Rezultate alegeri parlamentare 2020 Bistrița-Năsăud. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii. Mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Bistrița-Năsăud la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Bistrița-Năsăud la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Bistrița-Năsăud la Senat la alegerile parlamentare 2020



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FLOREAN OVIDIU-IOSIF

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LEGENDI IOANA-DACIANA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SOMEŞAN IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DEDEAN-BORTĂŞ IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DENEŞ IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RUS ROMULUS-VIRGIL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOLBOACĂ ANDRA-ELISABETA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRIŞAN NICOLAE-GRAŢIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CÂRCU IOAN-CAIUS

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SĂCĂLEAN OANA-ANDREEA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIHEREAN GAVRILĂ-IOAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂLOS OLIMPIA-ZAMFIRA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TIMOCE GRIGORE-VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CODĂREAN CRISTIAN-VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PUŢURA NICOLAE-FLORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞUTEA-CRIŞAN TEODORA-MIHAELA



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BORSOS KAROLY-LASZLO

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TOÓK ECATERINA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA REMAN GHEORGHE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BUDAI GYŐRGY-GABOR

ALIANȚA USR PLUS GABOR IOAN-EMILIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COCEAN POMPEI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POP ALEXANDRA-DORINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CUCURĂ IOAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LUPŞA LUCIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FILIPOI VICTOR

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DENEŞ ZAHARIE-IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUŞCAN ZAMFIRA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GOARŢĂ ADRIAN-ŞTEFAN

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE TALOŞ MIRCEA

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE CÂNCIU VIORICA

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE COŞBUC ALEXANDRU-HORAŢIU

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE DUMITRASCU LAURENŢIU-DAN



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IANOŞ GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GRAPINI VIOREL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DENEŞ IOAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CÎMPEANU ANAMARIA-CORINA

PARTIDUL VERDE BĂLAN SIMION-FLORIN

PARTIDUL VERDE HERŢA VASILE

Lista candidaţilor din judeţul Bistrița-Năsăud la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SIGHIARTĂU ROBERT-IONATAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MORAR OLIVIA-DIANA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL URÎTE FLORIN-RADU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TIMBUŞIU NICOLAE-IULIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LINUL ROBERT-GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL URDĂ VIOREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RUS DORIN-OCTAVIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SUCIU VASILE-DANIEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IVAN BOGDAN-GRUIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CECLAN-OPREA CIPRIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TODOR ANAMARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUTI MARIUS-NICOLAE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RUNCAN IULIA-MARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POP PAUL-VASILE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SIMIONCA IONUŢ

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STERE FLORENTINA-STEFANIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BORŞ AUGUSTIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PINTEA VASILE-LUCIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOLDOVAN OVIDIU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BERTEL DOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BEREŞ IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MONIŢA IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIRA LIVIA-SPERANŢA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ILIEŞIU DARIUS-EMILIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PEICA ANTONIA-ALEXANDRA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GALEŞ FLORIN-GRIGORE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUGNAR VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUCA SIMONA-ELENA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MIHALCI IOAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZILAGYI ILEANA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PAPP ANDREI

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BAUER ANTON CRISTIAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CADAR SIMION-TIBERIU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MATHE ATTILA

ALIANȚA USR PLUS SAS LÓRÁNT-ZOLTAN

ALIANȚA USR PLUS DOLHA ADRIAN-ALIN

ALIANȚA USR PLUS IURIŞNIŢI CRISTINA-IONELA

ALIANȚA USR PLUS TOTH ATTILA-LORAND

ALIANȚA USR PLUS SALACI DARIUS

ALIANȚA USR PLUS CĂLUGĂR CRISTINA-ELENA

ALIANȚA USR PLUS SOCACIU DUMITRU-MARIUS

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PĂTRĂŞCAN MACEDON-AUREL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VIERIU ANDREI-MIRCEA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POP DAN-ANDREI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BENDEAN DUMITRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BORZOŞ ANDREEA-ALEXANDRA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POP ALEXANDRU

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRĂGAN DOREL-VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SESERMAN MARCEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BARTEŞ IONUŢ-RADU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOISIL ANTON-FLORIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GOARŢĂ ANDREEA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SEREŢAN NICOLAE-EMANUEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COTU CIPRIAN-IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SCUTURICI VALERI

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE MAZILU MARIA-IRODEADA

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE VÂRTIC PETRE

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BOT ALEXANDRU-VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BERCENI ANDREEA-VALENTINA

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE TALOŞ MARIA-LEANA

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE DEMETER CORNELIA-OANA

PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE OROS MARIN-VASILE



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RUS SILVIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POP BOGDAN-ALEXANDRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARTON VIRGIL-LEONUŢ

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VÂRTIC SANDA-MARIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FILIP OVIDIU-VASILE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIRA GEORGE OVIDIU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IANOŞ SORIN-IONUŢ

PARTIDUL VERDE CIOBĂNICĂ DUMITRU-DANIEL

PARTIDUL VERDE COTUL GRIGORE

PARTIDUL VERDE POPDEAC EMILIA

PARTIDUL VERDE SLĂVOACĂ ALEXANDRU-MARIAN

PARTIDUL VERDE COZONAC TINUŢ-IONUŢ

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MOISA LUCIAN-IOAN

CANDIDAT INDEPENDENT CIOANCA NICOLAE-ILIE

CANDIDAT INDEPENDENT RAŢIU OVIDIU-IOAN