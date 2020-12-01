Rezultate alegeri parlamentare 2020 Arad. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Arad, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.
Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.
Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Arad la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.
Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.
De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.
Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.
Lista candidaţilor din judeţul Arad la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot
Lista candidaţilor din judeţul Arad la Senat la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL PRO ROMÂNIA STANICI MIROSLAV-ADRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIHEL MARIANA DANIELA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA PALENCIUC MONICA-ADRIANA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA TRÎNC CIPRIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA LERIC SEBASTIAN-PETRU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GAVRA CRISTIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HUSZARIK ALEXANDRINA-NICOLETA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUNG IULIANA-GEORGICA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SÎRBUŢ MIHAI IOAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TODOCA NICOLAE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BIRO ZOLTAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BŐLŐNI GYŐRGY
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TRIPON MARGARETA-ILDIKO
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SANDU CRISTIAN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEKETE CAROL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRISTINA IOAN
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAŞCA MIHAI
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LAZĂR-ONESCU IRINA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SINACI IONEL-DOREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRIŞAN CORINA-ANKA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PISTRU EUSEBIU-MANEA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POCRIŞER DAN-ŞTEFAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOŢICA ADINA-MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUDĂU RUBEN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PRIBAC GEORGE-CIPRIAN
ALIANȚA USR PLUS VLAD SERGIU COSMIN
ALIANȚA USR PLUS MIHALACHE CĂTĂLIN
ALIANȚA USR PLUS STAN ION
ALIANȚA USR PLUS VLAD CODRIN-DACIAN
ALIANȚA USR PLUS SINGUREANU MARIANA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LĂDAŞIU-CIOLACU FLAVIU-CĂLIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GRAD IULIU-ALEODOR
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MÂRNEA MARIA-SILVIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETRAN MIHAI-LUCIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANCU PETRU-MARIAN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OANA PAUL
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NADIŞ ELENA-FLORICA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHERMAN VALER
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAVRILAŞ CĂTĂLIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COSTACHE-SIM FLORINA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ASIMIONESEI VIOREL
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GUI FLORIN-DAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POCIOIAN VASILE
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOROŢIU FLORIN DORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NĂDĂBAN MIHAELA-LUMINIŢA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DĂRĂBANŢIU ADRIAN-DAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN INDREI OVIDIU-MANUEL
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TĂNASĂ CSILLA-ILDIKÓ
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BADEA ROBERT-AUGUSTIN
PARTIDUL COMUNIȘTILOR PÎRVU BOGDAN-LIVIU
PARTIDUL COMUNIȘTILOR ANASTASIEI ISABELA
PARTIDUL COMUNIȘTILOR GYŰRE TIBERIU-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR GRĂDIŞTEAN GHEORGHE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR GHEORGHE MARGARETA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ŢUŢ MARIETA LIZETA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PALCU ANCUŢA-RAHELA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BALTA ELENA-STELA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MARIAN MARIUS
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BUTAR EUGEN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ ALEXA GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE COSMA CONSTANTIN-FLORIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARINOVICI SEBASTIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRICĂ GHEORGHE
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOGOŞ RADU-NICU
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŢUCRA-DAVID LAVINIA-ADINA
Lista candidaţilor din judeţul Arad la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020
PARTIDUL PRO ROMÂNIA MĂDUŢA FLAVIUS-LUIGI
PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIMOFTE SILVIU-SORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA VAŞ LADISLAU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARTA PAUL-SEBASTIAN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA GLIGOR ALIN-SORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ONAGA VICTOR-LIVIU
PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEFĂNESCU LAURIAN-FLORIN
PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEGREA PAUL-MARIAN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ REMEŢAN FLORIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GALEA CRISTIAN-AUREL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DEACU SASU IOSIF DANIEL
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOCA SIMONA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HORVATH ALIN
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BARBURA MAURIEANA-LILIANA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VALEA NUŢU
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RUS CRISTINA-ELENA
PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOICA HORIA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FARAGO PETRU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOGNAR LEVENTE-GRIGORIE
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KORONDI-JÓZSA ERICA
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVACS EMERIC
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HAÁSZ TIBERIU
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PAPP ATILA-IOSIF
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZAGONI SZABO ANDREI
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PÁL NORBERT-ERVIN
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PERO TAMAS-CAROL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VARGA GLAD-AUREL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BÎLCEA OVIDIU-SERGIU
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FAUR LAZĂR
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DINGA STEFANIA-PATRICIA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BULBUC IONEL
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPA GAROFIŢA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ULICI ION
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL JURCA DANIELA
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FORDON DECEBAL-CIPRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FIFOR MIHAI-VIOREL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALDA ADRIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DRAGOŞ SAMUEL
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STĂNIŞ LOREDANA-ALINA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂLŢAT SEBASTIAN-DUŞAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANTOCHE ADRIAN-CRISTIAN
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOLNAR AUGUSTIN-ALEXANDRU
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPESCU ADELA-MARIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOCEA ALEXANDRU-MARIAN
ALIANȚA USR PLUS WIENER ADRIAN
ALIANȚA USR PLUS SĂBĂU DANIELA-ARIETA
ALIANȚA USR PLUS STANA CARMEN-MARIA
ALIANȚA USR PLUS TOMA OANA-ADINA
ALIANȚA USR PLUS ILLE ROBERT-BOGDAN
ALIANȚA USR PLUS TORZ OVIDIU-DANIEL
ALIANȚA USR PLUS TĂTAR-GHIŞ EMANUELA
ALIANȚA USR PLUS PANTIŞ VIORELA-LUCIANA
ALIANȚA USR PLUS ILEA CLAUDIU-VALENTIN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NAGY VASILE
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIBA CRISTINA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MILEA CRISTIAN
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AMAFTIESEI ARABELA-CLARA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DASCĂL MARIUS-CLAUDIU
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TERSANSZKI RAVECA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SECHELEA EMILIA
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIBA ROBERT-ZSOLT
ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PASCARIU MIHAI-COSMIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LELA NICOLAE
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OANA FELICIA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN HAIDĂU ADRIAN-FLORENTIN
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LELA ANTONETA
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LINGURAR DEMIAN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CĂPRAR DOREL-GHEORGHE
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LAZAR ADRIAN-FLORIN
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) JUNGER ANDREAS-THOMAS
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PLEŞA ANDREI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BRĂDICEAN-URSA ANAMARIA-ALEXANDRA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) URETEAN AMALIA-MARIETA
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PODEBRAD DAN-MIHAI
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ISTRATE SAMIR-IONUŢ
PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NECHITA CORINA-MIHAELA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOENESCU ANCA-PATRICIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VĂCEANU ANA-MARIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BURTEA RAOUL-STANCU
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA ADRIANA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LAZĂR CRISTIAN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TĂRĂU VIORICA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NĂDĂBAN SILVIA
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOŢ IULIAN SORIN
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANDRIEŞ IONEL
PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BEJAN CLAUDIU-CIPRIAN
PARTIDUL COMUNIȘTILOR MĂRCULESCU GHEORGHE-EUGEN
PARTIDUL COMUNIȘTILOR NECSA CORNEL
PARTIDUL COMUNIȘTILOR MANEA NICOLETA
PARTIDUL COMUNIȘTILOR MANEA ALEXANDRU-CONSTANTIN
PARTIDUL COMUNIȘTILOR MARTONOŞI MARIA-LUIZA
PARTIDUL COMUNIȘTILOR CHIRCU ION-IONUŢ
PARTIDUL COMUNIȘTILOR JULEAN ROZALIA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR NEDELCU PETRE
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR CONSTANTIN LOREDANA
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR ANTONESCU DAIA-MIHAELA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PALCU OVIDIU-IULIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ŞIPOŞ ALEXANDRU
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ FILIP DANIEL
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BALTA CIPRIAN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PALCU CORINA-ELENA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MOISA ANDREIA-GABRIELA
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PETREA ADRIAN-FLORENTIN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ FĂT LAURENTIU-FLORIN
ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ FĂSUI MARIAN-CĂTĂLIN
PARTIDUL NOUA DREAPTĂ POPESCU VIRGILIU-ANGEL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE URSA DAN-MARIUS
PARTIDUL ROMÂNIA MARE URSOIU TEODOR
PARTIDUL ROMÂNIA MARE SUCIU MIHAI
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRICĂ VIORICA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE ASAFTEI MARIUS
PARTIDUL ROMÂNIA MARE CRIŞAN FLORICA
PARTIDUL ROMÂNIA MARE IŞTOC DOREL
PARTIDUL ROMÂNIA MARE VUCEA COSMIN-ADRIAN
PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATEI DINU-FLORIN
Sursa: Pro TV