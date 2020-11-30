Rezultate alegeri parlamentare 2020 Caraș Severin. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

30-11-2020 22:22


Rezultate alegeri parlamentare 2020 Alba. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Caraș Severin, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

 

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Caraș Severin la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare. 

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De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.

 


Lista candidaţilor din judeţul Caraș Severin la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

 

Lista candidaţilor din judeţul Caraș Severin la Senat la alegerile parlamentare 2020

 

 

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VELA ION-MARCEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂDOI OVIDIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FETEA CORNELIA-MARIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BORCHESCU PAVEL


UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MĂRGĂI ZOLTÁN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ALB ELVIRA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FÜLŐP BELA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZRINYI MIKLOS-IOZSEF


PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CISMĂNEANŢU GABRIEL-EUGEN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CENAN-GLĂVAN OANA-MARIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TURĂU ION-DORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUCACELA PETRU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DOLÂNGĂ LUMINIŢA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE RĂCIU SABIN-DUŞKO
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARTIN SILVIU-IOAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TEODORESCU DORINA-MARIA


PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOCIOALCĂ ION
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TORMA ADRIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STÎNGU FLORENTINA-DOINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROF REMUS


PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEDELCEA CONSTANTIN-FLAVIUS
PARTIDUL PRO ROMÂNIA KOVACS IONELA-MARIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIACONESCU CAIUS-FLAVIUS
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOMESCU MARIA


ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BORDUZ PETRU
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BORCEAN IOAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ GUŢAN RODICA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TODOR MOISE


PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CIOLAN IONUŢ-MARCEL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DRĂGHICI MARIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BRICIOG FLORICA GHEORGHINA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SPRÂNCEANA CONSTANTIN


PARTIDUL NOUA DREAPTĂ CIOBANU PETRICĂ
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ HOGEA PARASCHIVA-ANTONETA


ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HRIMIUC CORNELIU-CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PIŢIGANE DANIEL-LUCIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CARACONCEA DANIELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LISACENCO LAURENŢIU-EMANOIL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PĂTRUICĂ DAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BARBU MIHAI-ADRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŞTEFĂNESCU OCTAVIAN-VIOREL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRAGOMIR SIMONA-CLARA


PARTIDUL ROMÂNIA MARE DUMITRU LUCIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE JARCU GHEORGHIŢĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŢĂRANU PETRU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE FRIMU MARIANA


PARTIDUL NOUA ROMÂNIE RĂDESCU GHEORGHE


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SCHINTEIE CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLOREA MARIAN-DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RAŢĂ DANIELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NECHITA DANIEL
 

 

Lista candidaţilor din judeţul Caraș Severin la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

 

 

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARŞALIC JARO NORBERT
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RUJAN DUMITRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHISĂLIŢĂ ION
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUNGU MAGDA-FLORENTINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL QUINT FELICIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COŞEI DORU-SORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FILIMON BRIAN


UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KELEMEN ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEKELY ATILA-ROBERT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARTOK RITA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FÜLÖP BÉLA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MATE LADISLAU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MARTON ENIKŐ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOGDAN ILDIKO


PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPOVICI IONUŢ-MIHAI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RAIN PETRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IANCU SIMION-SIMI
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VOINA LUCIAN-SORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VASILE FLAVIUS
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BERECZ GABRIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BUTAN SEBASTIAN-DANIEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PLUJAR ANDREI GEORGE
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TAŞCU-STAVRE MIROSLAV-VALERIU
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SINCULEŢ TEODORA-ALINA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA COADĂ CONSTANTIN-CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MĂGUREAN MARIUS-IONEL
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GAVRILĂ ALEXANDRA MARIANA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BOIA CONSTANTIN-ADRIAN-NISTOR


PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HURDUZEU FLORIN-SILVIU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DAMIAN ROMULUS-MARIUS
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BENGA IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNGUREANU DORINEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHĂESCU MARIUS-ALIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DANCIU CLAUDIA-MIRABELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARDAC GRIGORE-PETRU


PARTIDUL PRO ROMÂNIA SPÂNU ION
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DINU GABRIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VOIN FLORIN-AURICĂ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BORCHESCU ELENA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢICHERIU ION
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPOVICI IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SURU VICHENTE


ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BOŞNEAC VALENTIN-SAMUEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ RADOMIR NICOLAE
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ DAVID AURELIA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ VIGH ANDREI-CĂTĂLIN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CHICIN ANDREEA-SIMINA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CONSTANTIN CLAUDIU-ADRIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ FIŞTEAG MIHAI


PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN JIFCU MARIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CIOLAN OTILIA-EVA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SPĂTARU LUCIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN IVAŞCU ELENA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MUTEA PETRA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SPRÎNCEANĂ MARIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN COCU ANIŞOARA


PARTIDUL NOUA DREAPTĂ HOGEA NORICA-LOREDANA
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ CIOBANU PETRICĂ-ANDI
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ TIBA CĂTĂLIN-DORIN


ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AMAN LETIŢIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HUMENIUC BOGDANA-LOREDANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BONCILĂ DARIUS-CRINEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GAI CRISTIAN-DANIEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CARACONCEA ION
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŞOŞOI ENACHE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TUFIŞI ALEXANDRA-TEODORA


PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SIMULESCU RĂZVAN-IONUŢ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HERAC ANGELICA-TELICA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MAGHEŢ BENONE-MATEI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOLOVEDEA MARCEL-FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAGNO ADINA-ANCUŢA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LUPŞA DANIELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RADA GEORGETA


PARTIDUL ROMÂNIA MARE TĂNĂSESCU CLAUDIU-CIPRIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GEAMBAŞU MARIN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARIŢESCU IANĂŞ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ISAC BRANCO
PARTIDUL ROMÂNIA MARE HORESCU PETRIŞOR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE COŞAR NADIA-FLORENTINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GROZESCU SEBASTIAN-OVIDIU


PARTIDUL NOUA ROMÂNIE IONESI CORNELIU


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ARMAŞU PAUL-VALENTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANGHEL DRUGARIN CORNELIA-VICTORIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHINEZU CORNEL ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHĂILONI ZACHEL-VASILICĂ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STRĂINESCU PAVEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN URSULESCU OCTAVIAN-MARIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA DOREL
 

 

 

 

Rezultate alegeri parlamentare 2020 Alba. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Sursa: Pro TV

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