Rezultate alegeri parlamentare 2020 Brașov. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în Brașov, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Brașov la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Brașov la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Brașov la Senat la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA DARĂU AMBROZIE-IRINEU
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE CĂŢEAN GEORGE-AURELIAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA GÂRBACEA FLORIN-GEORGE
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA NIŢU SORIN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BODNAR MONICA
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE BOSMAN ROMICĂ-ALIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GÉCZI GELLÉRT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MOLNÁR STEFANIA-MARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IAKAB ARPAD
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PAKOT ZOLTAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA UDVARDI ARPAD
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DUDAS JAKAB
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUNCA MARIUS-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TOANCHINĂ MARIUS-GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT HENEGAR IOANA-ADRIANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DAN VASILE-BOGDAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALECU ŞTEFAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPA MIHAI VALENTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPA GHEORGHE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OLARU ANGELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PREDA CONSTANTIN-EMANUEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OBREJA MARIUS-LUCIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEGRU MIHAELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VEŞTEA MIHAIL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL STERPU CIPRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NECULOIU MARIUS
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL COJOCEA ROXANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHAI NICOLAE-CĂTĂLIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MIHĂILESCU IOANA ANCA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MIHAI COSTEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SÂRGHIE OVIDIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOEA GHEORGHE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ FĂTU CLAUDIA-OLIMPIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COMŞA MARIAN-AUREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRIŞAN-NAN ANDREEA-SIMONA
PARTIDUL VERDE NEAGOE MIHAI
PARTIDUL VERDE BUJOR IOAN
PARTIDUL VERDE CHIRA-ADAM IULIANA
PARTIDUL VERDE TOTH LEVENTE
PARTIDUL VERDE CRUCERU MARIN
PARTIDUL VERDE LAZĂR MIHAEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ZARĂ OVIDIU-DUMITRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NĂMĂESCU CĂTĂLIN-COSMIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MALENE PETRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FLEŞIERU SEBASTIAN-CONSTANTIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DAMIAN AURELIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN HORJEA CORINA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ CÂRSTINOIU PETRICĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SÎRBU DANIELA-MARIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SIMIONESCU CRISTINA-VIRGINIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHIRILĂ NICOLETA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRONESCU DAN-ROMICĂ
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BARA MIHAELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE GIURGIU DANIELA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GÁL ADINA CAMELIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BORCSA DIONISIE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOPAŞU IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BANCIU NICOLAE-OLIMPIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MĂLINICI GHEORGHE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CZIKA LADISLAU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FORIS TIBERIU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) APOSTOL EMILIAN-GHEORGHE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) RĂVAR OLIMPIA-GABRIELA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MANOLE EUGEN-MARIUS
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CHIŢU FLORINEL-DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TRĂSCĂU IONUŢ-GABRIEL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE PREDA TEOFIL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN SPĂTĂRESCU VIOREL-MIHĂIŢĂ
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN UŢANU GEORGIANA-MIHAELA
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ DEDIU MARIUS-ADRIAN
Lista candidaţilor din judeţul Brașov la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BENGA TUDOR-VLAD
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ILIE VICTOR
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA MIFTODE MARIUS-ANDREI
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA PARASCHIVESCU OVIDIU-ROMULUS
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE OPREA TUDOR-IONUŢ
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BOTEA ANNABELLE
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE MITREA PETRE
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BUCUR DANIEL-MIRCEA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA COSTESCU ANISIA-GEORGIANA
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA COROLEA ILIE-DAN
ALIANȚA USR PLUS UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA BORODA GEORGE
ALIANȚA USR PLUS PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE DAVID ADRIAN-CRISTIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVACS ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA AMBRUS IZABELLA-AGNES
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TÓÁSÓ IMELDA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZAKAL ANDRAS-ZSÓLT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA VARGA NÁNDOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TORÓ TAMÁS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ANNAMARIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PETER ZSOLT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KIRSCH GABRIEL-FRANCISC
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ÁROS LEVENTE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA LÁSZLÓ ŞTEFAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA IMBRE EDUARD-MIHÁLY
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RASALIU MARIAN-IULIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PREDESCU ANA-LOREDANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PATRAŞCU LUCIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPA RĂZVAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRIVINEANU ALEXANDRA-IOANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GUZUN ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BARBU GABRIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT VLAICU LUMINIŢA-IOANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CUDRICI SORIN-RĂZVAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RĂDUCAN ANDREI
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POTEA MARIUS VALENTIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOHACI MIHAI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MITRIC RADU-TEODOR
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LUPU ŞTEFAN-OVIDIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TOHĂNEAN DRAGOŞ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DICU IONEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MADA CIPRIAN-MIHAI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ONCESCU ANY MERY
PARTIDUL PRO ROMÂNIA AIOANIEI MIHAELA-IOANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STĂNILOIU CLAUDIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA COTINGHIU GEORGE-SORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUMITRU DRAGOŞ-CRISTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MOTOC ALEXANDRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BANCIU IONUŢ-SORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ANDRONACHE GABRIEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FLUCUŞ DUMITRU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VECERDI CRISTINA-AGNES
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NAN CĂTĂLIN-VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAUL RADU-VALENTIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ILAŞI ALEXANDRU-MIHAI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GRUSEA MIOARA-NICOLETA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BĂRBĂTEI MARIA LAURA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MARIA ANDREEA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CIOVICĂ OCTAVIAN-EUGEN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL NĂSTASE BOGDAN-FLORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TURCESCU ROBERT-NICOLAE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ANTOHE-MARICA GEORGE-ADRIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BLENDEA TUDOR-CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HUŢANU SERGIU-IONUŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MLADIN TIBERIU-IONUŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GOILĂ DANIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SUCIU GEORGE-HORAŢIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MILITARU DANIELA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BLAJ IOAN-RĂZVAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CRISTEA MARIUS-VASILE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ALDICA OVIDIU-DĂNUŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ ZANFIR CONSTANTIN-DUMITRU
PARTIDUL VERDE CHIRA-ADAM RAIMOND
PARTIDUL VERDE BÎRSAN GEORGE
PARTIDUL VERDE BORDEA DANIEL
PARTIDUL VERDE FLOREA ADRIAN-LIVIU
PARTIDUL VERDE BUSUIOCESCU RAUL
PARTIDUL VERDE ITU ALEXANDRU-ANDREI
PARTIDUL VERDE NIGEL FLAVIUS-GABRIEL
PARTIDUL VERDE TOTH ATTILA
PARTIDUL VERDE BAKOS LÉNÁRD
PARTIDUL VERDE BARLUŢIU FLORIN
PARTIDUL VERDE ŢIRMAI MARIANA-NADIA
PARTIDUL VERDE TĂTUC IONUŢ DANIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DONOSĂ ADINA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CUIBAR DUMITRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COJOCARU MONICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CRĂCIUN IOAN-SORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MANTA CRISTINEL-FLORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BOERIU VIORICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LĂMBUŢĂ-MIHAI CONSTANTIN-ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COROŞ ADRIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MACOVEI ALEXANDRA-IOANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VĂCARIU VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LEAHU BOGDAN-GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIRCEA VASILE
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ STROIE VASILE-SILVIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE TRIFAN ADRIANA-MIRELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŞERBAN MELANIA-PAULA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE STATE MARIAN-ADRIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRONESCU VALERIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ANDONI ADRIANA-RALUCA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRICĂ OVIDIU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE BĂICAN MIHAELA-CORINA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CHIRILĂ VLADIMIR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ENEA DIANA-MIHAELA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MAMOC LIVIU-ADRIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE RUSU ADNANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TOBĂ FRANCISC
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BORTA RALUCA-MARIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR A-ANEI IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ROTARU MIHAI-CONSTANTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MUNTEANU IULIAN-ANDREI
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BRÂNZEA BOGDAN-GHEORGHE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DIAC EMANUELA-LOREDANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR A-ANEI FLAVIU-OCTAVIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CIOCHINĂ MARIA-ALEXANDRA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CĂRĂUŞ ANDREI-MARIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR STOICA CAMELIA-MARIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BORTA LAURENŢIU-DUMITRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) AVRAM AUREL-MARIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BARBU VLAD-HORIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BONCIU DRAGOŞ-ALEXANDRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MUNTEANU ADRIAN-GIGEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MEREŞ MIHAI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BARBU CHRISTIAN-TUDOR
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ANTON CĂTĂLIN-MIRCEA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ROMAN RAUL-VASILE-IZIDOR
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BEJAN VIOREL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MALIUTA MARINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SCUTARU MARIUS-VASILE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LIŢOIU GEORGE-DANIEL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN COCU GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ TOMI LUCIAN-FLORIN
CANDIDAT INDEPENDENT ALBU ERWIN-VLAD
Sursa: Pro TV