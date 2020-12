Rezultate alegeri parlamentare 2020 Covasna. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Covasna , mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Covasna la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Covasna la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Covasna la Senat la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MATEI RADU

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE PRUNDAR GABRIELA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE KŐVÉR OVIDIU-MARIAN



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LEAUA JĂNEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BĂILĂ ANCA-MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL OPAIŢ CODRUŢ

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DEACONU ION



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BACIU GHEORGHE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ARDELEAN SORIN-GHEORGHE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ŞULEA OANA MARIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FILOFI CONSTANTIN-IOAN



PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞIMON PETRU-ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CUREA VASILICĂ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NAGY ILONA-KAMÉLIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BULARCA MIHAI



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RADOCEA NECOLAE-VIOREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUNGU LILIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARBU BOGDAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT OLTEAN PETRU



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEJÉR LÁSZLÓ-ÖDÖN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENKŐ ERIKA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MOLNÁR JÁNOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA JÁNÓ MIHAIL



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PÁL RADU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHELEMEN ANCA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IVAN AURELIAN-NICU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MĂRGĂRIT MARIA-ROXANA



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE LOLU VASILE-SEVEREL



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CRISTEA DORIN-VASILE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GRIJAN IONUŢ-ADRIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MANOLE CLAUDIA-FLORINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŞTEFAN GHEORGHE



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NEAGU IONUŢ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STOIAN MIRCEA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PRODĂNOIU AURORA-AURELIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CREŢU MIOARA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE CORNEA OTTO

Lista candidaţilor din judeţul Covasna la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DULANYI-BALOGH SZILÁRD

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BAGOLY LEVENTE

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA STRÎMBEANU CĂLIN MARIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA CĂLITU ANDREEA



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FLOROIAN STELIAN-OLIMPIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MUNTEAN FELICIA-MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPICA SILVIU CIPRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUCUR VIORICA-MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FARKAS AMBRUS-MIHAI

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BULARCA RADU-LUCIAN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TEACĂ ALEXANDRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TELEAN MARIAN-VIOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPICA BOGDAN-MIHAI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FELDIOREAN DORU-DECEBAL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STROIE ILEANA-VASILICA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GRIGORAŞ CORNEL-ION



PARTIDUL PRO ROMÂNIA GOGA OCTAVIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ROŞCA GHEORGHE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VIGHECI CLAUDIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SECELEAN RODICA-NINA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TODORAN IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA COSTEA ADRIAN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUCU SEBASTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TEACĂ FLORENTINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BULARCA GELU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEAGOE DANIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT LUPŞA SEBASTIANA-ANGELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NEAGOVICI VASILE-CĂTĂLIN



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MIKLÓS ZOLTÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KÖNCZEI CSABA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BENEDEK ZACHARIE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÁL KÁROLY

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DIMÉNY-HASZMANN ORSOLYA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KELEMEN SZILÁRD-PÉTER



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN AMIEROAIE CĂTĂLIN-LIVIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TOMA VALENTIN-ŞTEFAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PĂUN CĂTĂLINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ONORIU ÎMPĂRĂŢEL ESTERA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN PETCU MIHAELA-ADRIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHIŞCARI ELENA-LUCIANA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE LOLU CLAUDIA-DANIELA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CONDREA IOAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BALÁZS ZOLTÁN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SUCIU MARIAN-CĂTĂLIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LUPŞA NICOLAE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BALI ZSOMBOR-LÁSZLÓ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PASTOR NICOLETA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CONSTANTIN IONEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR RUJOI ATTILA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICOARĂ SERGIU-GABRIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NISTOR CIPRIAN-VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SANDU CRISTIAN-VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MANOLACHE MIHAELA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE SINKA CSABA

CANDIDAT INDEPENDENT CRISTEA GEORGE