Rezultate alegeri parlamentare 2020 Bihor. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Bihor, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Bihor la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Lista candidaţilor din judeţul Bihor la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Bihor la Senat la alegerile parlamentare 2020



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA CSEKE ATTILA-ZOLTAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABÓ JÓZSEF

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA GYŐRGY-CSÁKI JÁNOS

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HERMAN FERENC-ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA RITLI LADISLAU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BALOGH ILDIKO-KINGA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BODOG FLORIAN-DOREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT NOVAC-IUHAS ALIN-FLORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BABĂU STELA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DUME DOREL-MARCEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOIŢ NICOLAE-IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHEREGI TUDOR-DACIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COSTE RADU-MIRCEA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DELIMAN VIOLETA-LIVIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ IGAŞ-VID IOAN-DORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUCACIU ROMAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TIVADAR IOAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BULCĂU PETRU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CATARAMĂ VIOREL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MINTAŞ IOAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŢIPŢER ZENO-DĂNUŢ

PARTIDUL PRO ROMÂNIA OSVAT GHEORGHE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PÂRV GHEORGHINA-ELVIRA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SCURT GHEORGHE

ALIANȚA USR PLUS FLOREA MIHAI-GEORGE

ALIANȚA USR PLUS ÁCS ANDREI-ROBERT

ALIANȚA USR PLUS DUMITRIU CARMEN-LOREDANA

ALIANȚA USR PLUS MÎRZA ADRIANA

ALIANȚA USR PLUS FRUNZĂ CIPRIAN-ROMEO

ALIANȚA USR PLUS TOGOR GEORGE-CLAUDIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CARP GHEORGHE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL HATOS ADRIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MOŞ PATRICIA-SIMINA-ARINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL GAL CĂLIN-GRAŢIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPA GABRIEL-CĂTĂLIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BOLOJAN ILIE-GAVRIL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COTUŢIU TEODOR-TODORIŢĂ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ŢENŢ MIRCEA-VALER-IONEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FILIP MIHAI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRECUP ANDREA-MARIANNA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TIRLA IOAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) SORBAN ERZSÉBET

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POPUŢ FLORICA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR CHIŞ MIRCEA-IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SUCIU COSMIN-GEORGE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DRAGOŞ LAVINIU-ALEXANDRU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POCOLA MIRELA-VASILICA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR BREB LUCIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE RUS CĂTĂLIN-GABRIEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GABOR LUCIAN-SAMUEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MITITELU ANA-MARIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN INDRIEŞ EMILIA-CORNELIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHEORGHE IANI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LUNGU ADRIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN FINTOIU LILIANA

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE COZMA CRINA-IOANA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ IVAN DANIEL-PETRU



Lista candidaţilor din judeţul Bihor la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABÓ ÖDÖN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BIRÓ ROZÁLIA-IBOLYA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA OLTEAN CSONGOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BORSI IMRE-LORÁNT

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA MELEG VILMOS-TIBOR

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA NAGY ÁRPÁD-FERENCZ

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KARSAI JÓZSEF-ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HEGYESSY ZSOLT-ELŐD

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA DEAK ERIKA-ANDREA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOROŞ ŞTEFAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVÁCS ADÁM-ATTILA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SZABÓ MIHAI-ROLAND

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MANG IOAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CĂTĂNICIU STELUŢA-GUSTICA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PAVEL EMILIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT COZMA VASILE-FELIX

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ROMAN IOAN-SORIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT CHIRILĂ FLORIN-BUJOR

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT GHERMAN DUMITRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DEBELKA BOGLÁRKA-LILLA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PUIA RĂZVAN-CĂTĂLIN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOGDAN GHEORGHE-DĂNUŢ

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POP RAUL-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPA FLORIN-VIOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VARGA LUCIA-ANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ COCOŞ IOAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ JUDEU VIORINA-MARIA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIFOR EUGEN-AUREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GYULAI MIHAELA-IOANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TEUŞDEA NICOLAE

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUP SIMONA-NICOLETA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DUME FLORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIRILA VIOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ CHIŞ DOREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ NICA FLORIN-DUMITRU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SAVIANU ELENA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POP CLAUDIU ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POP EUGEN-DANIEL

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FARCAŞ DELIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BAN DANIEL-FLORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA HENŢ STELIAN-TRAIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA POPA SILVIU-VASILE

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MATIUŢA-HUNYADI ILONA-ESZTER

PARTIDUL PRO ROMÂNIA IGAŞ DANIEL-COSMIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LASCA FLORIAN-ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA CINCAR FLORIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PINTIUŢA TIBERIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA FLORE IOANA-LAURA

ALIANȚA USR PLUS DEHELEAN SILVIU

ALIANȚA USR PLUS LILE ADELA-GEORGETA

ALIANȚA USR PLUS SZÖKE ADRIAN

ALIANȚA USR PLUS MĂNĂILĂ RADU-DANIEL

ALIANȚA USR PLUS DERBAN ADRIAN-TRAIAN

ALIANȚA USR PLUS PENU NARCIS-IOAN

ALIANȚA USR PLUS BALASKO RĂZVAN-ANDREI

ALIANȚA USR PLUS MUNTEANU RĂZVAN-LUIGI

ALIANȚA USR PLUS SIME CĂTĂLIN-FLORIN

ALIANȚA USR PLUS COITA DORIN-CRISTIAN

ALIANȚA USR PLUS BRADEA OCTAVIAN-SEBASTIAN

ALIANȚA USR PLUS NEGRUŢ VASILE

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CĂUŞ VASILE-AUREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL KISS JÁNOS

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CUPŞA IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CHERECHEŞ FLORICA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BUZLEA CRISTIAN-MARIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL AVRIGEANU IONEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MĂLAN MIRCEA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BALAJ GHEORGHE-IULIAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ŞCHIOP ANCUŢA FLORINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SFERLE MIHAI-FLORIN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL MĂRCUŞ IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BIRTA FLORIN-ALIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GHIURĂU DIANA-GEORGIANA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TITI ZOLTAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAL ADRIAN-IOSIF

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) MICHI DANIEL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) FILIP ANAMARIA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PRECUP TRAIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BUTA CĂLIN-MIHAI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LUCACIU RADU-ADRIAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) JUNC LAURA-LENUŢA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POP IOAN-CĂLIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LUP ADRIAN-FLORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) TAMAS CORNEL-SALUSTIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LASCA MIHAI IOAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GAL IOSIF-OVIDIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LASCA CRISTIAN-VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VAIDA FLORIN-EMANUEL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TOSESZCHI MIGUÉL-LEON

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POPUŢ FLORIAN VIOREL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LUCACIU RAUL-IONUŢ

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR COSTEA DANIEL-AUREL

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR VAIDA GEORGIANA-ALINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NICA NICOLAE-OCTAVIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR ANDOR MARIUS-CĂLIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR POCOLA IOAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE DEMETER ALEXANDRU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIRĂUŢ NICOLETA-LILIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN GHEŢU ANE-MARI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NAGY ZOLTAN-LASZLO

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LEZEU DORU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BANCIU VIOREL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN INDRIEŞ GHEORGHE

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MIHALCEA HERMAN VICTOR SLOBODAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DUMITRESCU MIHAI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COTRUŢĂ ANDREI-SABIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN COTRUŢĂ SINONA-ANDREEA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NUŢA MIHAI-ALIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN SÂRB IONEL-ADRIAN

PARTIDUL NOUA ROMÂNIE ROATIŞ GEORGIANA-LIDIA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ HORJ CRISTIAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ILE RADU-GABRIEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MOLCUŢ TEOFIL-MARIUS

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ POPOVICI DELIA-SIMONA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ IVAN RODICA-LIVIA

CANDIDAT INDEPENDENT DUMA VICTOR-SEBASTIAN