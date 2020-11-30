Rezultate alegeri parlamentare 2020 Dâmbovița. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Dâmbovița, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Dâmbovița la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Dâmbovița la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Dâmbovița la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GURAN VIRGIL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ION SORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GRIGORESCU SILVIU AURELIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SIMA CRISTINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VÎRJOGHE MARIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VLĂDUCĂ OANA-SILVIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TĂTULESCU COSMIN-CELESTIN-STEJEREL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPA IULIAN-AUREL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IONIŢĂ IOANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PIPEREA DANIEL-ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ OPREA ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NIŢU LILIANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VLĂDESCU NICULAE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NISTOR ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GRIGORESCU FLORIN
ALIANȚA USR PLUS POPESCU ION-DRAGOŞ
ALIANȚA USR PLUS ATANASIU IONUŢ
ALIANȚA USR PLUS MUNTEANU ALEXANDRU
ALIANȚA USR PLUS FELEA MARIA
ALIANȚA USR PLUS ŞTEFAN DĂNUŢ-CORNEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CORLĂŢEAN TITUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GILIA CLAUDIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SĂVOIU IONUŢ-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUCUI ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OLTEANU CĂTĂLIN-COSMIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DÁVID LAJOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SINKA ARNOLD
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MAGYARI MONIKA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DIŢU MIHAELA-VASILICA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DINCĂ DUMITRU
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ IONESCU RĂZVAN-IONUŢ
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE STOICA STELIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONDURĂŢEANU ANDREI-RĂZVAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRĂGOI GEORGETA-DANIELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE RADU MIHAIL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PANĂ CRISTINA-PAULA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CIOROBEA CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE IORGA DAN-MIHAIL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE LĂCĂTUŞ STELIANA-ANGELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BĂICOIANU CIPRIAN-MIHAIL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA DANIELA-ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN OLTEANU IULIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PANTAZI ELENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IOAN RĂZVAN-NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NAE VICTOR
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GHEORGHE ION
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SANDU PAVEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PRODAN GHEORGHE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOCAN ADRIANA-NICOLETA
Lista candidaţilor din judeţul Dâmbovița la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PLĂIAŞU GABRIEL CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BALINT LIVIU-IOAN CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GROZAVU ION-GABRIEL CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOCANU ADRIAN CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL IONESCU LAVINIA-ROXANA CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHALACHE VALENTIN CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DUŢU GEORGE CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PREDA ADRIAN-IONUŢ CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DRAGOTĂ-ZAMFIR ANA-MARIA CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢUŢUIANU ADRIAN CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPESCU CĂTĂLIN VLĂDUŢ CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MUREŞAN FLORINA-RAMONA CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPESCU ADRIAN-DORIN CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞONTEA FLORIN-EUSEBIU CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRU GEORGETA-IRENA CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUŢĂ RĂZVAN-VALENTIN CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BEJAN RĂZVAN-DUMITRU CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIOBANU MIHAELA CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VLADU IULIAN CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STROE ELENA-CRISTINA CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PETRE CLAUDIU-GEORGE CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SIMION FLORICĂ CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞĂULEAN DAVID CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STROE ELENA-CRISTINA CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PAHON NECULAE CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUMITRU VALENTIN-CONSTANTIN CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CALOTĂ ALBERTA-MIHAELA CAMERA DEPUTAȚILOR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VULPESCU IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HOLBAN GEORGETA-CARMEN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPA RADU-MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ŢACHIANU MARIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DINCĂ GEORGETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂNICĂ IONUŢ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SPĂTARU EMANUEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VASILESCU LIVIU-COSMIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ISTRATE MIHAI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SÁNDOR BARNA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY-NAGY LAJOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SÉRA ZSEJKE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FALUVÉGI BARTHA NOÉMI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZSIDÓ KÁROLY
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN RADU LAVINIA-GERMINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN FULGEANU TEODOR-DUMITRU
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PERJARU CORNELIU
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ COSTACHE EMANUELA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE MOLDOVEANU ANDREI-COSMIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŞERBAN TIBERIU-OVIDIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GRUDEN ALICE-ANAMARIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CĂLINA SIMION-DAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE OPREA CONSTANTIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MUCUŢĂ EMANUEL-VLADIMIR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE PETRE VICTORAŞ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TINCIU DĂNUŢ-GABRIEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SIMINA FLORINA-IACOBINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE NEGOESCU IONELA-IULIANA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHIRUŢ MARIA-MAGDALENA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BELEAGĂ COSTEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ION NELI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TINCU VALI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NEGOESCU MARIANA-GEORGETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIUCIOIU NICOLETA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOVILEANU IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CATANGIU MARIAN-VASILICĂ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CONSTANTINESCU MARILENA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUMITRESCU GEORGIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HUŢUŞORU CĂTĂLIN-GEORGE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RĂDOI VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANCU NICULAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IONESCU GHEORGHE-ROMICĂ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR OLTEANU ROMULUS
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STANCIU MIHAI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANCU MARIUS-NICOLAE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COMAN ELENA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GOLOIU CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VOICU VALENTIN-STELIAN
Sursa: Pro TV