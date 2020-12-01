Rezultate alegeri parlamentare 2020 Bihor. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Bihor, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Bihor la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Bihor la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Bihor la Senat la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSEKE ATTILA-ZOLTAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABÓ JÓZSEF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GYŐRGY-CSÁKI JÁNOS
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HERMAN FERENC-ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RITLI LADISLAU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BALOGH ILDIKO-KINGA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BODOG FLORIAN-DOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NOVAC-IUHAS ALIN-FLORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BABĂU STELA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUME DOREL-MARCEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOIŢ NICOLAE-IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHEREGI TUDOR-DACIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COSTE RADU-MIRCEA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DELIMAN VIOLETA-LIVIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IGAŞ-VID IOAN-DORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUCACIU ROMAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TIVADAR IOAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BULCĂU PETRU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CATARAMĂ VIOREL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MINTAŞ IOAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢIPŢER ZENO-DĂNUŢ
PARTIDUL PRO ROMÂNIA OSVAT GHEORGHE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PÂRV GHEORGHINA-ELVIRA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA SCURT GHEORGHE
ALIANȚA USR PLUS FLOREA MIHAI-GEORGE
ALIANȚA USR PLUS ÁCS ANDREI-ROBERT
ALIANȚA USR PLUS DUMITRIU CARMEN-LOREDANA
ALIANȚA USR PLUS MÎRZA ADRIANA
ALIANȚA USR PLUS FRUNZĂ CIPRIAN-ROMEO
ALIANȚA USR PLUS TOGOR GEORGE-CLAUDIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CARP GHEORGHE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HATOS ADRIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOŞ PATRICIA-SIMINA-ARINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GAL CĂLIN-GRAŢIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPA GABRIEL-CĂTĂLIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOLOJAN ILIE-GAVRIL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COTUŢIU TEODOR-TODORIŢĂ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢENŢ MIRCEA-VALER-IONEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FILIP MIHAI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRECUP ANDREA-MARIANNA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TIRLA IOAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SORBAN ERZSÉBET
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POPUŢ FLORICA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHIŞ MIRCEA-IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SUCIU COSMIN-GEORGE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DRAGOŞ LAVINIU-ALEXANDRU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POCOLA MIRELA-VASILICA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BREB LUCIA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE RUS CĂTĂLIN-GABRIEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GABOR LUCIAN-SAMUEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MITITELU ANA-MARIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN INDRIEŞ EMILIA-CORNELIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHEORGHE IANI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LUNGU ADRIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FINTOIU LILIANA
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE COZMA CRINA-IOANA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ IVAN DANIEL-PETRU
Lista candidaţilor din judeţul Bihor la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABÓ ÖDÖN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BIRÓ ROZÁLIA-IBOLYA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OLTEAN CSONGOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BORSI IMRE-LORÁNT
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MELEG VILMOS-TIBOR
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY ÁRPÁD-FERENCZ
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KARSAI JÓZSEF-ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HEGYESSY ZSOLT-ELŐD
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEAK ERIKA-ANDREA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOROŞ ŞTEFAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVÁCS ADÁM-ATTILA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABÓ MIHAI-ROLAND
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MANG IOAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CĂTĂNICIU STELUŢA-GUSTICA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAVEL EMILIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COZMA VASILE-FELIX
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN IOAN-SORIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRILĂ FLORIN-BUJOR
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHERMAN DUMITRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DEBELKA BOGLÁRKA-LILLA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PUIA RĂZVAN-CĂTĂLIN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN GHEORGHE-DĂNUŢ
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POP RAUL-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPA FLORIN-VIOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VARGA LUCIA-ANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COCOŞ IOAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ JUDEU VIORINA-MARIA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIFOR EUGEN-AUREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GYULAI MIHAELA-IOANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TEUŞDEA NICOLAE
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUP SIMONA-NICOLETA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUME FLORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIRILA VIOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIŞ DOREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NICA FLORIN-DUMITRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SAVIANU ELENA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POP CLAUDIU ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POP EUGEN-DANIEL
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FARCAŞ DELIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BAN DANIEL-FLORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA HENŢ STELIAN-TRAIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPA SILVIU-VASILE
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MATIUŢA-HUNYADI ILONA-ESZTER
PARTIDUL PRO ROMÂNIA IGAŞ DANIEL-COSMIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LASCA FLORIAN-ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA CINCAR FLORIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PINTIUŢA TIBERIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLORE IOANA-LAURA
ALIANȚA USR PLUS DEHELEAN SILVIU
ALIANȚA USR PLUS LILE ADELA-GEORGETA
ALIANȚA USR PLUS SZÖKE ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS MĂNĂILĂ RADU-DANIEL
ALIANȚA USR PLUS DERBAN ADRIAN-TRAIAN
ALIANȚA USR PLUS PENU NARCIS-IOAN
ALIANȚA USR PLUS BALASKO RĂZVAN-ANDREI
ALIANȚA USR PLUS MUNTEANU RĂZVAN-LUIGI
ALIANȚA USR PLUS SIME CĂTĂLIN-FLORIN
ALIANȚA USR PLUS COITA DORIN-CRISTIAN
ALIANȚA USR PLUS BRADEA OCTAVIAN-SEBASTIAN
ALIANȚA USR PLUS NEGRUŢ VASILE
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂUŞ VASILE-AUREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL KISS JÁNOS
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CUPŞA IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHERECHEŞ FLORICA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUZLEA CRISTIAN-MARIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL AVRIGEANU IONEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MĂLAN MIRCEA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BALAJ GHEORGHE-IULIAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞCHIOP ANCUŢA FLORINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SFERLE MIHAI-FLORIN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MĂRCUŞ IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BIRTA FLORIN-ALIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GHIURĂU DIANA-GEORGIANA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TITI ZOLTAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAL ADRIAN-IOSIF
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MICHI DANIEL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FILIP ANAMARIA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRECUP TRAIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUTA CĂLIN-MIHAI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LUCACIU RADU-ADRIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) JUNC LAURA-LENUŢA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POP IOAN-CĂLIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LUP ADRIAN-FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TAMAS CORNEL-SALUSTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LASCA MIHAI IOAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GAL IOSIF-OVIDIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LASCA CRISTIAN-VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VAIDA FLORIN-EMANUEL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TOSESZCHI MIGUÉL-LEON
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POPUŢ FLORIAN VIOREL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUCACIU RAUL-IONUŢ
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSTEA DANIEL-AUREL
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VAIDA GEORGIANA-ALINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICA NICOLAE-OCTAVIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDOR MARIUS-CĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POCOLA IOAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE DEMETER ALEXANDRU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIRĂUŢ NICOLETA-LILIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHEŢU ANE-MARI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NAGY ZOLTAN-LASZLO
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LEZEU DORU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BANCIU VIOREL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN INDRIEŞ GHEORGHE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHALCEA HERMAN VICTOR SLOBODAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUMITRESCU MIHAI
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COTRUŢĂ ANDREI-SABIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COTRUŢĂ SINONA-ANDREEA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NUŢA MIHAI-ALIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SÂRB IONEL-ADRIAN
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ROATIŞ GEORGIANA-LIDIA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ HORJ CRISTIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ILE RADU-GABRIEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MOLCUŢ TEOFIL-MARIUS
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ POPOVICI DELIA-SIMONA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ IVAN RODICA-LIVIA
CANDIDAT INDEPENDENT DUMA VICTOR-SEBASTIAN
Sursa: Pro TV