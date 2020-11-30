Rezultate alegeri parlamentare 2020 Covasna. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Covasna , mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Covasna la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Covasna la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Covasna la Senat la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MATEI RADU
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE PRUNDAR GABRIELA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE KŐVÉR OVIDIU-MARIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LEAUA JĂNEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BĂILĂ ANCA-MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OPAIŢ CODRUŢ
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DEACONU ION
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BACIU GHEORGHE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ARDELEAN SORIN-GHEORGHE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞULEA OANA MARIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FILOFI CONSTANTIN-IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞIMON PETRU-ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CUREA VASILICĂ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NAGY ILONA-KAMÉLIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BULARCA MIHAI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RADOCEA NECOLAE-VIOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUNGU LILIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARBU BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OLTEAN PETRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEJÉR LÁSZLÓ-ÖDÖN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENKŐ ERIKA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MOLNÁR JÁNOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JÁNÓ MIHAIL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PÁL RADU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHELEMEN ANCA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IVAN AURELIAN-NICU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MĂRGĂRIT MARIA-ROXANA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE LOLU VASILE-SEVEREL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CRISTEA DORIN-VASILE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GRIJAN IONUŢ-ADRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MANOLE CLAUDIA-FLORINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŞTEFAN GHEORGHE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NEAGU IONUŢ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STOIAN MIRCEA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PRODĂNOIU AURORA-AURELIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CREŢU MIOARA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CORNEA OTTO
Lista candidaţilor din judeţul Covasna la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DULANYI-BALOGH SZILÁRD
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BAGOLY LEVENTE
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA STRÎMBEANU CĂLIN MARIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CĂLITU ANDREEA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FLOROIAN STELIAN-OLIMPIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MUNTEAN FELICIA-MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPICA SILVIU CIPRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUCUR VIORICA-MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FARKAS AMBRUS-MIHAI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BULARCA RADU-LUCIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TEACĂ ALEXANDRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TELEAN MARIAN-VIOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPICA BOGDAN-MIHAI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FELDIOREAN DORU-DECEBAL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STROIE ILEANA-VASILICA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GRIGORAŞ CORNEL-ION
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GOGA OCTAVIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROŞCA GHEORGHE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VIGHECI CLAUDIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SECELEAN RODICA-NINA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TODORAN IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COSTEA ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUCU SEBASTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TEACĂ FLORENTINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BULARCA GELU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEAGOE DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUPŞA SEBASTIANA-ANGELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MIKLÓS ZOLTÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KÖNCZEI CSABA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEK ZACHARIE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁL KÁROLY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DIMÉNY-HASZMANN ORSOLYA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KELEMEN SZILÁRD-PÉTER
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN AMIEROAIE CĂTĂLIN-LIVIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOMA VALENTIN-ŞTEFAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PĂUN CĂTĂLINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ONORIU ÎMPĂRĂŢEL ESTERA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PETCU MIHAELA-ADRIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHIŞCARI ELENA-LUCIANA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE LOLU CLAUDIA-DANIELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONDREA IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BALÁZS ZOLTÁN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SUCIU MARIAN-CĂTĂLIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LUPŞA NICOLAE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BALI ZSOMBOR-LÁSZLÓ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PASTOR NICOLETA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CONSTANTIN IONEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RUJOI ATTILA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICOARĂ SERGIU-GABRIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NISTOR CIPRIAN-VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SANDU CRISTIAN-VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MANOLACHE MIHAELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SINKA CSABA
CANDIDAT INDEPENDENT CRISTEA GEORGE
Sursa: Pro TV