEANA-LILIANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPESCU ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIRIGEL MARIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IRIMESCU CATERINA-ELENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TEIŞANU FLORIAN-OCTAVIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CĂRAŞ MIHAI



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VAJDA IMRE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VARGA ORSOLYA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JÁNOSI-BORSOS ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RÁDULY ANDREA-MÁRIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SOLYOM LÁSZLÓ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSERGŐ TIMEA



ALTERNATIVA DREAPTĂ TULITU ROBERT-MARIAN

ALTERNATIVA DREAPTĂ CIUCU IRINA-ELENA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRĂGANCEA RĂDUCU-SERGIU-GELU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DIŞTEANU NELU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARINESCU NICU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DINU IONELA ANGELICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RADU GEORGETA-ANCA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ION CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DÎLGOCI MIHAIL-FLORIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IORDACHE CRISTIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NICU ELISABETA-DOINIŢA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DRAGNE LERIA-EUGENIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IEZARU MARIA-MĂDĂLINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TEODORESCU MARIUS-GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PANDELESCU MARIUS-MIRCEA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIMIGERU ALIN-IONUŢ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SMARANDACHE CRISTIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STĂNCULEASA CRISTINEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COSTACHE LUMINIŢA-DANIELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) OANĂ ALIN-FLORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VĂSII NATAŞA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PACHIA CONSTANTINA-COSMINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MINEA ELENA-DENISA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAMATE IVONA-ADRIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VILĂRĂU MARINEL-CRISTIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIRIAC ALEXANDRA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAICU NICOLAE-BOGDAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) JIFCU EMIL-CORNEL



PARTIDUL VERDE HUIDILĂ TUDOR

PARTIDUL VERDE TĂNĂSESCU OLIMPIA-MIHAELA

PARTIDUL VERDE BĂLAN MARILENA-LUIZA

PARTIDUL VERDE PLENICEANU NICOLAE

PARTIDUL VERDE ŞERBAN PETRE-CRISTIAN

PARTIDUL VERDE PĂTRA TITEL

PARTIDUL VERDE PANAIT ŞTEFAN-ANDREI

PARTIDUL VERDE DINU MARINA

PARTIDUL VERDE HUIDILĂ NARCISA-ALEXANDRA

PARTIDUL VERDE NICOLICI ADINA MARIANA

PARTIDUL VERDE TĂNASIE MARIAN

PARTIDUL VERDE CREŢEANU CRISTIAN-MIHAI

PARTIDUL VERDE NEDELCU LIVIU-ANDREI



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE CIOCAN EUGEN-CRISTINEL



PARTIDUL ROMÂNIA MARE STOIAN IONEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE FLORESCU ADNANA-VIORICA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE RĂDULESCU RAMONA-MARUSIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TĂIATU EMILIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE LUCULESCU VALENTIN-FLORIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PENA VIOREL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE POPA-INGINERU GHEORGHE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE STOIAN DANIEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DRAGOMIR ŞTEFAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE RĂDULESCU MIHAIL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TRĂISTARU LUCIAN-MIHĂIŢĂ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE VLAD CĂTĂLIN-VERONEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MLADEN ELENA-CARMEN



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN ROTARU ILIE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MĂRGĂRITESCU EUGENIA-GEORGETA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CAVERNEAC CAROL-VASILE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN VOLVOREANU MUGUR-EUGEN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DĂRĂBĂNEANU OANA-GEORGIANA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SURUGIU GHEORGHE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RĂDUCU ILIE



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DĂMUREANU RINGO

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VAVA ŞTEFAN CLAUDIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HANTEA IOANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR UNGUREANU DUMITRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BANCIU MARIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PLOTOGEA ANGELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FLORESCU NICOLAE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR EPURE SILVIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NIŢU ANDREEA-MIHAELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STĂNIA FLORINEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RĂDUCANU ADRIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TUTUNARU FLORIANA-MĂDĂLINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VINTILĂ CRISTIAN-DANIEL



PARTIDUL NOUA DREAPTĂ JIANU ADRIAN

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ VLĂESCU GEORGEL

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ CIUCĂ-PUIU ANDREEA-CRISTIANA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MITRAN DIANA-MARIANA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MITROI ALIN

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ GHIŢULEASA-MIHAI IONELA-OTILIA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ VASILE MARCELA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ TUFIŞ ION

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ POPA COSTEL

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ VOICU OPREA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ GHIŢULEASA-MIHAI MIHAI

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ MITROI GHEORGHE

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ ISPAS GEORGE