Rezultate alegeri parlamentare 2020 diaspora. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani, și în diaspora. Dacă locuiești în străinătate, găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota. Românii din străinătate au posibilitatea să voteze două zile, sâmbătă și duminică.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în diaspora la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
Românii din diaspora pot vota la orice secție de votare din țara în care se află.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din diaspora la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din diaspora la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞARAMET VEACESLAV
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DABA CLAUDIU-RĂZVAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢULUCA-MARINA ADRIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BADEA BOGDAN-MARIUS
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ AVRAMESCU MARIAN-CĂTĂLIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HANDRABURA LORETTA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BENGEAN ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ JITARU CIPRIAN-DUMITRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ISTRATE-NEAGOE NICOLETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPESCU RĂDUCU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN FLORIN-EMIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRISTESCU GHEORGHE
ALIANȚA USR PLUS MIHAIL RADU-MIHAI
ALIANȚA USR PLUS COBIANU MARIUS
ALIANȚA USR PLUS GEORGESCU INA-MONICA
ALIANȚA USR PLUS SÂNGEORGEAN LUCIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GRABAN ZSOLT-ATTILA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BADEA VIOREL-RICEARD
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DOHOTAR MIHĂIŢĂ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL KAPLAN CECILIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NYERJAK ANTONIU-ROBERT
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MARCU DRAGOŞ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LOVIN RAMONA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ARNĂUTU MIHAI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BUTURĂ CRISTINA-IRINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ONORIU EMANUEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RĂDUCESCU ROBERT-LIVIU-CĂTĂLIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOICEA MARIA-EMILIA
CANDIDAT INDEPENDENT VOLOŞENIUC ŞTEFAN
Lista candidaţilor din diaspora la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STĂNĂŞEL ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROŞCA-CISMARU ALEXANDRA-RALUCA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PANTEA ADRIANA-ANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PETRE LEONARD-FLORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GHEORGHE IONUŢ-MĂDĂLIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BANU CONSTANTIN-RĂZVAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CODREANU CONSTANTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LEŞCO ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COMAN CONSTANTIN-DORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ JORA CECILIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHICU OLEG
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PANAITE NICOLETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CIUBOTARIU EMIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MURARIU ANDREI-BOGDĂNEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TUDOR ANTONIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BULZ MIHAELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŞERBU CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPESCU MARCEL
ALIANȚA USR PLUS LŐRINCZ ŞTEFAN-IULIAN
ALIANȚA USR PLUS TULBURE SIMINA-GEANINA-DANIELA
ALIANȚA USR PLUS OLARU MARIUS-OCTAVIAN
ALIANȚA USR PLUS AIONIŢOAEI IONUŢ
ALIANȚA USR PLUS CATRINA GEORGIAN-LIVIU
ALIANȚA USR PLUS CHIRICHEU PAMELA-DOINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HEGEDŰS CSILLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VINCZE LORÁNT-GYŐRGY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA AMBRUS ZSOMBOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARABÁS CSONGOR-ISTVÁN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FĂGĂRĂŞIAN VALENTIN-ILIE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIUTA TOADER
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUPU RADU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DINA NICOLAE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BÂRZU VALENTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RUSU IULIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VOLOSATÎI BORIS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICA ALEXANDRU-EDUARD
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ZAMFIRA FILOFTEIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TEGLĂ TUDOR-CĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROŠKANOVIĆ VLADICA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PĂUCEAN FERNANDES LUMINIŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHIŢĂ NICULIŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MORARU RADU-OCTAVIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SÎNZIANU VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEACŞU ALEXANDRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHĂILĂ LILIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOBOCAN AMALIA-CRISTINA
CANDIDAT INDEPENDENT RADU DARIUS-CONSTANTIN
Sursa: Pro TV