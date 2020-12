Rezultate alegeri parlamentare 2020 Brașov. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Brașov, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Brașov la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Brașov la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Brașov la Senat la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DARĂU AMBROZIE-IRINEU

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CĂŢEAN GEORGE-AURELIAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GÂRBACEA FLORIN-GEORGE

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA NIŢU SORIN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BODNAR MONICA

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BOSMAN ROMICĂ-ALIN



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÉCZI GELLÉRT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MOLNÁR STEFANIA-MARIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IAKAB ARPAD

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PAKOT ZOLTAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA UDVARDI ARPAD

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DUDAS JAKAB



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUNCA MARIUS-ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOANCHINĂ MARIUS-GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HENEGAR IOANA-ADRIANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DAN VASILE-BOGDAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALECU ŞTEFAN



PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPA MIHAI VALENTIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPA GHEORGHE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OLARU ANGELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PREDA CONSTANTIN-EMANUEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OBREJA MARIUS-LUCIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEGRU MIHAELA



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VEŞTEA MIHAIL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STERPU CIPRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NECULOIU MARIUS

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COJOCEA ROXANA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHAI NICOLAE-CĂTĂLIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHĂILESCU IOANA ANCA



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHAI COSTEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SÂRGHIE OVIDIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOEA GHEORGHE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FĂTU CLAUDIA-OLIMPIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COMŞA MARIAN-AUREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRIŞAN-NAN ANDREEA-SIMONA



PARTIDUL VERDE NEAGOE MIHAI

PARTIDUL VERDE BUJOR IOAN

PARTIDUL VERDE CHIRA-ADAM IULIANA

PARTIDUL VERDE TOTH LEVENTE

PARTIDUL VERDE CRUCERU MARIN

PARTIDUL VERDE LAZĂR MIHAEL



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ZARĂ OVIDIU-DUMITRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NĂMĂESCU CĂTĂLIN-COSMIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MALENE PETRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLEŞIERU SEBASTIAN-CONSTANTIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DAMIAN AURELIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HORJEA CORINA



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CÂRSTINOIU PETRICĂ



PARTIDUL ROMÂNIA MARE SÎRBU DANIELA-MARIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SIMIONESCU CRISTINA-VIRGINIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHIRILĂ NICOLETA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRONESCU DAN-ROMICĂ

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BARA MIHAELA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE GIURGIU DANIELA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GÁL ADINA CAMELIA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BORCSA DIONISIE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOPAŞU IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BANCIU NICOLAE-OLIMPIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MĂLINICI GHEORGHE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CZIKA LADISLAU



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FORIS TIBERIU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) APOSTOL EMILIAN-GHEORGHE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RĂVAR OLIMPIA-GABRIELA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MANOLE EUGEN-MARIUS

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIŢU FLORINEL-DANIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TRĂSCĂU IONUŢ-GABRIEL



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE PREDA TEOFIL



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SPĂTĂRESCU VIOREL-MIHĂIŢĂ

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN UŢANU GEORGIANA-MIHAELA



PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ DEDIU MARIUS-ADRIAN

Lista candidaţilor din judeţul Brașov la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BENGA TUDOR-VLAD

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ILIE VICTOR

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MIFTODE MARIUS-ANDREI

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PARASCHIVESCU OVIDIU-ROMULUS

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE OPREA TUDOR-IONUŢ

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BOTEA ANNABELLE

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MITREA PETRE

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BUCUR DANIEL-MIRCEA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA COSTESCU ANISIA-GEORGIANA

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA COROLEA ILIE-DAN

ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BORODA GEORGE

ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE DAVID ADRIAN-CRISTIAN



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVACS ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA AMBRUS IZABELLA-AGNES

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TÓÁSÓ IMELDA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZAKAL ANDRAS-ZSÓLT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VARGA NÁNDOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TORÓ TAMÁS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ANNAMARIA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PETER ZSOLT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KIRSCH GABRIEL-FRANCISC

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ÁROS LEVENTE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ ŞTEFAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IMBRE EDUARD-MIHÁLY



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RASALIU MARIAN-IULIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PREDESCU ANA-LOREDANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PATRAŞCU LUCIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPA RĂZVAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRIVINEANU ALEXANDRA-IOANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GUZUN ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARBU GABRIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VLAICU LUMINIŢA-IOANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUDRICI SORIN-RĂZVAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂDUCAN ANDREI

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POTEA MARIUS VALENTIN



PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOHACI MIHAI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MITRIC RADU-TEODOR

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUPU ŞTEFAN-OVIDIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOHĂNEAN DRAGOŞ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DICU IONEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MADA CIPRIAN-MIHAI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ONCESCU ANY MERY

PARTIDUL PRO ROMÂNIA AIOANIEI MIHAELA-IOANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA STĂNILOIU CLAUDIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA COTINGHIU GEORGE-SORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRU DRAGOŞ-CRISTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOTOC ALEXANDRU



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BANCIU IONUŢ-SORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANDRONACHE GABRIEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FLUCUŞ DUMITRU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VECERDI CRISTINA-AGNES

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NAN CĂTĂLIN-VIOREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAUL RADU-VALENTIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ILAŞI ALEXANDRU-MIHAI

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GRUSEA MIOARA-NICOLETA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BĂRBĂTEI MARIA LAURA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARIA ANDREEA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIOVICĂ OCTAVIAN-EUGEN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NĂSTASE BOGDAN-FLORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TURCESCU ROBERT-NICOLAE



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANTOHE-MARICA GEORGE-ADRIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BLENDEA TUDOR-CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HUŢANU SERGIU-IONUŢ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MLADIN TIBERIU-IONUŢ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GOILĂ DANIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SUCIU GEORGE-HORAŢIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MILITARU DANIELA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BLAJ IOAN-RĂZVAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRISTEA MARIUS-VASILE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALDICA OVIDIU-DĂNUŢ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZANFIR CONSTANTIN-DUMITRU



PARTIDUL VERDE CHIRA-ADAM RAIMOND

PARTIDUL VERDE BÎRSAN GEORGE

PARTIDUL VERDE BORDEA DANIEL

PARTIDUL VERDE FLOREA ADRIAN-LIVIU

PARTIDUL VERDE BUSUIOCESCU RAUL

PARTIDUL VERDE ITU ALEXANDRU-ANDREI

PARTIDUL VERDE NIGEL FLAVIUS-GABRIEL

PARTIDUL VERDE TOTH ATTILA

PARTIDUL VERDE BAKOS LÉNÁRD

PARTIDUL VERDE BARLUŢIU FLORIN

PARTIDUL VERDE ŢIRMAI MARIANA-NADIA

PARTIDUL VERDE TĂTUC IONUŢ DANIEL



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DONOSĂ ADINA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CUIBAR DUMITRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COJOCARU MONICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CRĂCIUN IOAN-SORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANTA CRISTINEL-FLORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOERIU VIORICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LĂMBUŢĂ-MIHAI CONSTANTIN-ADRIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COROŞ ADRIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MACOVEI ALEXANDRA-IOANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VĂCARIU VASILE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LEAHU BOGDAN-GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIRCEA VASILE



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ STROIE VASILE-SILVIU



PARTIDUL ROMÂNIA MARE TRIFAN ADRIANA-MIRELA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŞERBAN MELANIA-PAULA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE STATE MARIAN-ADRIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRONESCU VALERIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDONI ADRIANA-RALUCA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRICĂ OVIDIU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂICAN MIHAELA-CORINA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHIRILĂ VLADIMIR

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ENEA DIANA-MIHAELA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MAMOC LIVIU-ADRIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE RUSU ADNANA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TOBĂ FRANCISC

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BORTA RALUCA-MARIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR A-ANEI IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROTARU MIHAI-CONSTANTIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUNTEANU IULIAN-ANDREI

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BRÂNZEA BOGDAN-GHEORGHE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIAC EMANUELA-LOREDANA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR A-ANEI FLAVIU-OCTAVIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOCHINĂ MARIA-ALEXANDRA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CĂRĂUŞ ANDREI-MARIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STOICA CAMELIA-MARIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BORTA LAURENŢIU-DUMITRU



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) AVRAM AUREL-MARIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BARBU VLAD-HORIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BONCIU DRAGOŞ-ALEXANDRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MUNTEANU ADRIAN-GIGEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MEREŞ MIHAI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BARBU CHRISTIAN-TUDOR

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ANTON CĂTĂLIN-MIRCEA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ROMAN RAUL-VASILE-IZIDOR

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BEJAN VIOREL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MALIUTA MARINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SCUTARU MARIUS-VASILE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LIŢOIU GEORGE-DANIEL



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN COCU GHEORGHE



PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ TOMI LUCIAN-FLORIN

CANDIDAT INDEPENDENT ALBU ERWIN-VLAD