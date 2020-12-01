Rezultate alegeri parlamentare 2020 Bistrița-Năsăud. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii. Mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota în judeţul Bistriţa-Năsăud, iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Bistrița-Năsăud la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Bistrița-Năsăud la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Bistrița-Năsăud la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FLOREAN OVIDIU-IOSIF
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LEGENDI IOANA-DACIANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SOMEŞAN IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DEDEAN-BORTĂŞ IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DENEŞ IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RUS ROMULUS-VIRGIL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOLBOACĂ ANDRA-ELISABETA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CRIŞAN NICOLAE-GRAŢIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CÂRCU IOAN-CAIUS
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SĂCĂLEAN OANA-ANDREEA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CIHEREAN GAVRILĂ-IOAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BĂLOS OLIMPIA-ZAMFIRA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TIMOCE GRIGORE-VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CODĂREAN CRISTIAN-VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PUŢURA NICOLAE-FLORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞUTEA-CRIŞAN TEODORA-MIHAELA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BORSOS KAROLY-LASZLO
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TOÓK ECATERINA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA REMAN GHEORGHE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BUDAI GYŐRGY-GABOR
ALIANȚA USR PLUS GABOR IOAN-EMILIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COCEAN POMPEI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POP ALEXANDRA-DORINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CUCURĂ IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LUPŞA LUCIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR FILIPOI VICTOR
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DENEŞ ZAHARIE-IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUŞCAN ZAMFIRA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GOARŢĂ ADRIAN-ŞTEFAN
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE TALOŞ MIRCEA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE CÂNCIU VIORICA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE COŞBUC ALEXANDRU-HORAŢIU
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE DUMITRASCU LAURENŢIU-DAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IANOŞ GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GRAPINI VIOREL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DENEŞ IOAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CÎMPEANU ANAMARIA-CORINA
PARTIDUL VERDE BĂLAN SIMION-FLORIN
PARTIDUL VERDE HERŢA VASILE
Lista candidaţilor din judeţul Bistrița-Năsăud la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SIGHIARTĂU ROBERT-IONATAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MORAR OLIVIA-DIANA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL URÎTE FLORIN-RADU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL TIMBUŞIU NICOLAE-IULIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LINUL ROBERT-GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL URDĂ VIOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL RUS DORIN-OCTAVIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT SUCIU VASILE-DANIEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT IVAN BOGDAN-GRUIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CECLAN-OPREA CIPRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT TODOR ANAMARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MUTI MARIUS-NICOLAE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT RUNCAN IULIA-MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POP PAUL-VASILE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SIMIONCA IONUŢ
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STERE FLORENTINA-STEFANIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BORŞ AUGUSTIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ PINTEA VASILE-LUCIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOLDOVAN OVIDIU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BERTEL DOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BEREŞ IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MONIŢA IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CIRA LIVIA-SPERANŢA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ILIEŞIU DARIUS-EMILIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PEICA ANTONIA-ALEXANDRA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GALEŞ FLORIN-GRIGORE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BUGNAR VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DUCA SIMONA-ELENA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ANTAL ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MIHALCI IOAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZILAGYI ILEANA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PAPP ANDREI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BAUER ANTON CRISTIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CADAR SIMION-TIBERIU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MATHE ATTILA
ALIANȚA USR PLUS SAS LÓRÁNT-ZOLTAN
ALIANȚA USR PLUS DOLHA ADRIAN-ALIN
ALIANȚA USR PLUS IURIŞNIŢI CRISTINA-IONELA
ALIANȚA USR PLUS TOTH ATTILA-LORAND
ALIANȚA USR PLUS SALACI DARIUS
ALIANȚA USR PLUS CĂLUGĂR CRISTINA-ELENA
ALIANȚA USR PLUS SOCACIU DUMITRU-MARIUS
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PĂTRĂŞCAN MACEDON-AUREL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) VIERIU ANDREI-MIRCEA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POP DAN-ANDREI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BENDEAN DUMITRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BORZOŞ ANDREEA-ALEXANDRA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POP ALEXANDRU
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) DRĂGAN DOREL-VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SESERMAN MARCEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BARTEŞ IONUŢ-RADU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MOISIL ANTON-FLORIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GOARŢĂ ANDREEA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SEREŢAN NICOLAE-EMANUEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COTU CIPRIAN-IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SCUTURICI VALERI
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE MAZILU MARIA-IRODEADA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE VÂRTIC PETRE
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BOT ALEXANDRU-VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE BERCENI ANDREEA-VALENTINA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE TALOŞ MARIA-LEANA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE DEMETER CORNELIA-OANA
PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE OROS MARIN-VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN RUS SILVIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POP BOGDAN-ALEXANDRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MARTON VIRGIL-LEONUŢ
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VÂRTIC SANDA-MARIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FILIP OVIDIU-VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN CIRA GEORGE OVIDIU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN IANOŞ SORIN-IONUŢ
PARTIDUL VERDE CIOBĂNICĂ DUMITRU-DANIEL
PARTIDUL VERDE COTUL GRIGORE
PARTIDUL VERDE POPDEAC EMILIA
PARTIDUL VERDE SLĂVOACĂ ALEXANDRU-MARIAN
PARTIDUL VERDE COZONAC TINUŢ-IONUŢ
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MOISA LUCIAN-IOAN
CANDIDAT INDEPENDENT CIOANCA NICOLAE-ILIE
CANDIDAT INDEPENDENT RAŢIU OVIDIU-IOAN
Sursa: Pro TV