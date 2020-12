Rezultate alegeri parlamentare 2020 Caraș Severin. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Caraș Severin, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Caraș Severin la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Caraș Severin la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Caraș Severin la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VELA ION-MARCEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RĂDOI OVIDIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FETEA CORNELIA-MARIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BORCHESCU PAVEL



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MĂRGĂI ZOLTÁN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ALB ELVIRA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FÜLŐP BELA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZRINYI MIKLOS-IOZSEF



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CISMĂNEANŢU GABRIEL-EUGEN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CENAN-GLĂVAN OANA-MARIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TURĂU ION-DORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUCACELA PETRU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DOLÂNGĂ LUMINIŢA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE RĂCIU SABIN-DUŞKO

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MARTIN SILVIU-IOAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TEODORESCU DORINA-MARIA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOCIOALCĂ ION

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TORMA ADRIAN-CONSTANTIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STÎNGU FLORENTINA-DOINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROF REMUS



PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEDELCEA CONSTANTIN-FLAVIUS

PARTIDUL PRO ROMÂNIA KOVACS IONELA-MARIANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIACONESCU CAIUS-FLAVIUS

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOMESCU MARIA



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BORDUZ PETRU

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BORCEAN IOAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ GUŢAN RODICA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ TODOR MOISE



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CIOLAN IONUŢ-MARCEL

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN DRĂGHICI MARIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN BRICIOG FLORICA GHEORGHINA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SPRÂNCEANA CONSTANTIN



PARTIDUL NOUA DREAPTĂ CIOBANU PETRICĂ

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ HOGEA PARASCHIVA-ANTONETA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HRIMIUC CORNELIU-CONSTANTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PIŢIGANE DANIEL-LUCIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CARACONCEA DANIELA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LISACENCO LAURENŢIU-EMANOIL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PĂTRUICĂ DAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BARBU MIHAI-ADRIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŞTEFĂNESCU OCTAVIAN-VIOREL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRAGOMIR SIMONA-CLARA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE DUMITRU LUCIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE JARCU GHEORGHIŢĂ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŢĂRANU PETRU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE FRIMU MARIANA



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE RĂDESCU GHEORGHE



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SCHINTEIE CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLOREA MARIAN-DANIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RAŢĂ DANIELA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NECHITA DANIEL



Lista candidaţilor din judeţul Caraș Severin la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARŞALIC JARO NORBERT

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RUJAN DUMITRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHISĂLIŢĂ ION

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LUNGU MAGDA-FLORENTINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL QUINT FELICIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COŞEI DORU-SORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FILIMON BRIAN



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KELEMEN ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZEKELY ATILA-ROBERT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BARTOK RITA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FÜLÖP BÉLA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MATE LADISLAU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MARTON ENIKŐ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOGDAN ILDIKO



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ POPOVICI IONUŢ-MIHAI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RAIN PETRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IANCU SIMION-SIMI

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VOINA LUCIAN-SORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VASILE FLAVIUS

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BERECZ GABRIELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BUTAN SEBASTIAN-DANIEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PLUJAR ANDREI GEORGE

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA TAŞCU-STAVRE MIROSLAV-VALERIU

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA SINCULEŢ TEODORA-ALINA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA COADĂ CONSTANTIN-CRISTIAN

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MĂGUREAN MARIUS-IONEL

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GAVRILĂ ALEXANDRA MARIANA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BOIA CONSTANTIN-ADRIAN-NISTOR



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HURDUZEU FLORIN-SILVIU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DAMIAN ROMULUS-MARIUS

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BENGA IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNGUREANU DORINEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MIHĂESCU MARIUS-ALIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DANCIU CLAUDIA-MIRABELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARDAC GRIGORE-PETRU



PARTIDUL PRO ROMÂNIA SPÂNU ION

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DINU GABRIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VOIN FLORIN-AURICĂ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BORCHESCU ELENA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢICHERIU ION

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPOVICI IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SURU VICHENTE



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BOŞNEAC VALENTIN-SAMUEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ RADOMIR NICOLAE

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ DAVID AURELIA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ VIGH ANDREI-CĂTĂLIN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CHICIN ANDREEA-SIMINA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CONSTANTIN CLAUDIU-ADRIAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ FIŞTEAG MIHAI



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN JIFCU MARIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN CIOLAN OTILIA-EVA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SPĂTARU LUCIAN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN IVAŞCU ELENA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN MUTEA PETRA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SPRÎNCEANĂ MARIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN COCU ANIŞOARA



PARTIDUL NOUA DREAPTĂ HOGEA NORICA-LOREDANA

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ CIOBANU PETRICĂ-ANDI

PARTIDUL NOUA DREAPTĂ TIBA CĂTĂLIN-DORIN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AMAN LETIŢIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR HUMENIUC BOGDANA-LOREDANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BONCILĂ DARIUS-CRINEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GAI CRISTIAN-DANIEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CARACONCEA ION

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ŞOŞOI ENACHE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TUFIŞI ALEXANDRA-TEODORA



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SIMULESCU RĂZVAN-IONUŢ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) HERAC ANGELICA-TELICA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MAGHEŢ BENONE-MATEI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BOLOVEDEA MARCEL-FLORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) STAGNO ADINA-ANCUŢA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LUPŞA DANIELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RADA GEORGETA



PARTIDUL ROMÂNIA MARE TĂNĂSESCU CLAUDIU-CIPRIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GEAMBAŞU MARIN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARIŢESCU IANĂŞ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ISAC BRANCO

PARTIDUL ROMÂNIA MARE HORESCU PETRIŞOR

PARTIDUL ROMÂNIA MARE COŞAR NADIA-FLORENTINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GROZESCU SEBASTIAN-OVIDIU



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE IONESI CORNELIU



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ARMAŞU PAUL-VALENTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANGHEL DRUGARIN CORNELIA-VICTORIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CHINEZU CORNEL ADRIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHĂILONI ZACHEL-VASILICĂ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STRĂINESCU PAVEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN URSULESCU OCTAVIAN-MARIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA DOREL