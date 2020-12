Rezultate alegeri parlamentare 2020 Dâmbovița. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Dâmbovița, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Dâmbovița la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.



Lista candidaţilor din judeţul Dâmbovița la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Dâmbovița la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GURAN VIRGIL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ION SORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GRIGORESCU SILVIU AURELIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SIMA CRISTINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VÎRJOGHE MARIA



PARTIDUL PRO ROMÂNIA VLĂDUCĂ OANA-SILVIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TĂTULESCU COSMIN-CELESTIN-STEJEREL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPA IULIAN-AUREL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONIŢĂ IOANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PIPEREA DANIEL-ADRIAN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OPREA ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NIŢU LILIANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VLĂDESCU NICULAE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NISTOR ION

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GRIGORESCU FLORIN



ALIANȚA USR PLUS POPESCU ION-DRAGOŞ

ALIANȚA USR PLUS ATANASIU IONUŢ

ALIANȚA USR PLUS MUNTEANU ALEXANDRU

ALIANȚA USR PLUS FELEA MARIA

ALIANȚA USR PLUS ŞTEFAN DĂNUŢ-CORNEL



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CORLĂŢEAN TITUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GILIA CLAUDIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SĂVOIU IONUŢ-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUCUI ION

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OLTEANU CĂTĂLIN-COSMIN



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DÁVID LAJOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SINKA ARNOLD

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MAGYARI MONIKA



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DIŢU MIHAELA-VASILICA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DINCĂ DUMITRU

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ IONESCU RĂZVAN-IONUŢ



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE STOICA STELIAN



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONDURĂŢEANU ANDREI-RĂZVAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRĂGOI GEORGETA-DANIELA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE RADU MIHAIL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PANĂ CRISTINA-PAULA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIOROBEA CONSTANTIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE IORGA DAN-MIHAIL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE LĂCĂTUŞ STELIANA-ANGELA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂICOIANU CIPRIAN-MIHAIL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA DANIELA-ELENA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OLTEANU IULIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PANTAZI ELENA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IOAN RĂZVAN-NICOLAE



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NAE VICTOR

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHEORGHE ION

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SANDU PAVEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PRODAN GHEORGHE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOCAN ADRIANA-NICOLETA

Lista candidaţilor din judeţul Dâmbovița la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PLĂIAŞU GABRIEL CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BALINT LIVIU-IOAN CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GROZAVU ION-GABRIEL CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOCANU ADRIAN CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONESCU LAVINIA-ROXANA CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHALACHE VALENTIN CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUŢU GEORGE CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PREDA ADRIAN-IONUŢ CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRAGOTĂ-ZAMFIR ANA-MARIA CAMERA DEPUTAȚILOR



PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢUŢUIANU ADRIAN CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPESCU CĂTĂLIN VLĂDUŢ CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MUREŞAN FLORINA-RAMONA CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPESCU ADRIAN-DORIN CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞONTEA FLORIN-EUSEBIU CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRU GEORGETA-IRENA CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUŢĂ RĂZVAN-VALENTIN CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BEJAN RĂZVAN-DUMITRU CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIOBANU MIHAELA CAMERA DEPUTAȚILOR



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VLADU IULIAN CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STROE ELENA-CRISTINA CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETRE CLAUDIU-GEORGE CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SIMION FLORICĂ CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞĂULEAN DAVID CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PAHON NECULAE CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUMITRU VALENTIN-CONSTANTIN CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CALOTĂ ALBERTA-MIHAELA CAMERA DEPUTAȚILOR

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VULPESCU IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HOLBAN GEORGETA-CARMEN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPA RADU-MIHAI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢACHIANU MARIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DINCĂ GEORGETA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂNICĂ IONUŢ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SPĂTARU EMANUEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VASILESCU LIVIU-COSMIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ISTRATE MIHAI



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SÁNDOR BARNA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY-NAGY LAJOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SÉRA ZSEJKE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FALUVÉGI BARTHA NOÉMI

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZSIDÓ KÁROLY



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RADU LAVINIA-GERMINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FULGEANU TEODOR-DUMITRU



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PERJARU CORNELIU

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTACHE EMANUELA



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE MOLDOVEANU ANDREI-COSMIN



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŞERBAN TIBERIU-OVIDIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GRUDEN ALICE-ANAMARIA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE CĂLINA SIMION-DAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE OPREA CONSTANTIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MUCUŢĂ EMANUEL-VLADIMIR

PARTIDUL ROMÂNIA MARE PETRE VICTORAŞ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE TINCIU DĂNUŢ-GABRIEL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SIMINA FLORINA-IACOBINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE NEGOESCU IONELA-IULIANA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHIRUŢ MARIA-MAGDALENA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BELEAGĂ COSTEL



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ION NELI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TINCU VALI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEGOESCU MARIANA-GEORGETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIUCIOIU NICOLETA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOVILEANU IOAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CATANGIU MARIAN-VASILICĂ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CONSTANTINESCU MARILENA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUMITRESCU GEORGIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HUŢUŞORU CĂTĂLIN-GEORGE



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RĂDOI VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANCU NICULAE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IONESCU GHEORGHE-ROMICĂ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OLTEANU ROMULUS

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STANCIU MIHAI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANCU MARIUS-NICOLAE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COMAN ELENA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GOLOIU CONSTANTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VOICU VALENTIN-STELIAN