Rezultate alegeri parlamentare 2020 Arad. Lista candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor

Pe 6 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii pentru următorii 4 ani. Dacă ai domiciliul în judeţul Arad, mai jos găseşti lista completă a candidaţilor pe care îi poţi vota iar duminică seara după ora 21:00 vei găsi aici rezultatele alegerilor.

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate duminică 6 decembrie, la ora 21:00, când se închid urnele şi pot fi făcute publice datele exit-poll-urilor.

Dacă vrei să ştii cine candidează în judeţul Arad la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, găseşti mai jos lista completă a candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor, aşa cum a fost comunicată de Biroul Electoral Central.

Este important de menţionat că nu trebuie să votezi acelaşi partid şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor. Rezultatul votului tău la alegerile parlamentare îl vei afla prima dată duminică la ora 21:00, după închiderea urnelor şi anunţarea primelor exit-poll-uri. Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare 2020 vor fi anunţate, cel mai probabil, în cursul săptămânii viitoare.

De asemenea, dacă eşti în localitatea de reşedinţă în ziua alegerilor parlamentare, nu poţi vota decât la secţia unde eşti arondat; dar, dacă eşti în altă localitate din acelaşi judeţ, poţi vota la orice secţie de votare pe liste suplimentare.

Toate informaţiile şi noutățile despre alegerile parlamentare 2020 sunt disponibile AICI.



Lista candidaţilor din judeţul Arad la alegerile parlamentare 2020, în ordinea de pe buletinul de vot

Lista candidaţilor din judeţul Arad la Senat la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL PRO ROMÂNIA STANICI MIROSLAV-ADRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIHEL MARIANA DANIELA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA PALENCIUC MONICA-ADRIANA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA TRÎNC CIPRIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA LERIC SEBASTIAN-PETRU



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GAVRA CRISTIAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HUSZARIK ALEXANDRINA-NICOLETA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ LUNG IULIANA-GEORGICA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ SÎRBUŢ MIHAI IOAN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TODOCA NICOLAE



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BIRO ZOLTAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BŐLŐNI GYŐRGY

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA TRIPON MARGARETA-ILDIKO

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA SANDU CRISTIAN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FEKETE CAROL



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRISTINA IOAN

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL PAŞCA MIHAI

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL LAZĂR-ONESCU IRINA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL SINACI IONEL-DOREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL CRIŞAN CORINA-ANKA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PISTRU EUSEBIU-MANEA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POCRIŞER DAN-ŞTEFAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOŢICA ADINA-MARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BUDĂU RUBEN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT PRIBAC GEORGE-CIPRIAN



ALIANȚA USR PLUS VLAD SERGIU COSMIN

ALIANȚA USR PLUS MIHALACHE CĂTĂLIN

ALIANȚA USR PLUS STAN ION

ALIANȚA USR PLUS VLAD CODRIN-DACIAN

ALIANȚA USR PLUS SINGUREANU MARIANA



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR LĂDAŞIU-CIOLACU FLAVIU-CĂLIN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR GRAD IULIU-ALEODOR

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MÂRNEA MARIA-SILVIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PETRAN MIHAI-LUCIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR IANCU PETRU-MARIAN



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OANA PAUL

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN NADIŞ ELENA-FLORICA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN GHERMAN VALER



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GAVRILAŞ CĂTĂLIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) COSTACHE-SIM FLORINA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ASIMIONESEI VIOREL

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) GUI FLORIN-DAN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) POCIOIAN VASILE



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DOROŢIU FLORIN DORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NĂDĂBAN MIHAELA-LUMINIŢA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN DĂRĂBANŢIU ADRIAN-DAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN INDREI OVIDIU-MANUEL

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TĂNASĂ CSILLA-ILDIKÓ



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BADEA ROBERT-AUGUSTIN



PARTIDUL COMUNIȘTILOR PÎRVU BOGDAN-LIVIU

PARTIDUL COMUNIȘTILOR ANASTASIEI ISABELA

PARTIDUL COMUNIȘTILOR GYŰRE TIBERIU-ALEXANDRU



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR GRĂDIŞTEAN GHEORGHE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR GHEORGHE MARGARETA



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ŢUŢ MARIETA LIZETA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PALCU ANCUŢA-RAHELA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BALTA ELENA-STELA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MARIAN MARIUS

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BUTAR EUGEN



PARTIDUL NOUA DREAPTĂ ALEXA GHEORGHE



PARTIDUL ROMÂNIA MARE COSMA CONSTANTIN-FLORIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MARINOVICI SEBASTIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRICĂ GHEORGHE

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MOGOŞ RADU-NICU

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ŢUCRA-DAVID LAVINIA-ADINA

Lista candidaţilor din judeţul Arad la Camera Deputaţilor la alegerile parlamentare 2020

PARTIDUL PRO ROMÂNIA MĂDUŢA FLAVIUS-LUIGI

PARTIDUL PRO ROMÂNIA DIMOFTE SILVIU-SORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA VAŞ LADISLAU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA BARTA PAUL-SEBASTIAN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA GLIGOR ALIN-SORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ONAGA VICTOR-LIVIU

PARTIDUL PRO ROMÂNIA ŞTEFĂNESCU LAURIAN-FLORIN

PARTIDUL PRO ROMÂNIA NEGREA PAUL-MARIAN



PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ REMEŢAN FLORIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ GALEA CRISTIAN-AUREL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ DEACU SASU IOSIF DANIEL

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ MOCA SIMONA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ HORVATH ALIN

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ BARBURA MAURIEANA-LILIANA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ VALEA NUŢU

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ RUS CRISTINA-ELENA

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ STOICA HORIA



UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FARAGO PETRU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA BOGNAR LEVENTE-GRIGORIE

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KORONDI-JÓZSA ERICA

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA KOVACS EMERIC

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA HAÁSZ TIBERIU

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PAPP ATILA-IOSIF

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA ZAGONI SZABO ANDREI

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PÁL NORBERT-ERVIN

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA PERO TAMAS-CAROL



PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL VARGA GLAD-AUREL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BÎLCEA OVIDIU-SERGIU

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FAUR LAZĂR

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL DINGA STEFANIA-PATRICIA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL BULBUC IONEL

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL POPA GAROFIŢA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL ULICI ION

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL JURCA DANIELA

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL FORDON DECEBAL-CIPRIAN



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT FIFOR MIHAI-VIOREL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALDA ADRIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT DRAGOŞ SAMUEL

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT STĂNIŞ LOREDANA-ALINA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BĂLŢAT SEBASTIAN-DUŞAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ANTOCHE ADRIAN-CRISTIAN

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT MOLNAR AUGUSTIN-ALEXANDRU

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT POPESCU ADELA-MARIA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT BOCEA ALEXANDRU-MARIAN



ALIANȚA USR PLUS WIENER ADRIAN

ALIANȚA USR PLUS SĂBĂU DANIELA-ARIETA

ALIANȚA USR PLUS STANA CARMEN-MARIA

ALIANȚA USR PLUS TOMA OANA-ADINA

ALIANȚA USR PLUS ILLE ROBERT-BOGDAN

ALIANȚA USR PLUS TORZ OVIDIU-DANIEL

ALIANȚA USR PLUS TĂTAR-GHIŞ EMANUELA

ALIANȚA USR PLUS PANTIŞ VIORELA-LUCIANA

ALIANȚA USR PLUS ILEA CLAUDIU-VALENTIN



ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR NAGY VASILE

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIBA CRISTINA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR MILEA CRISTIAN

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR AMAFTIESEI ARABELA-CLARA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR DASCĂL MARIUS-CLAUDIU

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TERSANSZKI RAVECA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR SECHELEA EMILIA

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR TIBA ROBERT-ZSOLT

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR PASCARIU MIHAI-COSMIN



PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LELA NICOLAE

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN OANA FELICIA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN HAIDĂU ADRIAN-FLORENTIN

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LELA ANTONETA

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN LINGURAR DEMIAN



PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) CĂPRAR DOREL-GHEORGHE

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) LAZAR ADRIAN-FLORIN

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) JUNGER ANDREAS-THOMAS

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PLEŞA ANDREI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) BRĂDICEAN-URSA ANAMARIA-ALEXANDRA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) URETEAN AMALIA-MARIETA

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) PODEBRAD DAN-MIHAI

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) ISTRATE SAMIR-IONUŢ

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) NECHITA CORINA-MIHAELA



PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN STOENESCU ANCA-PATRICIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN VĂCEANU ANA-MARIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN BURTEA RAOUL-STANCU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN POPA ADRIANA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN LAZĂR CRISTIAN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN TĂRĂU VIORICA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN NĂDĂBAN SILVIA

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN MOŢ IULIAN SORIN

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN ANDRIEŞ IONEL



PARTIDUL NOUA ROMÂNIE BEJAN CLAUDIU-CIPRIAN



PARTIDUL COMUNIȘTILOR MĂRCULESCU GHEORGHE-EUGEN

PARTIDUL COMUNIȘTILOR NECSA CORNEL

PARTIDUL COMUNIȘTILOR MANEA NICOLETA

PARTIDUL COMUNIȘTILOR MANEA ALEXANDRU-CONSTANTIN

PARTIDUL COMUNIȘTILOR MARTONOŞI MARIA-LUIZA

PARTIDUL COMUNIȘTILOR CHIRCU ION-IONUŢ

PARTIDUL COMUNIȘTILOR JULEAN ROZALIA



PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR NEDELCU PETRE

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR CONSTANTIN LOREDANA

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR ANTONESCU DAIA-MIHAELA



ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PALCU OVIDIU-IULIAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ ŞIPOŞ ALEXANDRU

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ FILIP DANIEL

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ BALTA CIPRIAN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PALCU CORINA-ELENA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ MOISA ANDREIA-GABRIELA

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ PETREA ADRIAN-FLORENTIN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ FĂT LAURENTIU-FLORIN

ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ FĂSUI MARIAN-CĂTĂLIN



PARTIDUL NOUA DREAPTĂ POPESCU VIRGILIU-ANGEL



PARTIDUL ROMÂNIA MARE URSA DAN-MARIUS

PARTIDUL ROMÂNIA MARE URSOIU TEODOR

PARTIDUL ROMÂNIA MARE SUCIU MIHAI

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MIRICĂ VIORICA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE ASAFTEI MARIUS

PARTIDUL ROMÂNIA MARE CRIŞAN FLORICA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE IŞTOC DOREL

PARTIDUL ROMÂNIA MARE VUCEA COSMIN-ADRIAN

PARTIDUL ROMÂNIA MARE MATEI DINU-FLORIN