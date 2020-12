Rezultate alegeri parlamentare 2020 diaspora. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani, și în diaspora. Dacă locuiești în străinătate, găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota. Românii din străinătate au posibilitatea să voteze două zile, sâmbătă și duminică.

Citește și Cum arăta harta României după alegerile parlamentare din 2016. Partidul care a câștigat cele mai multe mandate de parlamentar

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în diaspora la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

Românii din diaspora pot vota la orice secție de votare din țara în care se află.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.



Lista candidaţilor din diaspora la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din diaspora la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞARAMET VEACESLAV

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DABA CLAUDIU-RĂZVAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢULUCA-MARINA ADRIANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BADEA BOGDAN-MARIUS

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ AVRAMESCU MARIAN-CĂTĂLIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HANDRABURA LORETTA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BENGEAN ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ JITARU CIPRIAN-DUMITRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ISTRATE-NEAGOE NICOLETA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPESCU RĂDUCU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN FLORIN-EMIL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRISTESCU GHEORGHE

ALIANȚA USR PLUS MIHAIL RADU-MIHAI

ALIANȚA USR PLUS COBIANU MARIUS

ALIANȚA USR PLUS GEORGESCU INA-MONICA

ALIANȚA USR PLUS SÂNGEORGEAN LUCIAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GRABAN ZSOLT-ATTILA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BADEA VIOREL-RICEARD

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DOHOTAR MIHĂIŢĂ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL KAPLAN CECILIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NYERJAK ANTONIU-ROBERT

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARCU DRAGOŞ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LOVIN RAMONA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ARNĂUTU MIHAI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BUTURĂ CRISTINA-IRINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ONORIU EMANUEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RĂDUCESCU ROBERT-LIVIU-CĂTĂLIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOICEA MARIA-EMILIA

CANDIDAT INDEPENDENT VOLOŞENIUC ŞTEFAN

Lista candidaţilor din diaspora la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL PRO ROMÂNIA STĂNĂŞEL ŞTEFAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROŞCA-CISMARU ALEXANDRA-RALUCA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PANTEA ADRIANA-ANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRE LEONARD-FLORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GHEORGHE IONUŢ-MĂDĂLIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BANU CONSTANTIN-RĂZVAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CODREANU CONSTANTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LEŞCO ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COMAN CONSTANTIN-DORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ JORA CECILIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHICU OLEG

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PANAITE NICOLETA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIUBOTARIU EMIL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MURARIU ANDREI-BOGDĂNEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUDOR ANTONIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BULZ MIHAELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞERBU CĂTĂLIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPESCU MARCEL

ALIANȚA USR PLUS LŐRINCZ ŞTEFAN-IULIAN

ALIANȚA USR PLUS TULBURE SIMINA-GEANINA-DANIELA

ALIANȚA USR PLUS OLARU MARIUS-OCTAVIAN

ALIANȚA USR PLUS AIONIŢOAEI IONUŢ

ALIANȚA USR PLUS CATRINA GEORGIAN-LIVIU

ALIANȚA USR PLUS CHIRICHEU PAMELA-DOINA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HEGEDŰS CSILLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VINCZE LORÁNT-GYŐRGY

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA AMBRUS ZSOMBOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARABÁS CSONGOR-ISTVÁN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FĂGĂRĂŞIAN VALENTIN-ILIE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIUTA TOADER

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUPU RADU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DINA NICOLAE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BÂRZU VALENTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RUSU IULIANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VOLOSATÎI BORIS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICA ALEXANDRU-EDUARD

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ZAMFIRA FILOFTEIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TEGLĂ TUDOR-CĂLIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROŠKANOVIĆ VLADICA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PĂUCEAN FERNANDES LUMINIŢA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHIŢĂ NICULIŢA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MORARU RADU-OCTAVIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SÎNZIANU VASILE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEACŞU ALEXANDRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHĂILĂ LILIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOBOCAN AMALIA-CRISTINA

CANDIDAT INDEPENDENT RADU DARIUS-CONSTANTIN